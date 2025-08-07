Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Плавание в бассейне
Плавание в бассейне
© flickr.com by JD Lasica is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Не бег и не зал: незаметный способ похудеть, который многие игнорируют

Плавание сжигает больше калорий, чем ходьба — расчёты специалистов Гарварда

На первый взгляд кажется очевидным: хочешь сжечь больше калорий — выбирай бассейн. Однако, как и в любой теме, связанной с тренировками, всё зависит от множества нюансов. Давайте разберёмся, действительно ли плавание эффективнее ходьбы и как извлечь максимум из обоих видов кардио.

Сравнение: плавание против ходьбы

Физическая активность, будь то прогулка по парку или энергичные заплывы, помогает держать тело в тонусе, улучшает работу сердца и способствует сжиганию калорий. Но если сравнивать эти два вида кардио по затратам энергии, плавание — безусловный лидер.

Почему? Всё дело в нагрузке. Во время ходьбы работают в основном ноги, а при плавании включается практически всё тело: руки, ноги, спина, корпус. Плюс — вода создаёт сопротивление, преодоление которого требует больше усилий, чем при ходьбе по земле.

Сколько калорий вы сжигаете?

Исследования Гарвардской медицинской школы показывают, что количество сжигаемых калорий зависит от массы тела, возраста, уровня подготовки и интенсивности нагрузки. Но в среднем:

  • Полчаса ходьбы с умеренным темпом (около 5 км/ч) сжигают 120-170 калорий.
  • Полчаса обычного плавания — примерно 180-250 калорий.
  • Полчаса интенсивного заплыва (например, вольным стилем или баттерфляем) — до 300-370 калорий.

То есть при равном времени занятия и умеренной нагрузке плавание сжигает на 50-100 калорий больше. А если добавить интенсивность — разрыв становится ещё больше.

Почему плавание — это не просто "калорийная пушка"

Плавание обладает и другими преимуществами. Оно щадяще относится к суставам (в отличие от бега или даже активной ходьбы), улучшает осанку, развивает гибкость и силу. К тому же оно требует дыхательной координации, что укрепляет дыхательную систему.

Интересный факт: профессиональные пловцы могут сжигать до 1000 калорий за час, занимаясь интервальными тренировками. Это примерно эквивалент двух часов бега в среднем темпе.

Как усилить эффект и от плавания, и от ходьбы?

Вот несколько простых приёмов:

Чтобы усилить ходьбу:

  • Ходите по пересечённой местности.
  • Добавьте утяжелители или рюкзак.
  • Увеличьте темп и включайте интервалы.

Чтобы увеличить пользу от плавания:

  • Плавайте стилями, требующими больше энергии (баттерфляй, кроль).
  • Периодически увеличивайте темп (интервальные тренировки).
  • Используйте ласты или доски для тренировки отдельных групп мышц.

И ходьба, и плавание — отличные способы улучшить здоровье. Всё зависит от ваших целей, физических возможностей и того, что вам просто по душе. Главное — двигаться.

