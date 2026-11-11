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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:04

Нижегородка поехала в Камбоджу, отбилась от дикой обезьяны и привезла домой половину денег

Корреспондент ИА "В городе N" вернулась из недельного путешествия по Камбодже. Российские туристы бывают там нечасто, и в основном из-за дороги: прямых рейсов из России нет. Журналистке пришлось лететь с пересадками в Индии и Вьетнаме, а возвращаться через Малайзию и Турцию. В воздухе она провела почти сутки, и билеты стали главной статьёй расходов — около 100 тысяч рублей.

Зато в самой стране деньги почти не тратились. Визу за 30 долларов оформили прямо в аэропорту, а жильё, еда, переезды и экскурсии оказались настолько дешёвыми, что из взятой с собой тысячи долларов почти половина вернулась домой. Расплачиваться можно и риелями, и долларами. Правда, туристу стоит внимательно проверять сдачу: купюры старого образца, кроме однодолларовых, в Камбодже нигде не принимают, а подсунуть их приезжему могут легко.

Первой остановкой стал Сиемреап, откуда рукой подать до Ангкора — храмового комплекса, который называют Затерянным городом. Дневной билет стоит 37 долларов, но пешком обойти огромную территорию не получится, поэтому путешественницы наняли тук-тук на весь день за 25 долларов на двоих. Среди древних храмов особенно запоминается Та Пром, стены которого опутаны корнями гигантских деревьев: именно здесь снимали "Лару Крофт". Но больше впечатлений, чем архитектура, подарили местные обезьяны. Они совсем не боятся людей и охотно таскают из сумок телефоны и паспорта. Одна такая воровка вцепилась журналистке в ногу и отпустила, только когда её отогнали прохожие. Рюкзак, к счастью, удалось удержать.

Обезьяны преследовали путешественниц и дальше. До Сиануквиля они доехали на ночном автобусе с лежачими местами и подогревом пола всего за 2 тысячи рублей, а оттуда за 15 долларов и 40 минут добрались паромом до острова Ко Ронг. Поселились в бунгало на дереве, но спокойной жизни не получилось: хвостатые соседи выхватили у них пакет с фруктами и стащили купальник, оставленный сушиться на перилах. Компенсировала неудобства шестичасовая морская прогулка за 17 долларов со снорклингом, барбекю и закатом в открытом море. Испортить впечатление могли разве что разбитые дороги, шумные стройки и вечерние ливни, хотя поездка пришлась на "сухой" сезон.

Домой журналистка советует везти то, чего не найти больше нигде, — кампотский перец, который выращивают только в Камбодже. Также в чемодан стоит положить местные кешью и клетчатый шарф краму, которым можно повязать голову, подпоясаться и даже вытереться вместо полотенца.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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