Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Похудение
Похудение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:15

Ваш перекус — бомба замедленного действия: узнайте, как калорийные ловушки мешают похудеть

Секрет похудения: как диетолог раскрыла правду о калорийности и составе продуктов

Многие люди разочаровываются, когда, отказавшись от сладкого и уменьшив порции, они не только не худеют, но иногда даже набирают вес. В беседе врач-диетолог Алёна Барредо объяснила, что дело не всегда в количестве еды — важнее обращать внимание на её калорийность и состав.

"К таким продуктам относятся, например, кофе с большим количеством сливок и сиропов, жирная сметана, которую часто добавляют к овощам, обильное количество растительного масла в салатах и при готовке, а также различные снеки — печенье, конфеты, шоколад. Кажется, что это "просто перекус", но по калорийности он может равняться полноценному обеду", — пояснила врач-диетолог Алёна Барредо.

Эксперт подчеркнула, что даже небольшие перекусы нередко оказываются "калорийными ловушками". Так, сладкие напитки и алкоголь практически не воспринимаются организмом как еда, но при этом значительно увеличивают дневное потребление калорий.

Ещё одной причиной трудностей с похудением может быть нарушение работы щитовидной железы. При гипотиреозе метаболизм замедляется, что приводит к отёкам и набору жировой массы даже при умеренном рационе. В таких случаях важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу и сдавать анализы.

Серьёзный риск несут и жёсткие диеты. По словам Барредо, потеря мышечной массы становится причиной снижения метаболизма. Мышцы — это главный "двигатель" по сжиганию калорий, и чем их меньше, тем медленнее расходуется энергия. В итоге человек вынужден есть всё меньше, но даже обычная порция может обернуться набором веса.

Немалую роль играет и образ жизни. Хронический стресс и недосып повышают уровень кортизола — гормона, который заставляет организм активнее запасать энергию, особенно в области живота. Именно поэтому при борьбе с лишним весом важно учитывать не только питание, но и режим сна, а также уровень стресса.

Три интересных факта

  1. Потеря всего 1 кг мышечной массы может снизить скорость метаболизма примерно на 20-30 ккал в день.
  2. Кофейный напиток с сиропом и сливками может содержать до 400-500 ккал — это сопоставимо с тарелкой пасты или мясным обедом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Остановка сердца из-за таблеток: как дигоксин и фуросемид становятся смертельным дуэтом сегодня в 6:04

13 тысяч смертей в год: как ваши таблетки могут стать бомбой замедленного действия

Фармаколог Александр Быков раскрыл 4 смертельно опасных сочетания лекарств: от аспирина с ибупрофеном до дигоксина с мочегонными. Узнайте, как избежать кровотечений, аритмий и других угроз.

Читать полностью » Гинеколог Ксения Калашникова назвала главные симптомы эндометриоза сегодня в 5:08

Игнорирование симптомов приводит к осложнениям и снижению качества жизни

Гинеколог рассказала, какие симптомы могут указывать на эндометриоз, и объяснила, почему женщины часто не связывают их с заболеванием.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности клизм и детокс-соков сегодня в 4:04

Почему модные чистки могут обернуться проблемами со здоровьем

Гастроэнтеролог опроверг миф о «засорении» кишечника и предупредил, что детокс-процедуры нарушают микрофлору и водный баланс.

Читать полностью » Врач Сычугова: перерывы и эргономика помогают предотвратить боли в спине сегодня в 3:01

Почему офисная работа становится испытанием для спины

Врач объяснила, как короткие перерывы и грамотная организация рабочего места помогают офисным сотрудникам избежать болей в спине.

Читать полностью » Психиатр Калашников: эмоциональное выгорание часто приводит к алкоголизму сегодня в 2:17

Когда усталость превращается в опасный союз с алкоголем

Психиатр рассказал, почему эмоциональное выгорание и алкоголизм образуют замкнутый круг и как спиртное усугубляет психологическое истощение.

Читать полностью » Врач Горячев предупредил о рисках неправильного использования кондиционеров сегодня в 1:14

Кондиционер спасает от жары, но делает организм уязвимым

Кондиционер спасает от жары, но при неправильном использовании может спровоцировать болезни. Врач объяснил, как снизить риски.

Читать полностью » Врач-гастроэнтеролог Дианова назвала риски диеты Ларисы Долиной сегодня в 0:10

Артистка отказалась от десятков продуктов ради стройности

Жёсткая диета Ларисы Долиной вызвала сомнения у гастроэнтеролога. Врач предупредила о риске недоедания и психоэмоциональных нарушений.

Читать полностью » Врач Рохас предупредил: людям с гибкими суставами стоит проверить сердце и сосуды вчера в 23:28

Большой палец как индикатор болезни: врачи объяснили необычный способ самодиагностики

Как обычный тест с большим пальцем может указать на слабость соединительной ткани и помочь вовремя выявить смертельно опасную аневризму аорты объяснил кардиолог Аурелио Рохас.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперимент ETRTO показал: эффективность направленных шин почти не меняется при неправильной установке
Питомцы

Учёные: для производства 1 кг мёда пчёлам требуется облететь до 8 миллионов цветов
Технологии

Энтузиаст создал визитку Bouija с локальной языковой моделью
Красота и здоровье

В Казани врачи спасли пациента с раком желудка и тяжёлым пороком сердца
Садоводство

При хранении свеклы поверх картофеля клубни выделяют углекислый газ, который подавляет грибки
Садоводство

Истощённая почва, перелив, сухой воздух: три фактора, угрожающие домашним цветам
Дом

Мыть холодильник лучше мягкими средствами без агрессивной химии
Спорт и фитнес

Яна Рудковская сообщила, что её сын Саша Плющенко почти ежедневно играет в футбол
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet