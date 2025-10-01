Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована вчера в 23:08

Правда о режиме голодания: почему недоедание не делает вас толще

Врачи: недосып и стресс усиливают аппетит и мешают снижению веса

Миф о "режиме голодания" уже много лет путает людей, сидящих на диетах. Самое важное, что нужно усвоить: от дефицита калорий вес не увеличивается. Но у этого мифа есть основания — и часто складывается впечатление, что недоедание мешает похудению.

На деле же всё сводится к другим факторам: гормональным изменениям, ошибкам в подсчёте калорий и скрытым источникам энергии в пище.

Почему ограничение калорий не всегда работает

Когда человек начинает худеть, уровень гормона лептина падает. Он отвечает за чувство сытости, и чем меньше его остаётся, тем сильнее ощущается голод. Параллельно организм стремится удержать так называемую "точку равновесия" — вес, к которому тело привыкает. В итоге человек ест чуть больше, чем думает, а вес замирает.

"Вы не наберёте вес от слишком малого количества калорий", — отметил диетолог Адам Борнстайн.

Из-за этого многие решают урезать рацион ещё сильнее, но стрелка весов не двигается. Возникает ощущение, что тело "сломано" или виноваты конкретные продукты: молочные, сладкие или содержащие подсластители. Но чаще всего дело в другом.

Сравнение факторов, влияющих на вес

Фактор Влияние на вес
Количество калорий Определяет баланс "плюс-минус"
Состав рациона (белки, жиры, углеводы) Влияет на обмен веществ и термогенез
Гормоны Регулируют аппетит и распределение жира
Генетика Определяет предрасположенность
Образ жизни (сон, стресс) Может ускорять или замедлять метаболизм

Советы шаг за шагом

  1. Отслеживайте питание хотя бы 2-3 дня — это как проверка бюджета, которая показывает "дыры" в расходах.

  2. Сократите скрытые калории: масла, орехи, соусы, сладкие напитки. Они полезны, но очень калорийны.

  3. Составляйте тарелку с упором на белок — он дольше переваривается и усиливает расход энергии.

  4. Не запрещайте полностью десерты: лучше вписывать их в рацион, чем потом срываться.

  5. Следите за сном и стрессом: их нехватка повышает аппетит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полный отказ от углеводов.
    → Последствие: усталость, тяга к сладкому.
    → Альтернатива: цельнозерновые продукты, фрукты, бобовые.

  • Ошибка: полное исключение жиров.
    → Последствие: дефицит витаминов A, D, E, K.
    → Альтернатива: оливковое масло, авокадо, орехи.

  • Ошибка: постоянные "разгрузочные дни".
    → Последствие: замедление обмена веществ.
    → Альтернатива: умеренный дефицит калорий на постоянной основе.

А что если вес стоит?

Если вес не двигается, это не значит, что организм "накапливает жир из воздуха". Чаще всего виноваты незаметные порции или энергетически плотные продукты. Иногда помогает временный переход на поддерживающий уровень калорий, чтобы стабилизировать гормоны и потом снова снижать вес.

Плюсы и минусы строгих диет

Плюсы Минусы
Быстрый старт снижения веса Высокий риск срывов
Простота правил ("ешь меньше") Потеря энергии и настроения
Краткосрочный результат Замедление метаболизма
Дисциплина Дефицит витаминов и минералов

FAQ

Как выбрать подходящую диету?
Ищите рацион, который можно выдерживать долго: с балансом белков, жиров и углеводов, а не только с жёсткими ограничениями.

Сколько стоит консультация диетолога?
Цены сильно различаются: от 30-40 евро за разовую встречу до 150-200 евро за месячное сопровождение онлайн.

Что лучше для контроля веса: подсчёт калорий или отказ от "запрещённых" продуктов?
Подсчёт калорий даёт больше гибкости и снижает риск срывов, чем жёсткие запреты.

Мифы и правда

  • Миф: если есть слишком мало, тело начнёт откладывать жир.
    Правда: организм может замедлить обмен веществ, но прибавка в весе без избытка калорий невозможна.

  • Миф: молочные продукты мешают худеть.
    Правда: сами по себе они не влияют на вес, главное — их количество и общий баланс калорий.

  • Миф: сладкие напитки "не считаются".
    Правда: газировка и соки могут добавлять сотни лишних калорий ежедневно.

Сон и психология

Хронический недосып увеличивает уровень гормона грелина, усиливающего аппетит, и снижает лептин. В результате даже небольшой дефицит сна мешает контролировать питание и способствует перееданию.

Три интересных факта

  1. Белок имеет самый высокий "термический эффект": до 35% его калорий тратится на переваривание.

  2. Люди в среднем недооценивают свой рацион на 30-40%.

  3. Размер порций в ресторанах за последние 30 лет увеличился почти вдвое.

Исторический контекст

Идея "режима голодания" появилась в 1980–1990-х годах, когда в моду вошли низкокалорийные диеты. Тогда считалось, что организм, испытывая дефицит пищи, замедляет метаболизм настолько, что вес растёт. Но современные исследования показали: набор массы без профицита калорий невозможен, а миф закрепился лишь благодаря популярным в то время книгам о диетах.

