Эти кошки экономят ваши нервы: три породы, которые идеально вписываются в жизнь занятых людей

Выбор домашнего животного — это решение, которое отражается на ритме жизни всей семьи. Если речь идёт о кошках, то одни владельцы обращают внимание на внешний вид, другие — на характер. На самом деле именно темперамент питомца определяет, насколько гармонично он впишется в дом и насколько легко с ним будет уживаться.

Кошки бывают разные: от энергичных и озорных до тихих созерцателей. Одни не устают прыгать, бегать и устраивать "шоу" посреди квартиры, другие предпочитают проводить время на диване или в кресле. Знание особенностей спокойных пород поможет сделать выбор осознанным.

Как определить спокойную породу кошек

У кошек есть ряд характеристик, которые указывают на их уравновешенность:

Темперамент. Спокойные кошки редко проявляют агрессию и чаще всего хорошо ладят с людьми и животными. Уровень активности. Такие питомцы не требуют постоянных игр и тренировок. Внимание к хозяину. Они не будут требовать общения ежеминутно и спокойно переносят одиночество. Приспособляемость. Эти животные легко живут в условиях квартиры и не страдают от нехватки пространства.

Сравнение спокойных пород