Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Скакалка
Скакалка
© Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:50

Секретные упражнения, которые меняют форму икр быстрее любых диет

Учёные объяснили, какие тренировки развивают икроножные мышцы у женщин

Сильные и красивые икроножные мышцы не только украшают фигуру, но и делают тело по-настоящему функциональным. Именно они отвечают за мощный толчок при ходьбе, беге, прыжках и даже при сложных упражнениях вроде становой тяги. Но как же накачать эти мышцы, если природа не наградила их объёмом? Ответ прост — грамотное сочетание силовых тренировок и кардио.

Секрет эффективных тренировок

Перед любой силовой нагрузкой важно разогреть мышцы: минимум 10 минут ходьбы или лёгкого бега подготовят тело к работе. После занятий всегда уделяйте внимание растяжке — это поможет сохранить подвижность голеностопа и уменьшить риск травм.

Женщинам стоит выполнять изолирующие упражнения для икр до трёх раз в неделю, лучше — в конце тренировки ног. Работайте с весами, которые позволяют сделать лишь 6-12 повторений. Оптимально — 4-6 подходов по четырём разным упражнениям.

Лучшие силовые упражнения для икр

Сидячие подъёмы на носки

Упражнение акцентировано нагружает икроножную мышцу, формирующую характерный рельеф. Сидя на стуле или скамье, положите гантель на бёдра и поднимайте пятки максимально высоко.

Стоячие подъёмы на носки

Основная работа ложится на камбаловидную мышцу, которая визуально усиливает икроножные. Встаньте на край ступени, слегка разведите носки наружу и поднимайтесь вверх, затем плавно опускайтесь вниз.

Подъёмы на одной ноге

Отличный способ устранить дисбаланс силы между ногами. Всё то же, что и в классических подъёмах, но выполняется на одной ноге.

Подъёмы на носки в тренажёре для жима ногами

Идеально для тех, кому сложно удерживать равновесие. Работайте с весом, упираясь подушечками стоп в платформу, и полностью прочувствуйте напряжение в икрах.

Кардио для рельефа и выносливости

Кардионагрузка помогает развить не только объём, но и выносливость икроножных мышц. Лучшие варианты:

  • Спринты — ускорения на 30-60 секунд с паузами для восстановления.
  • Бег босиком — особенно по песку или мягкой траве, где нагрузка на икры возрастает.
  • Скакалка — удерживает тело на носках, что максимально включает мышцы.
  • Велотренировки — укрепляют не только квадрицепсы, но и икры, особенно при интервальных заездах.

Интересный факт

По исследованиям физиологов, при беге босиком нагрузка на икры возрастает почти вдвое по сравнению с бегом в обуви. Именно поэтому многие профессиональные спортсмены включают такие тренировки в программу. А у велосипедистов-спринтеров икроножные мышцы зачастую развиты не меньше, чем у легкоатлетов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профилактика спортивных травм: рекомендации врача-хиропрактика Гэри Олсона сегодня в 1:10

Чем меньше нагрузка, тем выше риск: неожиданный парадокс фитнеса

Как избежать травм на тренировке и сделать спорт безопасным? Простые правила разминки и укрепления суставов помогут сохранить здоровье и прогресс.

Читать полностью » Американский совет по упражнениям: женщины набирают мышечную массу при тренировках с тяжёлыми весами вчера в 19:10

Что скрывает зеркало после месяца тренировок с железом

Женщины всё чаще выбирают тяжёлые веса и силовые тренировки. Узнайте, как построить мышцы, ускорить метаболизм и добиться заметных результатов.

Читать полностью » Боль в локтях при планке: советы тренера по пилатесу Грейс Олбин вчера в 18:50

Как убрать нагрузку с локтей и превратить планку в удовольствие

Планка полезна, но часто вызывает боль в локтях. Разбираемся, как сохранить эффективность упражнения и не навредить суставам.

Читать полностью » Учёные подтвердили пользу спринтов для выносливости и снижения сахара в крови вчера в 18:10

Секрет энергичных людей: мини-тренировка, которая работает всегда

Спринты за 5 минут могут заменить полноценную тренировку. Узнайте, какие упражнения ускорят сердце, укрепят мышцы и сделают вас быстрее.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхэм назвал пользу растяжки standing figure 4 для спины и бёдер вчера в 17:50

Обычное упражнение, которое тайно спасает спину и избавляет от боли

Обычная растяжка может стать упражнением для всего тела. Узнайте, как «стоячая четвёрка» влияет на спину, бёдра и баланс — и чем её заменить.

Читать полностью » Майк Мэттьюс: укрепление предплечий помогает предотвратить синдром запястного канала вчера в 17:10

Пять движений, которые делают руки крепче и тренировки эффективнее

Почему твои тренировки могут «срываться» из-за слабых предплечий и какие упражнения реально помогут прокачать силу хвата? Ответы — в нашем материале.

Читать полностью » Физиотерапевт Дэвид Потучек назвал лучшие упражнения для подготовки к бегу вчера в 16:50

Три привычки, которые делают пробежку лекарством от стресса

Бег на улице приносит двойную пользу для здоровья, но требует подготовки. Какие ошибки совершают новички и как избежать травм?

Читать полностью » Джоэл Фриман, тренер Beachbody, представил программу LIIFT4 с гантелями и HIIT вчера в 16:10

Секретный дуэт нагрузок, который изменит ваше представление о фитнесе

Силовые упражнения и HIIT в одной тренировке: как всего за 40 минут прокачать мышцы, ускорить метаболизм и сжечь максимум калорий.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Почему гнёт клапаны при обрыве ремня ГРМ — объяснил инженер-двигателист
Культура и шоу-бизнес

Остин Батлер жил на съёмочной площадке ради роли в фильме Даррена Аронофски
Спорт и фитнес

Нутрициолог Джонатан Джордан назвал ограничения подвижности, мешающие глубоким выпадам
Садоводство

Ландшафтные дизайнеры назвали 5 способов замаскировать оголённые корни деревьев
Садоводство

Что делать со сливами и яблоками в конце лета: не спешите их выбрасывать
Красота и здоровье

Невролог Лепилова: эпилепсия не всегда проявляется судорогами и потерей сознания
Наука и технологии

Национальная метеослужба США: вероятность явления Ла-Нинья осенью превысит 50%
Питомцы

Морковь признана безопасным угощением для собак — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru