Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Тренировка, которая кажется идеальной, но почти не работает для похудения

Учёные Mayo Clinic назвали расход калорий при 100 отжиманиях

Можно ли похудеть, просто делая 100 отжиманий в день? Вопрос звучит заманчиво, ведь это простое упражнение можно выполнять где угодно и без оборудования. Но реальность немного сложнее: отжимания полезны для силы и выносливости, а вот на сжигание жира они влияют не напрямую.

Почему калории не главное

Несмотря на то, что 100 отжиманий — серьёзная нагрузка, количество потраченных калорий невелико. Harvard Health Publishing приводит пример: человек весом 56 кг за полчаса калистенических упражнений (включая отжимания, выпады и отжимания на брусьях) тратит около 125 калорий. При весе 70 кг это уже 167 калорий, а при 84 кг — порядка 200. Но 100 отжиманий занимают не 30 минут, а примерно 8 минут (если делать 4 подхода по 25 раз). В итоге средний человек расходует всего около 44 калорий.

Отжимания — это не магическая таблетка

Важно помнить, что для снижения веса ключевую роль играет дефицит калорий. Один фунт жира (примерно 0,45 кг) равен 3500 калориям. Сжечь всё это только за счёт отжиманий практически невозможно — пришлось бы делать десятки тысяч повторений. Гораздо эффективнее сочетать силовые упражнения с правильным питанием и дополнительной активностью: больше ходить пешком, подниматься по лестнице, заниматься домашними делами.

Как включить отжимания в стратегию похудения

Хотя сами по себе они не обеспечат минус на весах, отжимания помогают нарастить мышечную массу. А мышцы увеличивают общий расход энергии организма даже в покое. Американский совет по упражнениям (ACE) отмечает: чем больше у человека мышц, тем быстрее он сжигает калории в течение дня.

Добавьте сюда кардионагрузку — бег, плавание, интервальные тренировки. Например, высокоинтенсивные тренировки (HIIT) с включением отжиманий не только ускоряют обмен веществ, но и создают эффект EPOC (повышенное потребление кислорода после нагрузки), при котором организм продолжает активно тратить калории даже после завершения занятия.

100 отжиманий — отличный способ укрепить верхнюю часть тела и повысить общую выносливость. Но полагаться только на них в борьбе с лишним весом — ошибка. Ключ к успеху в комбинировании силовых и кардиотренировок с контролем питания. Так можно создать устойчивый дефицит калорий и при этом развивать силу.

