Ваш перекус — бомба замедленного действия: узнайте, как калорийные ловушки мешают похудеть

Многие люди разочаровываются, когда, отказавшись от сладкого и уменьшив порции, они не только не худеют, но иногда даже набирают вес. В беседе врач-диетолог Алёна Барредо объяснила, что дело не всегда в количестве еды — важнее обращать внимание на её калорийность и состав.

"К таким продуктам относятся, например, кофе с большим количеством сливок и сиропов, жирная сметана, которую часто добавляют к овощам, обильное количество растительного масла в салатах и при готовке, а также различные снеки — печенье, конфеты, шоколад. Кажется, что это "просто перекус", но по калорийности он может равняться полноценному обеду", — пояснила врач-диетолог Алёна Барредо.

Эксперт подчеркнула, что даже небольшие перекусы нередко оказываются "калорийными ловушками". Так, сладкие напитки и алкоголь практически не воспринимаются организмом как еда, но при этом значительно увеличивают дневное потребление калорий.

Ещё одной причиной трудностей с похудением может быть нарушение работы щитовидной железы. При гипотиреозе метаболизм замедляется, что приводит к отёкам и набору жировой массы даже при умеренном рационе. В таких случаях важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу и сдавать анализы.

Серьёзный риск несут и жёсткие диеты. По словам Барредо, потеря мышечной массы становится причиной снижения метаболизма. Мышцы — это главный "двигатель" по сжиганию калорий, и чем их меньше, тем медленнее расходуется энергия. В итоге человек вынужден есть всё меньше, но даже обычная порция может обернуться набором веса.

Немалую роль играет и образ жизни. Хронический стресс и недосып повышают уровень кортизола — гормона, который заставляет организм активнее запасать энергию, особенно в области живота. Именно поэтому при борьбе с лишним весом важно учитывать не только питание, но и режим сна, а также уровень стресса.

