Флаги Камбоджи и Тайланда
© commons.wikimedia.org by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:29

Конфликт с Таиландом ударил по Камбодже сильнее всего — цифры эвакуации шокируют

Массовое перемещение мирных жителей стало одним из самых заметных последствий обострения конфликта между Камбоджей и Таиландом. Боевые действия в приграничных районах вынудили сотни тысяч людей покинуть свои дома и искать убежище в более безопасных регионах. Об этом сообщает газета Khmer Times со ссылкой на данные министерства внутренних дел Камбоджи.

Масштаб гуманитарного кризиса

По информации камбоджийского МВД, к 22 декабря число граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за конфликта, достигло 525 231 человека. Речь идёт о мирных жителях, эвакуированных из приграничных районов, где сохраняется угроза боевых действий.

"Число мирных жителей, вынужденных покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы, выросло до 525 231 человека", — говорится в публикации Khmer Times.

Жертвы и разрушения

Согласно официальным данным, 7 декабря в результате актов агрессии погибли 19 мирных жителей, ещё 79 человек получили ранения. Удары также привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры в пострадавших районах.

Повреждения получили две вышки сотовой связи, 103 частных дома, пять школ, три отеля и 11 зданий государственных учреждений.

Эскалация и попытки урегулирования

Военные Камбоджи 8 декабря открыли огонь по тайской базе Анупонг. В ответ армия Таиланда призвала жителей приграничных районов срочно эвакуироваться в убежища, предупредив о риске дальнейшей эскалации. Уже на следующий день боевые действия развернулись вдоль всей совместной границы двух стран, затронув пять регионов и сотни граждан с обеих сторон.

12 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что Камбоджа и Таиланд согласились на прекращение огня и соблюдение ранее заключённого мирного соглашения. Однако позже премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что страна продолжит боевые действия и не намерена останавливать конфликт. В ответ Трамп пригрозил обеим сторонам введением пошлин в случае отказа от прекращения огня.

