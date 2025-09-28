Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка на ноги
Тренировка на ноги
© agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Тайна античных атлетов: упражнения, которые снова становятся актуальными

Тренировка икр: эффективные упражнения и ошибки, которые мешают росту мышц

Форма икр — результат работы трёхглавой мышцы голени. Она состоит из двух частей: икроножной и камбаловидной. Первая отвечает за сгибание стопы и колена, вторая — только за голеностоп, но именно на неё приходится до 60% силы движения. Эти мышцы не только участвуют в каждом шаге, но и удерживают тело в равновесии, когда мы просто стоим.
Икры работают практически без отдыха, поэтому отличаются выносливостью. Эта особенность делает их тренинг особенным: для заметного роста придётся приложить гораздо больше усилий, чем для других мышечных групп.

Почему накачать икры непросто

Трицепс голени в основном состоит из волокон, которые медленно сокращаются и рассчитаны на длительную работу. Они хуже повреждаются на тренировках и быстрее восстанавливаются. Поэтому, чтобы вызвать рост, приходится "добивать" мышцы до серьёзного утомления.

Упражнения для тренировки икр

В фитнес-зале есть отдельные тренажёры, но при желании можно ограничиться свободным весом или даже собственным телом. Самые эффективные варианты:

  1. Подъём на носки стоя. Делается со штангой, гантелями, гирями или в тренажёре. Стопы ставят на возвышение, чтобы увеличить амплитуду. Важно удерживать колени заблокированными и напрягать квадрицепсы для стабилизации.

  2. Подъём на одной ноге. Позволяет устранить дисбаланс и отлично нагружает мышцы даже без веса. Главное — делать медленно и задерживаться в верхней точке.

  3. Подъём на носки сидя. Больше работает камбаловидная мышца. Можно использовать специальный тренажёр или положить блины от штанги на колени.

  4. Подъём на носки в тренажёре для жима ногами. Удобный способ нагрузить голень без удержания дополнительных весов.

  5. Прыжки на одной ноге. Хорошо активируют мышцы, но требуют тщательной разминки и контроля техники.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с разминки суставов и лёгкой растяжки.

  2. Выберите опору: блины, степ-платформа, плинт.

  3. Работайте медленно, фиксируйте напряжение в верхней точке.

  4. Используйте спортивные аксессуары — утяжелители, гантели, фитнес-резинки.

  5. Завершайте тренировку лёгкой растяжкой, чтобы ускорить восстановление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: слишком быстрое выполнение движений.
    Последствие: снижение нагрузки на мышцы, риск травм связок.
    Альтернатива: выполнять плавно, использовать степ-платформу или тренажёр Смита.

  2. Ошибка: постоянная работа только с лёгким весом.
    Последствие: мышцы быстро адаптируются, роста не происходит.
    Альтернатива: добавлять гантели или блины, работать до отказа.

  3. Ошибка: тренировка икр раз в неделю.
    Последствие: низкая эффективность.
    Альтернатива: заниматься 3-4 раза в неделю, чередуя нагрузку.

А что если…

Если нет доступа к тренажёрам, подойдут простые домашние варианты: подъёмы на носки на ступеньке, прыжки, упражнения с эспандером. Даже работа с собственным весом при большом числе повторов способна дать результат.

FAQ

Как выбрать вес для тренировки икр?
Берите такой вес, чтобы последние повторения давались с трудом. Главное — дойти до мышечного отказа.

Сколько стоит оборудование для дома?
Степ-платформа обойдётся от 1500 рублей, набор гантелей — от 3000, а эспандеры — от 500 рублей.

Что лучше: многоповторка или малоповторка?
Оба варианта работают. Исследования показали одинаковый рост мышц при 6-10 и при 20-30 повторениях, если довести до отказа.

Мифы и правда

  1. Миф: икры не растут ни при каких условиях.
    Правда: рост возможен, но мышцы нужно утомлять большим количеством подходов.

  2. Миф: подъёмы на носки сидя и стоя одинаковы.
    Правда: сидя работает в основном камбаловидная мышца, стоя — больше икроножная.

  3. Миф: для икр подходят только многоповторные тренировки.
    Правда: важно довести мышцы до отказа, а не количество повторов.

Три интересных факта

  1. При прыжках на одной ноге активация икр достигает 129% от максимального сокращения.

  2. Трицепс голени быстрее восстанавливается, чем большинство других мышц.

  3. Камбаловидная мышца составляет более половины массы икр.

Исторический контекст

В античных культурах икры считались символом силы и выносливости. Древнегреческие атлеты выполняли специальные прыжковые упражнения, чтобы укрепить ноги. В XX веке вместе с развитием бодибилдинга появились отдельные тренажёры для подъёмов на носки, которые до сих пор используют в фитнес-центрах.

