скриншот из игры Call of Duty: Black Ops
скриншот из игры Call of Duty: Black Ops
© flickr.com by Shai Barzilay is licensed under CC BY-NC 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:16

Call of Duty впервые открыла всё: сюжет, зомби и мультиплеер — теперь бесплатно

Activision открыла бесплатный доступ к Call of Duty: Black Ops 6 до 16 октября

Компания Activision объявила о запуске масштабной акции: все желающие могут бесплатно сыграть в Call of Duty: Black Ops 6 до 16 октября. Это первый случай, когда в рамках пробного периода игрокам доступна не только мультиплеерная часть, но и полноценная сюжетная кампания.

Полный доступ: сюжет, мультиплеер и зомби

В течение бесплатной недели пользователи могут опробовать сразу три ключевых режима — кампанию, мультиплеер и зомби-режим.

Игрокам доступны:

  • более 40 карт в многопользовательских боях;

  • 6 карт для зомби-режима;

  • тематический контент хэллоуинского события The Haunting.

Акция приурочена к запуску шестого сезона Call of Duty: Black Ops 6 и Warzone, который проходит под знаком Хэллоуина. Разработчики добавили в игру атмосферные события, вдохновлённые культовыми хоррор-франшизами — "Пятница, 13-е", "Детские игры" и "Хищник". В проекте появились маски, оружие и облики, стилизованные под персонажей этих фильмов.

Рейтинговые матчи при этом временно недоступны - акцент сделан на развлечении и ознакомлении с контентом.

Сюжетная кампания: возвращение к истокам

Главное событие акции — открытие сюжетной кампании, чего ранее не происходило ни в одной из бесплатных недель Call of Duty.

Действие игры разворачивается в 1991 году, в последние месяцы Холодной войны. Игроки управляют агентами Троем Маршаллом и Фрэнком Вудсом, которые создают спецотряд для борьбы с тайной организацией "Пантеон". По сюжету члены этой группировки проникли в руководство ЦРУ и угрожают национальной безопасности США.

Сюжет продолжает традиции классических Black Ops — с шпионскими миссиями, двойными агентами и мрачной атмосферой глобального заговора.

Атмосфера Хэллоуина в Call of Duty

Вместе с бесплатной неделей в игру добавлено множество хэллоуинских событий и кроссоверов. В мультиплеере и Warzone появились временные карты и косметические предметы, вдохновлённые известными хоррор-фильмами.

Например, можно разблокировать облик охотника из серии "Хищник", тематические наклейки с Джейсоном Вурхизом из "Пятницы, 13-е" или Чакки из "Детских игр". Разработчики также намекнули, что часть контента отсылает к будущему фильму "Хищник 7", выход которого ожидается в 2026 году.

Как принять участие

Чтобы сыграть в Black Ops 6 бесплатно, достаточно иметь учётную запись Activision и скачать игру на одной из поддерживаемых платформ. Акция проходит до 18:00 по московскому времени 16 октября.

Доступные платформы:

  • ПК (Battle.net и Steam),

  • PlayStation 4 и 5,

  • Xbox One и Series X/S.

Все, кто успеет загрузить игру в этот период, смогут продолжить играть при покупке полной версии с сохранением прогресса.

Сравнение: предыдущие акции Call of Duty

Игра Год Доступные режимы в бесплатный период Особенности
Modern Warfare II 2023 Только мультиплеер 10 карт, 6 режимов
Warzone 2.0 2023 Королевская битва Бесплатно постоянно
Black Ops 6 2024 Кампания, мультиплеер, зомби Впервые открыта сюжетка

Решение Activision предоставить доступ к сюжетной части впервые стало шагом к расширению аудитории. Компания рассчитывает, что таким образом привлечёт новых игроков перед стартом следующего сезона и будущими DLC.

Что нового в Black Ops 6

Black Ops 6 вышла в октябре 2024 года и стала одной из самых масштабных частей серии. Игра работает на модернизированном движке IW Engine 9 и отличается кинематографичной постановкой миссий.

Среди ключевых особенностей:

  • реалистичная физика движения;

  • динамическая система укрытий;

  • возвращение культовых персонажей серии;

  • переработанный зомби-режим с кооперативом до 4 игроков;

  • кроссплатформенные сессии и единый прогресс между платформами.

Игра получила высокие оценки за сюжет, графику и атмосферу, однако некоторые критики отметили спорные элементы микротранзакций в онлайн-режиме.

Советы шаг за шагом: как успеть сыграть

  1. Зайдите на сайт callofduty.com и войдите в свой аккаунт Activision.

  2. Выберите платформу (PC, PlayStation, Xbox).

  3. Скачайте клиент игры.

  4. Запустите кампанию или мультиплеер.

  5. Успейте поиграть до 16 октября, 18:00 (мск).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Скачивание игры из неофициальных источников.
    Последствие: Риск заражения ПК вредоносным ПО.
    Альтернатива: Использовать только Battle. net или официальный сайт Activision.

  • Ошибка: Играть в онлайне без обновлений.
    Последствие: Проблемы с подключением к серверам.
    Альтернатива: Убедитесь, что установлены все патчи.

  • Ошибка: Игнорировать сроки акции.
    Последствие: Потеря бесплатного доступа.
    Альтернатива: Активировать игру заранее, чтобы скачать весь контент.

А что если вы не фанат шутеров?

Даже если вы не следите за серией, бесплатная неделя — отличный шанс оценить один из самых кинематографичных шутеров современности. Кампания Black Ops 6 подойдёт не только поклонникам экшена, но и тем, кто любит шпионские истории с политическими интригами и динамичными сценами.

Плюсы и минусы бесплатной недели

Плюсы Минусы
Полный доступ к кампании Временное ограничение по датам
Бесплатный тест всех режимов Нет рейтинговых матчей
Атмосферный хэллоуинский контент Большой размер загрузки
Кроссплатформенность Требуется стабильный интернет
Сохранение прогресса при покупке Высокие системные требования

FAQ

До какого числа длится акция?
До 16 октября 2025 года, 18:00 по московскому времени.

Можно ли играть с друзьями на других платформах?
Да, Black Ops 6 поддерживает кроссплатформенный мультиплеер.

Что останется после окончания бесплатной недели?
Прогресс, достижения и разблокированные предметы сохранятся при покупке полной версии.

Мифы и правда

  • Миф: Бесплатный доступ ограничен первыми миссиями кампании.
    Правда: Впервые сюжет открыт полностью.

  • Миф: Играть можно только в онлайне.
    Правда: Кампания доступна и в офлайн-режиме после установки.

  • Миф: Раздача действует только на ПК.
    Правда: Акция доступна на всех консолях и ПК.

3 интересных факта

• Персонаж Фрэнк Вудс присутствует в серии уже более 15 лет — с первой Black Ops 2010 года.
• Разработка Black Ops 6 заняла почти 5 лет и включала более 3000 сотрудников.
• Сюжет игры вдохновлён реальными операциями ЦРУ времён Персидского залива.

