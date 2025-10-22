Один элемент держит на себе весь скелет: сколько кальция нужно, чтобы не ломаться с возрастом

Продукт Количество кальция (мг на 100 г) Рекомендации Твёрдый сыр 600-900 Ежедневно в умеренном количестве Творог 120 Отлично подходит для завтрака Йогурт и кефир 120-150 Выбирать без сахара и красителей Миндаль, кунжут 250-400 Хорошее дополнение к рациону Рыба с костями (сардины, лосось) 300-400 Желательно включать 2-3 раза в неделю Брокколи, шпинат 40-70 Дополнительный растительный источник

Когда нужны добавки

Если человек получает недостаточно кальция с пищей или имеет хронические заболевания ЖКТ, снижающие его усвоение, врач может назначить препараты кальция.

"Врач может назначить дополнительный приём кальция в виде капсул, чтобы не допустить сокращения костной массы и переломов", — подчеркнула Самкова.

Однако добавки следует принимать только после консультации специалиста. Самолечение может привести к передозировке и проблемам с сосудами.

Опасность избытка кальция

"Избыток кальция и самолечение может привести к отложению вещества в сосудах", — предупредила Ирина Самкова.

При переизбытке минерала кальций оседает на стенках артерий, повышая риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно соблюдать баланс и не превышать рекомендованную норму.

Как улучшить усвоение кальция

Добавьте витамин D. Он помогает организму усваивать кальций. Источники — солнечный свет, рыба, яйца, добавки по назначению врача. Сочетайте с магнием и цинком. Эти микроэлементы участвуют в обмене кальция и укрепляют кости. Ограничьте кофе и соль. Они ускоряют выведение кальция из организма. Следите за физической активностью. Лёгкие нагрузки, ходьба и гимнастика стимулируют укрепление костей. Избегайте курения и алкоголя. Они ухудшают усвоение минералов и ослабляют костную ткань.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Принимать кальций без анализа и консультации врача.

Последствие: Отложение кальция в сосудах, развитие атеросклероза.

Альтернатива: Сдать анализ крови на уровень кальция и витамина D перед приёмом добавок.

Ошибка: Исключить молочные продукты при отсутствии непереносимости.

Последствие: Недостаток кальция и витамина B12.

Альтернатива: Умеренно употреблять ферментированные молочные продукты.

Ошибка: Пить препараты кальция вместе с кофе или чаем.

Последствие: Снижение усвоения минерала.

Альтернатива: Принимать добавки с водой или соком.

Советы шаг за шагом

Включайте кальций в каждый приём пищи — небольшими порциями. Получайте не менее трёх источников кальция в день (творог, йогурт, сыр). Не забывайте о витамине D — особенно в осенне-зимний период. Проверяйте уровень кальция в крови ежегодно после 50 лет. Принимайте добавки только по назначению врача.

FAQ

Сколько кальция нужно в день после 50 лет?

Около 1000 мг активного вещества. Женщинам в постменопаузе и мужчинам старше 65 лет — до 1200 мг.

Можно ли восполнить кальций только питанием?

Да, при сбалансированном рационе. Добавки требуются лишь при дефиците.

Какие признаки нехватки кальция?

Судороги, ломкость ногтей, боли в костях, крошение зубов.

Можно ли принимать кальций постоянно?

Нет, приём проводится курсами под контролем врача.

Мифы и правда

Миф 1. Кальций нужен только женщинам.

Правда: Мужчины тоже подвержены потере костной массы с возрастом.

Миф 2. Чем больше кальция, тем крепче кости.

Правда: Избыток минерала опасен для сосудов и сердца.

Миф 3. Достаточно пить молоко.

Правда: С возрастом усвоение молока снижается, поэтому нужны и другие источники.