Невидимые жесты питомца: их игнорирование оборачивается стрессом и болью

Собаки умеют общаться не только лаем или положением хвоста. У них есть целая система едва заметных жестов и движений, которые помогают им регулировать собственные эмоции и сообщать о мирных намерениях. Эти особые сигналы называют calming signals. Замечательно, что псы понимают их не только между собой, но и тогда, когда такие жесты использует человек. Владельцы, которые освоят этот язык, могут быстрее наладить контакт с питомцем и помочь ему справиться со стрессом.

Что это такое

Термин появился в 90-е годы, когда норвежская специалистка Turid Rugaas впервые описала целый набор движений и поз, которые собаки применяют в сложных или тревожных ситуациях. Эти проявления нужны не только для общения с другими животными, но и для внутреннего успокоения. По наблюдениям исследователей, насчитывается около тридцати универсальных сигналов, которые одинаково понятны собакам всех пород и стран.

"Существует около тридцати разных успокаивающих сигналов, они универсальны и знакомы каждому псу", — пояснила эксперт Turid Rugaas.

Псы применяют такие жесты, когда хотят избежать конфликта, показать дружелюбие или снизить собственное волнение.

Зачем владельцам знать этот язык

Наблюдательный хозяин может не только быстрее понять настроение любимца, но и использовать сигналы в обратном направлении. Исследования доказали, что многие собаки реагируют на человеческое повторение этих жестов так же, как если бы их сделал другой пес. Это значит, что мы способны сознательно снизить уровень тревоги животного. Особенно полезно это при посещении ветеринара, встрече с незнакомыми людьми или в новых местах.

Зевота как способ разрядки

Одним из самых частых жестов считается зевота. Если пес широко раскрывает пасть в момент, когда он явно не сонный, это признак попытки расслабиться. Более того, зевание действует и между человеком и собакой.

В стрессовой ситуации хозяин может несколько раз демонстративно зевнуть. Нередко это приводит к тому, что питомец повторяет действие и заметно расслабляется.

Отведение взгляда

Для собак прямой взгляд часто означает вызов или угрозу. Чтобы избежать напряжения, они просто поворачивают голову в сторону или опускают глаза. То же самое может сделать и человек: лёгкое отворачивание головы и спокойная поза помогают животному почувствовать себя в безопасности. Этот метод особенно полезен, если питомца осматривает врач или к нему подходит чужой человек.

Облизывание морды

Небольшое облизывание носа или губ в собачьем мире равнозначно жесту умиротворения. Это движение часто сопровождает моменты беспокойства и напряжения. Владелец может осторожно повторить похожее действие, медленно проведя языком по губам. Животное воспринимает это как мирный посыл, что снижает его тревогу.

Медленные движения и дыхание

Собаки очень чутко улавливают ритм и скорость человеческих движений. Резкие и беспорядочные жесты могут насторожить, а плавные и спокойные, напротив, сигнализируют об отсутствии опасности. Учёные отмечают, что хаотичное поведение человека в присутствии собаки часто усиливает стресс у животного. Поэтому, если питомец взволнован, стоит замедлить шаг, выровнять дыхание и двигаться плавно.

Как использовать сигналы в повседневности

В дороге или в шумных местах можно успокоить собаку зевком или медленным поворотом головы.

При встрече с другими животными помогает отведение взгляда и расслабленная поза.

У ветеринара или грумера эффективны плавные движения и отсутствие прямого зрительного контакта.

Таким образом, знание сигналов даёт владельцам простой и безопасный инструмент для снижения стресса у питомца. Это не магия, а язык, понятный собакам с рождения. Чем внимательнее мы к нему относимся, тем крепче становится доверие между человеком и его четвероногим другом.