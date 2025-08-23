Сбросить 7 кг за месяц: диетолог объяснила, как работает дефицит калорий и почему не стоит верить чудо-таблеткам

Похудение происходит только в одном случае: если человек потребляет с едой меньше калорий, чем организм тратит в течение дня. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева. Диетолог подчеркивает, что ключевым фактором в процессе снижения веса является создание дефицита калорий, но при этом необходимо обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для нормального функционирования.

Диетолог обратила внимание на важность комплексного подхода к процессу снижения веса. Помимо создания дефицита калорий, необходимо уделять внимание физической активности, здоровому сну и управлению стрессом. Регулярные занятия спортом помогают сжигать калории, укрепляют мышцы и улучшают общее состояние здоровья. Здоровый сон и управление стрессом также важны для поддержания гормонального баланса и предотвращения переедания, вызванного эмоциональным дискомфортом.

Препараты с семаглутидом: быстрый результат и потенциальные риски

По ее словам, применение препаратов с семаглутидом, которые назначают для лечения диабета и ожирения, может привести к быстрой потере веса, но они предназначены для медицинского использования и должны назначаться врачом. Маргарита Королева подчеркивает, что самолечение этими препаратами может быть опасным и привести к нежелательным побочным эффектам.

Королева отметила также, что препараты с семаглутидом снижают аппетит, но могут привести к недостаточному потреблению полезных веществ, необходимых для нормальной работы организма. Это может вызвать побочные эффекты, такие как депрессия, ухудшение когнитивных функций и ухудшение состояния кожных покровов. Поэтому, при использовании этих препаратов необходимо тщательно контролировать состояние здоровья и консультироваться с врачом.

Сбалансированная диета с дефицитом калорий: залог здорового и устойчивого похудения

Специалист подчеркнула, что диета, основанная на дефиците калорий, должна быть сбалансированной и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами. Поддержание дефицита калорий может включать замену рафинированных продуктов на свежие овощи, фрукты и белки, а также повышение уровня физической активности. Важно выбирать продукты с низкой калорийностью и высокой питательной ценностью, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми витаминами, минералами и микроэлементами.

Интересные факты о похудении и дефиците калорий

Для того, чтобы сжечь один килограмм жира, необходимо создать дефицит в 7700 калорий.

Метаболизм замедляется с возрастом, поэтому людям старше 40 лет может быть сложнее похудеть, чем в более молодом возрасте.

Сон играет важную роль в процессе похудения. Недостаток сна может приводить к увеличению уровня гормона грелина, который стимулирует аппетит, и снижению уровня гормона лептина, который сигнализирует о сытости.

Рекомендации специалиста

Врач-диетолог Маргарита Королева рекомендует придерживаться сбалансированной диеты, основанной на свежих и натуральных продуктах, заниматься физической активностью и вести здоровый образ жизни для достижения устойчивого и здорового похудения. Она также предостерегает от самолечения препаратами с семаглутидом и подчеркивает необходимость консультации с врачом при их использовании.

В заключение, похудение — это сложный процесс, который требует комплексного подхода и сбалансированного питания. Создание дефицита калорий является ключевым фактором для снижения веса, но при этом необходимо обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами для нормального функционирования.