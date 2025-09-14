Ваш перекус — бомба замедленного действия: узнайте, как калорийные ловушки мешают похудеть
Многие люди разочаровываются, когда, отказавшись от сладкого и уменьшив порции, они не только не худеют, но иногда даже набирают вес. В беседе врач-диетолог Алёна Барредо объяснила, что дело не всегда в количестве еды — важнее обращать внимание на её калорийность и состав.
"К таким продуктам относятся, например, кофе с большим количеством сливок и сиропов, жирная сметана, которую часто добавляют к овощам, обильное количество растительного масла в салатах и при готовке, а также различные снеки — печенье, конфеты, шоколад. Кажется, что это "просто перекус", но по калорийности он может равняться полноценному обеду", — пояснила врач-диетолог Алёна Барредо.
Эксперт подчеркнула, что даже небольшие перекусы нередко оказываются "калорийными ловушками". Так, сладкие напитки и алкоголь практически не воспринимаются организмом как еда, но при этом значительно увеличивают дневное потребление калорий.
Ещё одной причиной трудностей с похудением может быть нарушение работы щитовидной железы. При гипотиреозе метаболизм замедляется, что приводит к отёкам и набору жировой массы даже при умеренном рационе. В таких случаях важно не заниматься самолечением, а обращаться к врачу и сдавать анализы.
Серьёзный риск несут и жёсткие диеты. По словам Барредо, потеря мышечной массы становится причиной снижения метаболизма. Мышцы — это главный "двигатель" по сжиганию калорий, и чем их меньше, тем медленнее расходуется энергия. В итоге человек вынужден есть всё меньше, но даже обычная порция может обернуться набором веса.
Немалую роль играет и образ жизни. Хронический стресс и недосып повышают уровень кортизола — гормона, который заставляет организм активнее запасать энергию, особенно в области живота. Именно поэтому при борьбе с лишним весом важно учитывать не только питание, но и режим сна, а также уровень стресса.
Три интересных факта
- Потеря всего 1 кг мышечной массы может снизить скорость метаболизма примерно на 20-30 ккал в день.
- Кофейный напиток с сиропом и сливками может содержать до 400-500 ккал — это сопоставимо с тарелкой пасты или мясным обедом.
