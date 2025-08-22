Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
кот чихает
кот чихает
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:10

Ночные симфонии котов: что скрывают ваши пушистые музыканты

Почему коты шумят ночью: объяснения зоопсихологов

Кажется, коты созданы для того, чтобы устраивать ночные концерты: греметь банками, шуршать пакетами и носиться по квартире, как будто за ними гонится целая армия мышей. Но что, если мы скажем, что ваш пушистый друг может спать всю ночь спокойно, свернувшись клубочком у ваших ног? Давайте разберёмся, как этого добиться.

Почему коты активны ночью?

Кошки по своей природе — ночные животные. Раньше им нужно было охотиться на мышей, которые выходили из нор под покровом темноты. Хотя современные домашние кошки не испытывают нужды в ночной охоте, их инстинкты всё ещё дают о себе знать.

Как успокоить кота:

  • следите за его состоянием. Если кот ведёт себя беспокойно, возможно, он испытывает стресс. Громкие звуки, новые запахи или грубое обращение могут стать причиной его ночных "концертов".
  • играйте с ним. Уделите вечером 15-20 минут активным играм. Это поможет питомцу потратить накопившуюся энергию и спокойно уснуть.
  • плотный ужин. Сытый кот вряд ли захочет будить вас ночью. Оставьте на ночь порцию сухого корма, чтобы он мог перекусить, если проголодается.
  • кастрация или стерилизация. Если вы не планируете разводить котят, эта процедура поможет избавиться от ночных "песен" во время половой охоты.
  • обратитесь к ветеринару. Если мяукание сопровождается вялостью, отказом от еды или другими симптомами, это может быть признаком заболевания.
  • консультация зоопсихолога. Если своими силами справиться не удаётся, специалист поможет найти корень проблемы и предложит решение.

Спокойные ночи с котом — это реально. Главное — понять его потребности и создать комфортные условия для сна.

