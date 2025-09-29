Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Экран фитнес-браслета с данными сна и калорий
Экран фитнес-браслета с данными сна и калорий
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:40

Калории есть, а сил — нет? Всё дело в том, откуда они пришли

Белки расходуют до 30% своей энергии на переваривание, жиры — всего 3–5%

Каждый, кто хоть раз пытался разобраться в питании, сталкивался с вопросом: все ли калории одинаковы и имеют ли они равный эффект для организма. На первый взгляд ответ очевиден: калория — это просто единица энергии. Но если копнуть глубже, выясняется, что путь калорий в теле зависит от того, из какого продукта они поступают. И именно это объясняет, почему две одинаковые по энергетике порции могут по-разному влиять на вес и самочувствие.

Что такое калория

Калория — это количество энергии, необходимое для нагрева одного грамма воды на один градус Цельсия. Определить её можно с помощью калориметра, в котором образец сжигается, а тепло измеряется по нагреву воды. Сегодня для подсчёта калорийности продуктов чаще используют таблицы, основанные на составе: белки и углеводы дают по 4 ккал на грамм, жиры — 9 ккал, алкоголь — 7 ккал.

Почему калории не равны между собой

Организм не просто получает энергию — он ещё и тратит её на переработку пищи. Этот процесс называется термическим эффектом пищи (TEF). Белки требуют наибольших затрат: до 30% их калорий сгорают при переваривании. Для углеводов этот показатель ниже — около 5-10%, для жиров — всего 3-5%. Поэтому 100 ккал из курицы и 100 ккал из конфет — это разные истории.

Основные источники расхода энергии

  1. Базальный обмен (BMR) — энергия, которая нужна для поддержания жизни: дыхания, работы мозга, сердцебиения.

  2. Термический эффект пищи — калории, которые сгорают при переваривании.

  3. Двигательная активность — от прогулок и работы по дому до тренировок.

Интересный факт: именно базальный обмен "съедает" до 80% энергии, а спорт и еда добавляют остальное.

Сравнение: калории и термический эффект

Продукт Калорийность (на 100 г) Термический эффект Фактическая усвояемая энергия
Белок (курица) 165 ккал до 30% ~115 ккал
Углеводы (рис) 130 ккал 5-10% ~118-123 ккал
Жир (масло) 900 ккал 3-5% ~855-873 ккал
Алкоголь 7 ккал/г 10-15% ~6 ккал/г

Советы шаг за шагом

  1. Стройте тарелку так, чтобы половину составляли белковые продукты (мясо, рыба, яйца, бобовые) и продукты с клетчаткой (овощи, цельнозерновые).

  2. Используйте кухонные весы и приложения вроде MyFitnessPal для контроля калорийности.

  3. Добавляйте источники "долгих" углеводов — овсянку, гречку, овощи, которые насыщают надолго.

  4. Не исключайте полностью жиры: орехи, оливковое масло и авокадо дают энергию и витамины.

  5. Планируйте перекусы заранее: йогурт без сахара, творог или протеиновый батончик помогут избежать "срывов".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: опираться только на подсчёт калорий, игнорируя состав.

  • Последствие: переедание сладкого и фастфуда, чувство голода даже при высоком калораже.

  • Альтернатива: делать акцент на белках и клетчатке — сытость дольше, меньше соблазна лишнего.

  • Ошибка: исключать все жиры.

  • Последствие: дефицит жирорастворимых витаминов и гормональный сбой.

  • Альтернатива: добавлять полезные масла, семена и орехи в умеренном количестве.

А что если…

Что будет, если есть только "пустые" калории — сладости и фастфуд? В краткосрочной перспективе человек может не набирать вес, если держит общий калораж. Но со временем это приведёт к скачкам сахара, постоянному голоду и перееданию, а значит — к ожирению и проблемам с обменом веществ.

Плюсы и минусы белковой диеты

Плюсы Минусы
Дольше сохраняется чувство сытости При избытке может нагружать почки
Высокий термический эффект — больше расход энергии Дороговизна качественных белковых продуктов
Поддержка роста мышц Недостаток клетчатки при исключении углеводов

FAQ

Как выбрать продукты для снижения веса?
Основу должны составлять белки, овощи, цельные крупы и умеренное количество жиров.

Сколько стоит питаться правильно?
Рацион можно адаптировать под бюджет: яйца, курица, сезонные овощи и крупы доступны по цене.

Что лучше для похудения — подсчёт калорий или готовые диеты?
Подсчёт калорий даёт гибкость. Готовые диеты удобны на старте, но часто ограничивают и надоедают.

