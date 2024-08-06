Как сжечь максимум калорий за 30 минут: лучшие способы

Высокоинтенсивная интервальная тренировка

ВИИТ — это эффективная по времени тренировка, при которой идут чередования между интенсивными упражнениями и короткими периодами отдыха. Это может помочь вам сжечь больше калорий во время и после тренировки за счет увеличения метаболизма.

Силовые тренировки

Всего за 30 минут поднятия тяжестей человек может сжечь в среднем 90 калорий. Силовые тренировки временно повышают метаболизм и, вопреки распространенному мнению, не требуют бесконечных часов в тренажерном зале.

Круговая тренировка

Круговые тренировки сочетают в себе силовые тренировки и кардио, обеспечивая тренировку всего тела, которая максимизирует сжигание калорий за меньшее время, чем традиционные тренировки.

Быстрая ходьба

Быстрая ходьба — это удобное упражнение с низкой нагрузкой, которое помогает эффективно сжигать калории. Быстрая ходьба, особенно в гору или под наклоном, увеличивает расход калорий и задействует больше групп мышц, чем ходьба в неторопливом темпе.

Прыжки со скакалкой

Прыжки со скакалкой — это высокоинтенсивные кардиоупражнения, которые могут сжечь много калорий за короткий промежуток времени, особенно при соблюдении диеты с ограничением калорий.

Танцы

Регулярные танцы являются высокоэффективным способом сжигания калорий, они способствуют снижению веса и улучшению состояния тела. Кроме того, это весело и заряжает энергией, можно заниматься в одиночку или в группе, и есть множество танцевальных стилей на выбор.

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