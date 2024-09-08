Власти Калифорнии эвакуируют более 5 тысяч жителей из-за пожаров

Власти Калифорнии объявили об эвакуации свыше пяти тысяч человек в связи с масштабными лесными пожарами, сообщает американское издание New York Times, ссылаясь на информацию местной пожарной службы.
По информации газеты, пожар, начался в округе Сан-Бернардино, восточнее Лос-Анджелеса. По данным местной пожарной службы, представляет угрозу для более чем 8 тысяч зданий.
"Неконтролируемый лесной пожар в Южной Калифорнии стремительно увеличивает свои размеры, в результате чего было принято решение об обязательной эвакуации более пяти тысяч жителей," — говорится в публикации.
NYT также отмечает, что продолжающаяся жара усугубляет ситуацию, повышая вероятность возникновения новых очагов возгорания.
Фото: commons.wikimedia.org
Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук замглавы своего Офиса
Владимир Зеленский назначил Ирину Верещук, которая ранее занимала пост вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции, на должность заместителя руководителя своего офиса
На "Автоторе" запустят производство российских эклетромобилей
На заводе "Автотор" в Калининграде идет активная подготовка к запуску производства электромобилей под брендом "АмберАвто".
Евгению Поддубному присудили премию "Солидарность"
Военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному вручена премия "Солидарность", согласно решению секретариата Союза журналистов России, об этом сообщается на официальном сайте организации
Композитор Крутой удивил шоу-бизнес, когда стал продюсером "Фабрики звёзд — 4" — музкритик
Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, что композитор Игорь Крутой удивил шоу-бизнес, когда стал продюсером шоу "Фабрика звёзд — 4".