Мифы и правда

  • Миф: если считать калории, можно есть всё, что угодно.
    Правда: качество калорий напрямую влияет на обмен веществ и аппетит.

  • Миф: углеводы всегда вредны.
    Правда: цельные углеводы с клетчаткой помогают контролировать вес.

  • Миф: чем меньше калорий, тем лучше результат.
    Правда: слишком сильное ограничение ведёт к срывам и замедлению метаболизма.

Сон и психология

Недостаток сна снижает контроль аппетита: гормон грелин растёт, а лептин падает. В итоге человек переедает. Поэтому режим сна так же важен, как и выбор продуктов.

Три интересных факта

  1. В среднем взрослый тратит до 2000 ккал только на поддержание дыхания, работы сердца и мозга.

  2. Алкоголь даёт калории, но не насыщает, поэтому часто приводит к перееданию.

  3. Волокна из овощей и круп выводятся частично непереваренными, снижая общий калораж рациона.

Исторический контекст

Первые таблицы калорийности появились в конце XIX века, когда американский химик Уилбур Атуотер рассчитал энергетическую ценность белков, жиров и углеводов. С тех пор цифры почти не изменились, но понимание того, как разные продукты влияют на организм, стало глубже.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Денис Глушаков проведёт прощальный матч 11 октября сегодня в 12:14

Последний свисток для Дениса Глушакова: назначена дата прощального матча

Денис Глушаков объявил дату прощального матча. На поле выйдут «Спартак» и «Локомотив», а футболист сыграет за обе команды.

Читать полностью » Италия стала двукратным чемпионом мира по волейболу, победив Болгарию в финале сегодня в 11:10

Болгары взлетели выше всех, но не дотянулись до золота

Италия вновь поднялась на вершину мирового волейбола. Финал против Болгарии подарил яркую интригу и стал украшением всего турнира.

Читать полностью » Тренер Яблокова: для тренировки рук дома можно использовать гантели или бутылки с водой сегодня в 10:06

Красивые плечи и крепкий трицепс: тренировка, доступная каждому

Три простых упражнения помогут прокачать руки без тренажеров. Узнайте, как заниматься дома и избежать ошибок, которые мешают результату.

Читать полностью » Исследования: фитнес-браслеты завышают расход калорий на тренировках до 40% сегодня в 9:10

Почему гаджет может показать идеальное здоровье, когда тело бьёт тревогу

Умные браслеты обещают измерить пульс, шаги и даже стресс. Но насколько их данные совпадают с медицинскими приборами?

Читать полностью » Как правильно выполнять асимметричные отжимания с подъёмом для тренировки всего тела сегодня в 8:10

Вы еще не пробовали интервальные тренировки? Узнайте, как они могут изменить ваше тело

Этот интервальный комплекс прокачает ваши мышцы за 25 минут! Узнайте, как эффективно сжигать калории и укреплять тело с помощью простых упражнений.

Читать полностью » Фитнес-резинка: лучший способ заменить тренажёры и свободные веса сегодня в 7:10

Этот аксессуар помогает не хуже штанги! Узнайте, как правильно тренироваться с резинкой

Тренировка с фитнес-резинкой может стать отличной заменой тренажёрам и свободным весам, если правильно подобрать сопротивление и подходить к нагрузке с умом.

Читать полностью » Как правильно использовать гейнер: советы по дозировке и выбору продукта сегодня в 6:10

Гейнеры: путь к мышечной массе или верный способ накопить жир

Гейнер — это лучший способ помочь организму набрать массу, особенно для тех, кто не может набрать вес с обычной едой.

Читать полностью » Турецкие подъёмы и махи гирей: лучшие упражнения для укрепления мышц сегодня в 5:10

Вы будете шокированы, что можно достичь с одной гирей — попробуйте это сами

Узнайте, как эффективно использовать гири для развития силы, выносливости и координации, а также о преимуществах различных упражнений с этим снарядом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

АвтоВАЗ начнёт поставки Lada Iskra в Белоруссию в ноябре — представитель компании
Культура и шоу-бизнес

Личное письмо Джеймса Дина 1954 года продано на аукционе за 32,5 тыс. долларов
Садоводство

Белая горчица улучшает почву и снижает риск фитофторы
Общество

Эксперт Александр Дворянский рассказал о признаках мошенничества в рабочих чатах
СФО

В ХМАО подтвердили два семейных случая ботулизма после домашних консервов
Наука

Песчаные холмы длиной в километры найдены на дне Северного моря — Манчестерский университет
Советы и рекомендации

Психолог Алиса Метелина: страсть в отношениях угасает из-за рутины и отсутствия близости
Технологии

Стартап Doorstep привлёк $8 млн на технологию прозрачной доставки до двери
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet