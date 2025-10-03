Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гора Уитни в горном хребте Сьерра-Невада
Гора Уитни в горном хребте Сьерра-Невада
© commons.wikimedia.org by Geographe is licensed under Creative Commons Attribution 1.0 Generic license
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:28

Ледники Сьерра-Невады впервые за 20 тысяч лет подошли к финалу

Висконсинский университет: ледники Сьерра-Невады могут исчезнуть к 2100 году

Ледники Сьерра-Невады веками казались вечными, но последние исследования показывают: к концу XXI века они могут исчезнуть. Учёные доказали, что эти массивы льда существовали задолго до появления первых людей в Америке и никогда полностью не исчезали за последние 20 тысяч лет. Сегодня же они стремительно теряют массу и перестают двигаться, а значит, их жизнь подходит к финалу.

Ледники как свидетельство прошлого

Геологи называют ледники своеобразным мостом между прошлым и настоящим. Они не только формируют ландшафт, но и сохраняют в себе "архив" климатической истории. Исследования в Йосемити показали: ледники Восточный Лайелл, Маклур, Коннесс и Палисейд сохранились с глубокой древности. А значит, их нынешнее отступление — событие уникальное.

"Эта работа важна потому, что изменение климата кажется абстрактным и туманным", — сказал докторант Висконсинского университета Эндрю Джонс.

Как проверяют возраст ледников

Учёные изучают ледниковые морены — скопления камней, которые когда-то были скрыты подо льдом. С помощью изотопного анализа бериллия и углерода они выяснили: эти породы не видели солнца от 10 до 30 тысяч лет. Для сравнения: в Альпах ледники многократно исчезали и возвращались, а в Калифорнии этого не было.

Таблица "Сравнение" ледников

Регион История ледников Современное состояние
Сьерра-Невада (Калифорния) Ледники не исчезали с конца ледникового периода Резкое сокращение, многие перестали двигаться
Швейцарские Альпы Ледники несколько раз таяли и возвращались Уменьшаются из-за глобального потепления
Гималаи Многократные циклы роста и таяния Сохраняют значительный объём льда, но быстро сокращаются

Советы шаг за шагом: как увидеть ледники Сьерра-Невады

  1. Выберите маршрут. Популярные направления — перевал Донахью, луга Туолумне, район Палисейдов.

  2. Подготовьте снаряжение. Обязательно возьмите удобные ботинки, палки и лёгкий рюкзак.

  3. Планируйте поход летом или ранней осенью, когда тропы свободны от снега.

  4. Будьте осторожны на моренах: камни там рыхлые и могут соскользнуть.

  5. Делайте фото: сравнение с архивными изображениями особенно наглядно показывает, как меняются ледники.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценить сложность маршрута.

  • Последствие: риск травмы на скользких моренах.

  • Альтернатива: взять с собой треккинговые палки и идти с опытным проводником.

  • Ошибка: перегрузить рюкзак тяжёлым снаряжением.

  • Последствие: усталость и потеря сил.

  • Альтернатива: использовать ультралёгкое снаряжение (туристические горелки, компактные спальники).

  • Ошибка: игнорировать прогноз погоды.

  • Последствие: попасть под внезапный снег или шторм.

  • Альтернатива: проверять прогнозы перед выходом и иметь дождевик.

А что если ледники исчезнут совсем?

Полное исчезновение изменит ландшафт: реки, питаемые ледниками, станут мельче, экосистемы изменятся. Но горы не лишатся своей привлекательности: останутся живописные скалы, альпийские луга и озёра. Более того, учёные не исключают, что при снижении выбросов углекислого газа ледники могут стабилизироваться или даже начать расти.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы
Ледники помогают отслеживать климатические изменения Их исчезновение лишает горы уникальной красоты
Лёд питает горные реки и водохранилища Сокращение ледников грозит нехваткой воды
Исследования дают данные для прогнозов климата Полевые работы опасны и трудоёмки
Возможность увидеть ледники пока они есть В будущем многие маршруты потеряют часть привлекательности

FAQ

Как выбрать маршрут к ледникам Йосемити?
Лучше всего подойдут тропы к перевалу Донахью и леднику Лайелл. Это относительно доступные маршруты для опытных туристов.

Сколько стоит поход к ледникам?
Самостоятельный треккинг обойдётся в 300-500 долларов (снаряжение, питание, разрешения). Организованный тур — от 1500 долларов на человека.

Что лучше: идти самому или с гидом?
Новичкам стоит взять гида. Опытные туристы могут идти самостоятельно, но должны учитывать сложности моренного рельефа.

Мифы и правда

  • Миф: ледники тают только в Калифорнии.
    Правда: они сокращаются во всём мире, от Альп до Гималаев.

  • Миф: таяние ледников — естественный цикл.
    Правда: исследования показывают, что калифорнийские ледники не исчезали за последние 20 тысяч лет, а значит, нынешний процесс связан с глобальным потеплением.

  • Миф: это не повлияет на людей.
    Правда: ледники питают реки и водохранилища, от которых зависит водоснабжение.

3 интересных факта

• Джон Мьюир, основатель движения за национальные парки, впервые изучал ледники Йосемити в XIX веке.
• Многие ледники Калифорнии теперь настолько малы, что перестали двигаться и фактически "мертвые".
• Учёные в экспедициях экономят вес рюкзака, даже ломают зубные щётки пополам, но при этом носят килограммы камней для анализа.

Исторический контекст

  1. 20-30 тысяч лет назад — формирование ледников Сьерра-Невады.

  2. Конец XIX века — Джон Мьюир фиксирует ледники Восточного Лайелла.

  3. Вторая половина XX века — стремительное сокращение ледников.

  4. XXI век — прогноз полного исчезновения к 2100 году.

