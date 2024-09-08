Власти Калифорнии эвакуируют более 5 тысяч жителей из-за пожаров

Власти Калифорнии объявили об эвакуации свыше пяти тысяч человек в связи с масштабными лесными пожарами, сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на информацию местной пожарной службы.

По информации газеты, пожар, начался в округе Сан-Бернардино, восточнее Лос-Анджелеса. По данным местной пожарной службы, представляет угрозу для более чем 8 тысяч зданий.

"Неконтролируемый лесной пожар в Южной Калифорнии стремительно увеличивает свои размеры, в результате чего было принято решение об обязательной эвакуации более пяти тысяч жителей," — говорится в публикации.

NYT также отмечает, что продолжающаяся жара усугубляет ситуацию, повышая вероятность возникновения новых очагов возгорания.

Фото: commons.wikimedia.org