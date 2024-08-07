Врач раскрыл секрет, который поможет снизить употребление пищи на 500 калорий ежедневно

Врач Олег Гладышев предложил два способа, которые помогают сократить количество потребляемых калорий за один прием пищи. Первый метод включает использование синей квадратной тарелки, которая вмещает меньше еды и способствует снижению аппетита за счет цвета. Это позволяет съесть на 500 килокалорий меньше в день, сообщает Газета.Ру.

Второй способ — исключение из рациона всех белых продуктов, таких как сахар, мука, рис, хлеб и соль, которые содержат простые углеводы, усиливающие аппетит. Также важно работать над психоэмоциональным состоянием, повышая стрессоустойчивость и находя увлечения, которые могут отвлечь от еды.

Фото: commons.wikimedia.org/Marc-Lautenbacher (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)