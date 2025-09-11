Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
2019-06-27
2019-06-27 Календула 05
© commons.wikimedia.org by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0
Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:27

Секрет урожайных томатов прячется в цветке, который многие считают сорняком

Календула подходит для совместных посадок с томатами, огурцами и капустой

Календула издавна известна садоводам, травникам и даже поварам. Она сочетает в себе красоту, пользу и простоту ухода, поэтому неудивительно, что сегодня её всё чаще можно увидеть в огородах рядом с томатами. Этот цветок не только украшает грядки яркими солнечными красками, но и помогает огородникам защитить урожай от вредителей.

Почему календула подходит для томатов

Выращивая томаты, садоводы часто сталкиваются с проблемой насекомых-вредителей. Белокрылка, тля и гусеницы способны в считанные дни испортить кусты и снизить урожай. Календула выделяет особое вещество — лимонен, которое действует как естественный репеллент. Запах отпугивает белокрылку и снижает риск появления томатного червя.

При этом растение не ограничивается защитой. Его цветы словно приманка для полезных насекомых: на них охотно прилетают божьи коровки, златоглазки и хищные осы, которые питаются тлей и личинками вредителей. Таким образом, календула работает сразу в двух направлениях — отталкивает тех, кто вредит, и зовёт тех, кто помогает.

Немного истории и свойств растения

Календула (Calendula officinalis) родом из Средиземноморья. Она принадлежит к семейству сложноцветных и внешне напоминает крупную ромашку. Её ярко-оранжевые и золотистые лепестки веками использовали не только в декоративных целях. В старину растение ценили как лекарственное и кулинарное. Лепестки добавляли в отвары и настои, применяли для окрашивания тканей и даже как заменитель шафрана в блюдах.

Свежие лепестки можно есть и сегодня — у них лёгкий перечный привкус. Их кладут в салаты, украшают супы или сушат для приготовления ароматного чая.

Особенности выращивания

Календула — однолетник, который очень прост в уходе. Высота растения колеблется от 30 до 60 сантиметров, кустики получаются компактные, с множеством цветоносов. Она неприхотлива к почве, хорошо переносит разные условия и легко приживается на новом месте.

Основные правила выращивания:
• лучше всего растёт на солнечных грядках, но переносит и полутень;
• любит регулярное удаление увядших цветков, что продлевает цветение до поздней осени;
• не требует особых подкормок и внимания, но откликается на рыхлую почву и умеренный полив.

Главное удобство для садовода в том, что календула отлично размножается самосевом. Даже если растения не переживут зиму, весной вы с удивлением можете обнаружить новые ростки там, где в прошлом году стоял куст.

Дополнительные преимущества для огорода

Календула подходит не только для томатов. Её часто сажают рядом с капустой, огурцами и клубникой. В смешанных посадках она играет роль "охранника", создавая менее привлекательные условия для вредителей. Кроме того, её корневая система не конкурирует с томатами за питание и влагу, а значит, растения прекрасно уживаются.

Нельзя забывать и о декоративной стороне. Оранжевые и жёлтые цветы делают грядки живыми и яркими, украшают участок так, как не может это сделать ни одно другое "полезное" растение.

Использование в быту

Кроме садовых преимуществ, календула остаётся универсальной культурой для дома. Её лепестки можно засушить и хранить для чаев и настоев. Из них делают натуральный краситель для тканей и продуктов. В народной медицине календула известна как растение с антисептическими и противовоспалительными свойствами.

В свежем виде цветы украшают летние блюда, добавляют особый аромат и необычный цвет. Многие хозяйки любят использовать календулу в букете — её соцветия долго стоят в воде и дополняют композиции.

Календула — это не просто красивый цветок, а настоящий помощник садовода. Она защищает томаты от вредителей, привлекает полезных насекомых, радует глаз и открывает массу возможностей для применения за пределами грядки. Посадив её однажды, вы наверняка захотите возвращать этот яркий цветок в свой огород снова и снова.

