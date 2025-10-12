Call of Duty впервые открыла всё: сюжет, зомби и мультиплеер — теперь бесплатно
Компания Activision объявила о запуске масштабной акции: все желающие могут бесплатно сыграть в Call of Duty: Black Ops 6 до 16 октября. Это первый случай, когда в рамках пробного периода игрокам доступна не только мультиплеерная часть, но и полноценная сюжетная кампания.
Полный доступ: сюжет, мультиплеер и зомби
В течение бесплатной недели пользователи могут опробовать сразу три ключевых режима — кампанию, мультиплеер и зомби-режим.
Игрокам доступны:
-
более 40 карт в многопользовательских боях;
-
6 карт для зомби-режима;
-
тематический контент хэллоуинского события The Haunting.
Акция приурочена к запуску шестого сезона Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone, который проходит под знаком Хэллоуина. Разработчики добавили в игру атмосферные события, вдохновлённые культовыми хоррор-франшизами — "Пятница, 13-е", "Детские игры" и "Хищник". В проекте появились маски, оружие и облики, стилизованные под персонажей этих фильмов.
Рейтинговые матчи при этом временно недоступны - акцент сделан на развлечении и ознакомлении с контентом.
Сюжетная кампания: возвращение к истокам
Главное событие акции — открытие сюжетной кампании, чего ранее не происходило ни в одной из бесплатных недель Call of Duty.
Действие игры разворачивается в 1991 году, в последние месяцы Холодной войны. Игроки управляют агентами Троем Маршаллом и Фрэнком Вудсом, которые создают спецотряд для борьбы с тайной организацией "Пантеон". По сюжету члены этой группировки проникли в руководство ЦРУ и угрожают национальной безопасности США.
Сюжет продолжает традиции классических Black Ops — с шпионскими миссиями, двойными агентами и мрачной атмосферой глобального заговора.
Атмосфера Хэллоуина в Call of Duty
Вместе с бесплатной неделей в игру добавлено множество хэллоуинских событий и кроссоверов. В мультиплеере и Warzone появились временные карты и косметические предметы, вдохновлённые известными хоррор-фильмами.
Например, можно разблокировать облик охотника из серии "Хищник", тематические наклейки с Джейсоном Вурхизом из "Пятницы, 13-е" или Чакки из "Детских игр". Разработчики также намекнули, что часть контента отсылает к будущему фильму "Хищник 7", выход которого ожидается в 2026 году.
Как принять участие
Чтобы сыграть в Black Ops 6 бесплатно, достаточно иметь учётную запись Activision и скачать игру на одной из поддерживаемых платформ. Акция проходит до 18:00 по московскому времени 16 октября.
Доступные платформы:
-
ПК (Battle.net и Steam),
-
PlayStation 4 и 5,
-
Xbox One и Series X/S.
Все, кто успеет загрузить игру в этот период, смогут продолжить играть при покупке полной версии с сохранением прогресса.
Сравнение: предыдущие акции Call of Duty
|Игра
|Год
|Доступные режимы в бесплатный период
|Особенности
|Modern Warfare II
|2023
|Только мультиплеер
|10 карт, 6 режимов
|Warzone 2.0
|2023
|Королевская битва
|Бесплатно постоянно
|Black Ops 6
|2024
|Кампания, мультиплеер, зомби
|Впервые открыта сюжетка
Решение Activision предоставить доступ к сюжетной части впервые стало шагом к расширению аудитории. Компания рассчитывает, что таким образом привлечёт новых игроков перед стартом следующего сезона и будущими DLC.
Что нового в Black Ops 6
Black Ops 6 вышла в октябре 2024 года и стала одной из самых масштабных частей серии. Игра работает на модернизированном движке IW Engine 9 и отличается кинематографичной постановкой миссий.
Среди ключевых особенностей:
-
реалистичная физика движения;
-
динамическая система укрытий;
-
возвращение культовых персонажей серии;
-
переработанный зомби-режим с кооперативом до 4 игроков;
-
кроссплатформенные сессии и единый прогресс между платформами.
Игра получила высокие оценки за сюжет, графику и атмосферу, однако некоторые критики отметили спорные элементы микротранзакций в онлайн-режиме.
Советы шаг за шагом: как успеть сыграть
-
Зайдите на сайт callofduty.com и войдите в свой аккаунт Activision.
-
Выберите платформу (PC, PlayStation, Xbox).
-
Скачайте клиент игры.
-
Запустите кампанию или мультиплеер.
-
Успейте поиграть до 16 октября, 18:00 (мск).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Скачивание игры из неофициальных источников.
Последствие: Риск заражения ПК вредоносным ПО.
Альтернатива: Использовать только Battle. net или официальный сайт Activision.
-
Ошибка: Играть в онлайне без обновлений.
Последствие: Проблемы с подключением к серверам.
Альтернатива: Убедитесь, что установлены все патчи.
-
Ошибка: Игнорировать сроки акции.
Последствие: Потеря бесплатного доступа.
Альтернатива: Активировать игру заранее, чтобы скачать весь контент.
А что если вы не фанат шутеров?
Даже если вы не следите за серией, бесплатная неделя — отличный шанс оценить один из самых кинематографичных шутеров современности. Кампания Black Ops 6 подойдёт не только поклонникам экшена, но и тем, кто любит шпионские истории с политическими интригами и динамичными сценами.
Плюсы и минусы бесплатной недели
|Плюсы
|Минусы
|Полный доступ к кампании
|Временное ограничение по датам
|Бесплатный тест всех режимов
|Нет рейтинговых матчей
|Атмосферный хэллоуинский контент
|Большой размер загрузки
|Кроссплатформенность
|Требуется стабильный интернет
|Сохранение прогресса при покупке
|Высокие системные требования
FAQ
До какого числа длится акция?
До 16 октября 2025 года, 18:00 по московскому времени.
Можно ли играть с друзьями на других платформах?
Да, Black Ops 6 поддерживает кроссплатформенный мультиплеер.
Что останется после окончания бесплатной недели?
Прогресс, достижения и разблокированные предметы сохранятся при покупке полной версии.
Мифы и правда
-
Миф: Бесплатный доступ ограничен первыми миссиями кампании.
Правда: Впервые сюжет открыт полностью.
-
Миф: Играть можно только в онлайне.
Правда: Кампания доступна и в офлайн-режиме после установки.
-
Миф: Раздача действует только на ПК.
Правда: Акция доступна на всех консолях и ПК.
3 интересных факта
• Персонаж Фрэнк Вудс присутствует в серии уже более 15 лет — с первой Black Ops 2010 года.
• Разработка Black Ops 6 заняла почти 5 лет и включала более 3000 сотрудников.
• Сюжет игры вдохновлён реальными операциями ЦРУ времён Персидского залива.
