Ледники Сьерра-Невады впервые за 20 тысяч лет подошли к финалу
Ледники Сьерра-Невады веками казались вечными, но последние исследования показывают: к концу XXI века они могут исчезнуть. Учёные доказали, что эти массивы льда существовали задолго до появления первых людей в Америке и никогда полностью не исчезали за последние 20 тысяч лет. Сегодня же они стремительно теряют массу и перестают двигаться, а значит, их жизнь подходит к финалу.
Ледники как свидетельство прошлого
Геологи называют ледники своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Они не только формируют ландшафт, но и сохраняют в себе "архив" климатической истории. Исследования в Йосемити показали: ледники Восточный Лайелл, Маклур, Коннесс и Палисейд сохранились с глубокой древности. А значит, их нынешнее отступление — событие уникальное.
"Эта работа важна потому, что изменение климата кажется абстрактным и туманным", — сказал докторант Висконсинского университета Эндрю Джонс.
Как проверяют возраст ледников
Учёные изучают ледниковые морены — скопления камней, которые когда-то были скрыты подо льдом. С помощью изотопного анализа бериллия и углерода они выяснили: эти породы не видели солнца от 10 до 30 тысяч лет. Для сравнения: в Альпах ледники многократно исчезали и возвращались, а в Калифорнии этого не было.
Таблица "Сравнение" ледников
|Регион
|История ледников
|Современное состояние
|Сьерра-Невада (Калифорния)
|Ледники не исчезали с конца ледникового периода
|Резкое сокращение, многие перестали двигаться
|Швейцарские Альпы
|Ледники несколько раз таяли и возвращались
|Уменьшаются из-за глобального потепления
|Гималаи
|Многократные циклы роста и таяния
|Сохраняют значительный объём льда, но быстро сокращаются
Советы шаг за шагом: как увидеть ледники Сьерра-Невады
-
Выберите маршрут. Популярные направления — перевал Донахью, луга Туолумне, район Палисейдов.
-
Подготовьте снаряжение. Обязательно возьмите удобные ботинки, палки и лёгкий рюкзак.
-
Планируйте поход летом или ранней осенью, когда тропы свободны от снега.
-
Будьте осторожны на моренах: камни там рыхлые и могут соскользнуть.
-
Делайте фото: сравнение с архивными изображениями особенно наглядно показывает, как меняются ледники.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценить сложность маршрута.
-
Последствие: риск травмы на скользких моренах.
-
Альтернатива: взять с собой треккинговые палки и идти с опытным проводником.
-
Ошибка: перегрузить рюкзак тяжёлым снаряжением.
-
Последствие: усталость и потеря сил.
-
Альтернатива: использовать ультралёгкое снаряжение (туристические горелки, компактные спальники).
-
Ошибка: игнорировать прогноз погоды.
-
Последствие: попасть под внезапный снег или шторм.
-
Альтернатива: проверять прогнозы перед выходом и иметь дождевик.
А что если ледники исчезнут совсем?
Полное исчезновение изменит ландшафт: реки, питаемые ледниками, станут мельче, экосистемы изменятся. Но горы не лишатся своей привлекательности: останутся живописные скалы, альпийские луга и озёра. Более того, учёные не исключают, что при снижении выбросов углекислого газа ледники могут стабилизироваться или даже начать расти.
Таблица "Плюсы и минусы"
|Плюсы
|Минусы
|Ледники помогают отслеживать климатические изменения
|Их исчезновение лишает горы уникальной красоты
|Лёд питает горные реки и водохранилища
|Сокращение ледников грозит нехваткой воды
|Исследования дают данные для прогнозов климата
|Полевые работы опасны и трудоёмки
|Возможность увидеть ледники пока они есть
|В будущем многие маршруты потеряют часть привлекательности
FAQ
Как выбрать маршрут к ледникам Йосемити?
Лучше всего подойдут тропы к перевалу Донахью и леднику Лайелл. Это относительно доступные маршруты для опытных туристов.
Сколько стоит поход к ледникам?
Самостоятельный треккинг обойдётся в 300-500 долларов (снаряжение, питание, разрешения). Организованный тур — от 1500 долларов на человека.
Что лучше: идти самому или с гидом?
Новичкам стоит взять гида. Опытные туристы могут идти самостоятельно, но должны учитывать сложности моренного рельефа.
Мифы и правда
-
Миф: ледники тают только в Калифорнии.
Правда: они сокращаются во всём мире, от Альп до Гималаев.
-
Миф: таяние ледников — естественный цикл.
Правда: исследования показывают, что калифорнийские ледники не исчезали за последние 20 тысяч лет, а значит, нынешний процесс связан с глобальным потеплением.
-
Миф: это не повлияет на людей.
Правда: ледники питают реки и водохранилища, от которых зависит водоснабжение.
3 интересных факта
• Джон Мьюир, основатель движения за национальные парки, впервые изучал ледники Йосемити в XIX веке.
• Многие ледники Калифорнии теперь настолько малы, что перестали двигаться и фактически "мертвые".
• Учёные в экспедициях экономят вес рюкзака, даже ломают зубные щётки пополам, но при этом носят килограммы камней для анализа.
Исторический контекст
-
20-30 тысяч лет назад — формирование ледников Сьерра-Невады.
-
Конец XIX века — Джон Мьюир фиксирует ледники Восточного Лайелла.
-
Вторая половина XX века — стремительное сокращение ледников.
-
XXI век — прогноз полного исчезновения к 2100 году.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru