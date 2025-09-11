Apple представила новую функцию в iOS 26: но идея оказалась украденной у Google

Новая функция фильтрации звонков в iOS 26 для iPhone, использующая машинное обучение, — это здорово, но Google первой представила эту функцию. Как и многие другие технологии на базе искусственного интеллекта, которые Apple теперь активно внедряет, эта функция не нова.

Фильтрация звонков: долгожданное новшество для пользователей iPhone

С новой функцией в iOS 26, iPhone будет автоматически фильтровать звонки с неизвестных номеров, спрашивая, кто звонит и зачем. После этого вам будет показано уведомление с деталями звонка, чтобы вы могли решить, отвечать ли. Функция будет поддерживать девять языков, включая английский, испанский и японский.

Для меня, как человека, который годами избегает отвечать на звонки с незнакомых номеров, эта функция стала настоящим спасением. Больше не нужно ждать, пока абонент оставит голосовое сообщение, чтобы понять, что это за звонок. Благодаря новой функции в iOS 26, я смогу сразу принимать решение о том, стоит ли отвечать.

Google Pixel: оригинальный разработчик этой функции

В то время как Apple наконец-то добавляет фильтрацию звонков в iPhone, пользователи Android, а точнее — владельцы смартфонов Google Pixel, пользуются этой функцией с 2018 года. Функция Call Screen на телефонах Pixel позволяет автоматически фильтровать звонки с неизвестных номеров и даже общаться с абонентом с помощью предустановленных ответов, не отвечая на звонок. Эта функция стала одной из самых любимых у пользователей.

Google активно совершенствовала Call Screen, улучшая синтетический голос, который используется для взаимодействия с абонентами. Также появились новые возможности, например, вывод ответов, на которые можно кликнуть, позволяя пользователям легко общаться с незнакомыми звонящими, не отвечая на телефон. В ближайшее время Google расширит эту функцию на новые рынки, включая Индию, Австралию, Канаду, Ирландию и Великобританию.

Преимущество в области искусственного интеллекта

Новая функция фильтрации звонков — не единственная, использующая машинное обучение в iOS 26. Apple добавляет в систему и другие возможности, такие как живой перевод и возможность телефона держать вас в курсе во время ожидания на линии. Но стоит признать, что в области искусственного интеллекта Google уже давно опережает Apple. Система голосового помощника Gemini и модели машинного обучения, стоящие за ней, широко используются на устройствах Pixel. За последние несколько лет смартфоны Pixel были насыщены различными функциями, использующими ИИ, что дает им огромное преимущество перед iPhone.

В то время как Apple только начинает активно внедрять ИИ в iPhone, Google Pixel уже давно предлагает пользователям полноценные функции на базе машинного интеллекта.

Эра "копирования" функций в программном обеспечении

Введение функции фильтрации звонков на iPhone подчеркивает текущую тенденцию, когда уникальные и прорывные функции быстро копируются конкурентами. В то время как уникальный дизайн Liquid Glass в iOS 26 выделяет iPhone на фоне других устройств, добавление фильтрации звонков показывает, как компании используют ИИ для улучшения пользовательского опыта. Google давно установила стандарты в этой области, и другие компании, в том числе Apple, теперь следуют этому пути.