Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Судорога
Судорога
© www.freepik.com is licensed under Free More info
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Судороги и онемение на пробежке: признак усталости или сигнал опасности

Судороги в икроножных мышцах у бегунов: причины и профилактика — врач Ларри Нолан

Вы когда-нибудь задумывались, почему во время пробежки внезапно сводит икры или немеют стопы? Эти два симптома могут возникать одновременно, но причины у них часто разные — от проблем с кровотоком до перенапряжения мышц.

Онемение стоп нередко связано либо с нарушением кровоснабжения, либо с повреждением нервов. Судороги же в икроножных мышцах сигнализируют о сбое в их сокращении. "Мышцы должны работать, чтобы мы могли двигаться, но чрезмерное непроизвольное сокращение вызывает боль", — поясняет спортивный врач из Медицинского центра Университета штата Огайо Ларри Нолан.

Почему сводит икры

Обезвоживание и дефицит электролитов

Вода обеспечивает доставку питательных веществ и кислорода к мышцам. Потеря жидкости или минералов, таких как натрий, калий и магний, нарушает их работу. Хотя связь между обезвоживанием и судорогами до конца не доказана, восполнение жидкости и электролитов, особенно в жару, помогает снизить риск.

Чрезмерный бег в гору

Подъёмы снижают нагрузку на колени, но сильно напрягают икры и ахиллово сухожилие. Если не привыкли к таким условиям, мышцы быстро устают и реагируют судорогой. Увеличивайте объём тренировок постепенно, не более чем на 10 % в неделю.

Мышечный дисбаланс

Часто у бегунов сильные квадрицепсы, но слабые ягодицы, бицепсы бедра и икры. Это приводит к преждевременной усталости задней поверхности ноги. Регулярные силовые тренировки с упором на эти группы мышц помогут предотвратить проблему.

Почему немеют стопы

Неподходящая обувь

Тесные кроссовки или слишком тугая шнуровка сдавливают сосуды и нервы. Важно выбирать модель с широким носком, где пальцы могут свободно двигаться.

Плоскостопие

При контакте стопы с землёй сжимаются сосуды. Чем больше площадь контакта, тем сильнее сжатие. Ортопедические стельки или обувь с поддержкой свода стопы уменьшают нагрузку.

Защемление седалищного нерва

Иногда причина — вовсе не в стопе, а в пояснице. Воспаление или компрессия нерва может отдавать онемением в ноги. Здесь поможет диагностика и лечение у врача, включая ЛФК и, при необходимости, медикаменты.

Длинный шаг

Сильный удар пяткой о землю при удлинённом шаге может вызывать онемение. Более короткие и быстрые шаги снижают нагрузку и уменьшают дискомфорт.

Когда проблема комплексная

Если и икры сводит, и стопы немеют, возможна комбинация нескольких факторов или банальное перетренированность. Смена активности на велотренажёр или плавание, а затем постепенное увеличение беговой нагрузки помогут восстановиться.

Когда идти к врачу

Если простые меры не помогают или онемение сопровождается ночными "электрическими разрядами", стоит пройти обследование на невропатию — нарушение работы нервов. Причины могут быть разными: от диабета до неизвестных медициной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Защемление нерва в плече: причины и симптомы по данным Mayo Clinic сегодня в 8:50

Боль в плече может оказаться вовсе не плечом: что скрывает тело

Боль в плече и онемение руки могут оказаться не усталостью, а защемлением нерва. Что стоит знать и какие упражнения реально помогают?

Читать полностью » Эксперты описали восемь упражнений с эспандером для проработки всех мышц сегодня в 8:10

Этот кусок резины прокачает тело быстрее, чем дорогие тренажёры

Компактный, доступный и эффективный — эспандер способен заменить целый тренажёрный зал. Вот как прокачать всё тело всего за 20 минут.

Читать полностью » NASM рассказала, какие упражнения повышают мышечную выносливость у футболистов сегодня в 7:50

Мышцы работают дольше, чем вы думаете: спорт, где побеждает не сила, а выносливость

Что объединяет бег, плавание и футбол? Их секрет кроется не только в силе, но и в мышечной выносливости, которая решает исход любой дистанции.

Читать полностью » Тренер Peloton Ребекка Кеннеди назвала лучшие функции беговой дорожки для зимних тренировок сегодня в 7:10

Беговая дорожка зимой: секрет, который готовит тело к весне лучше улицы

Как превратить беговую дорожку из скучного тренажёра в ключ к весенней форме — советы тренеров и эффективные программы для любых целей.

Читать полностью » Тренер Д’Аннетт Стивен назвала 4 упражнения для разминки ног перед тренировкой сегодня в 6:50

Три минуты перед тренировкой, которые решают: сила или травма

Разминка ног может увеличить эффективность тренировки и снизить риск травм. Узнайте 4 простых упражнения, которые подготовят тело к нагрузке.

Читать полностью » Эксперт Пит Макколл объяснил, как подбирать заминку после разных видов тренировок сегодня в 6:10

Как несколько минут после тренировки меняют тело сильнее, чем сама нагрузка

Правильная заминка после тренировки ускоряет восстановление, снижает боль в мышцах и помогает избежать травм. Узнайте, как подобрать идеальную технику.

Читать полностью » Тренеры США указали оптимальное время отдыха между подходами для разных целей сегодня в 5:50

Самая недооценённая часть тренировки: паузы, которые меняют результат

Отдых во время тренировки может быть важнее самих упражнений. Сколько нужно отдыхать для силы, выносливости и восстановления?

Читать полностью » Эксперт Брендон Абрам назвал упражнения йоги для снижения тревожности сегодня в 5:10

Йога в кресле: секрет спокойствия, о котором не расскажут в фитнес-клубах

Как несколько минут йоги способны снять тревогу в разгар праздников — комплекс из 4 упражнений, который можно сделать, не вставая со стула.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Ульяна Махова: комары в России могут переносить малярию и другие инфекции
Еда

Как приготовить блины с дырочками: советы
Дом

ТОП-5 приборов, которые реально экономят время на кухне каждый день
Садоводство

Компостная куча закладывается в августе и сентябре для удобрения к весне
Питомцы

Немецкий дог и ротвейлер подвержены сердечным болезням и доживают до 10 лет
Авто и мото

Почему сотрудники ГАИ включают мигалки при проверке документов
Красота и здоровье

Врач Матвеева предупреждает: изменение веса – первый признак проблем со щитовидкой
Наука и технологии

Yeutherium pressor: крошечное существо меняет историю млекопитающих
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru