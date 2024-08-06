Как сжечь максимум калорий за 30 минут: лучшие способы

Высокоинтенсивная интервальная тренировка
ВИИТ — это эффективная по времени тренировка, при которой идут чередования между интенсивными упражнениями и короткими периодами отдыха. Это может помочь вам сжечь больше калорий во время и после тренировки за счет увеличения метаболизма.
Силовые тренировки
Всего за 30 минут поднятия тяжестей человек может сжечь в среднем 90 калорий. Силовые тренировки временно повышают метаболизм и, вопреки распространенному мнению, не требуют бесконечных часов в тренажерном зале.
Круговая тренировка
Круговые тренировки сочетают в себе силовые тренировки и кардио, обеспечивая тренировку всего тела, которая максимизирует сжигание калорий за меньшее время, чем традиционные тренировки.
Быстрая ходьба
Быстрая ходьба — это удобное упражнение с низкой нагрузкой, которое помогает эффективно сжигать калории. Быстрая ходьба, особенно в гору или под наклоном, увеличивает расход калорий и задействует больше групп мышц, чем ходьба в неторопливом темпе.
Прыжки со скакалкой
Прыжки со скакалкой — это высокоинтенсивные кардиоупражнения, которые могут сжечь много калорий за короткий промежуток времени, особенно при соблюдении диеты с ограничением калорий.
Танцы
Регулярные танцы являются высокоэффективным способом сжигания калорий, они способствуют снижению веса и улучшению состояния тела. Кроме того, это весело и заряжает энергией, можно заниматься в одиночку или в группе, и есть множество танцевальных стилей на выбор.
Фото: commons.wikimedia.org/NAFFAN9 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Турция рассчитывает, что примет Путина с визитом в ближайшее время
На данный момент полным ходом идёт процедура согласования дня и повестки приезда главы Российской Федерации Владимира Путина в Турецкую Республику. В столице Турции и одновременно втором по величине городе государства после Стамбула надеются в ближайшее время принять российского президента. Об этом информирует агентство РИА Новости со ссылкой на источник.
Остин и Галант назвали атаку на базу в Ираке опасной эскалацией со стороны Ирана
Генерал армии США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант охарактеризовали нападение на иракскую авиабазу, расположенную в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, где находится размещение войсковых частей Соединённых Штатов Америки, как опасную эскалацию. В обострении конфликта они обвинили Исламскую Республику Иран и союзное ему шиитское ополчение. Об этом говориться в кратком информационном сообщении для прессы на официальном сайте Пентагона.
Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках "Шерлока Холмса"
50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"
В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.