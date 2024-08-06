Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Эффективные способы, как сжечь максимум калорий
  1. Главная
  2. Спорт
  • Опубликована сегодня в 7:33

Как сжечь максимум калорий за 30 минут: лучшие способы

Эффективные способы, как сжечь максимум калорий

Высокоинтенсивная интервальная тренировка

ВИИТ — это эффективная по времени тренировка, при которой идут чередования между интенсивными упражнениями и короткими периодами отдыха. Это может помочь вам сжечь больше калорий во время и после тренировки за счет увеличения метаболизма.

Силовые тренировки

Всего за 30 минут поднятия тяжестей человек может сжечь в среднем 90 калорий. Силовые тренировки временно повышают метаболизм и, вопреки распространенному мнению, не требуют бесконечных часов в тренажерном зале.

Круговая тренировка

Круговые тренировки сочетают в себе силовые тренировки и кардио, обеспечивая тренировку всего тела, которая максимизирует сжигание калорий за меньшее время, чем традиционные тренировки.

Быстрая ходьба

Быстрая ходьба — это удобное упражнение с низкой нагрузкой, которое помогает эффективно сжигать калории. Быстрая ходьба, особенно в гору или под наклоном, увеличивает расход калорий и задействует больше групп мышц, чем ходьба в неторопливом темпе.

Прыжки со скакалкой

Прыжки со скакалкой — это высокоинтенсивные кардиоупражнения, которые могут сжечь много калорий за короткий промежуток времени, особенно при соблюдении диеты с ограничением калорий.

Танцы

Регулярные танцы являются высокоэффективным способом сжигания калорий, они способствуют снижению веса и улучшению состояния тела. Кроме того, это весело и заряжает энергией, можно заниматься в одиночку или в группе, и есть множество танцевальных стилей на выбор.

Фото: commons.wikimedia.org/NAFFAN9 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Турция рассчитывает, что примет Путина с визитом в ближайшее время

Турция рассчитывает, что примет Путина с визитом в ближайшее время

На данный момент полным ходом идёт процедура согласования дня и повестки приезда главы Российской Федерации Владимира Путина в Турецкую Республику. В столице Турции и одновременно втором по величине городе государства после Стамбула надеются в ближайшее время принять российского президента. Об этом информирует агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Читать полностью
Остин и Галант назвали атаку на базу в Ираке опасной эскалацией со стороны Ирана

Остин и Галант назвали атаку на базу в Ираке опасной эскалацией со стороны Ирана

Генерал армии США Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант охарактеризовали нападение на иракскую авиабазу, расположенную в мухафазе Аль-Анбар на западе Ирака, где находится размещение войсковых частей Соединённых Штатов Америки, как опасную эскалацию. В обострении конфликта они обвинили Исламскую Республику Иран и союзное ему шиитское ополчение. Об этом говориться в кратком информационном сообщении для прессы на официальном сайте Пентагона.

Читать полностью

Общество

Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках

Роберт Дауни-младший чуть не сломал руку дублёру на съёмках "Шерлока Холмса"

50-летний британский актёр Джуд Лоу часто рассказывает поклонникам забавную историю о съёмках первого фильма про Шерлока Холмса, когда они с коллегой Робертом Дауни-младшим были неразлучны.

Читать полностью
Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме

Людмила Чурсина отказалась играть у своего мужа в фильме "Сладкая женщина"

В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.

Читать полностью

Новости