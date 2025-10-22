Один элемент держит на себе весь скелет: сколько кальция нужно, чтобы не ломаться с возрастом
С возрастом кости теряют прочность, а риск переломов растёт, особенно у женщин после менопаузы. Одним из главных способов сохранить здоровье опорно-двигательной системы является достаточное потребление кальция. Врач-ревматолог Ирина Самкова в беседе с "Газетой.ру" объяснила, сколько кальция нужно людям старшего возраста и как правильно его получать.
"Суточной нормой кальция после 50 лет является 1000 мг активного вещества", — проинформировала врач Ирина Самкова.
Почему кальций особенно важен в пожилом возрасте
Кальций — основной строительный материал костей и зубов. С возрастом организм хуже усваивает этот минерал, а гормональные изменения ускоряют потерю костной массы. Это может привести к остеопорозу - заболеванию, при котором кости становятся хрупкими и ломкими даже при незначительных нагрузках.
Регулярное поступление кальция с пищей помогает не только укрепить кости, но и поддерживать нормальную работу сердца, мышц и нервной системы.
"Для здоровья костей пожилым нужно потреблять 3 порции молочных продуктов в день: творог, йогурт, молоко, сыр", — уточнила Самкова.
Источники кальция в рационе
|Продукт
|Количество кальция (мг на 100 г)
|Рекомендации
|Твёрдый сыр
|600-900
|Ежедневно в умеренном количестве
|Творог
|120
|Отлично подходит для завтрака
|Йогурт и кефир
|120-150
|Выбирать без сахара и красителей
|Миндаль, кунжут
|250-400
|Хорошее дополнение к рациону
|Рыба с костями (сардины, лосось)
|300-400
|Желательно включать 2-3 раза в неделю
|Брокколи, шпинат
|40-70
|Дополнительный растительный источник
Когда нужны добавки
Если человек получает недостаточно кальция с пищей или имеет хронические заболевания ЖКТ, снижающие его усвоение, врач может назначить препараты кальция.
"Врач может назначить дополнительный приём кальция в виде капсул, чтобы не допустить сокращения костной массы и переломов", — подчеркнула Самкова.
Однако добавки следует принимать только после консультации специалиста. Самолечение может привести к передозировке и проблемам с сосудами.
Опасность избытка кальция
"Избыток кальция и самолечение может привести к отложению вещества в сосудах", — предупредила Ирина Самкова.
При переизбытке минерала кальций оседает на стенках артерий, повышая риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно соблюдать баланс и не превышать рекомендованную норму.
Как улучшить усвоение кальция
-
Добавьте витамин D. Он помогает организму усваивать кальций. Источники — солнечный свет, рыба, яйца, добавки по назначению врача.
-
Сочетайте с магнием и цинком. Эти микроэлементы участвуют в обмене кальция и укрепляют кости.
-
Ограничьте кофе и соль. Они ускоряют выведение кальция из организма.
-
Следите за физической активностью. Лёгкие нагрузки, ходьба и гимнастика стимулируют укрепление костей.
-
Избегайте курения и алкоголя. Они ухудшают усвоение минералов и ослабляют костную ткань.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Принимать кальций без анализа и консультации врача.
Последствие: Отложение кальция в сосудах, развитие атеросклероза.
Альтернатива: Сдать анализ крови на уровень кальция и витамина D перед приёмом добавок.
-
Ошибка: Исключить молочные продукты при отсутствии непереносимости.
Последствие: Недостаток кальция и витамина B12.
Альтернатива: Умеренно употреблять ферментированные молочные продукты.
-
Ошибка: Пить препараты кальция вместе с кофе или чаем.
Последствие: Снижение усвоения минерала.
Альтернатива: Принимать добавки с водой или соком.
Советы шаг за шагом
-
Включайте кальций в каждый приём пищи — небольшими порциями.
-
Получайте не менее трёх источников кальция в день (творог, йогурт, сыр).
-
Не забывайте о витамине D — особенно в осенне-зимний период.
-
Проверяйте уровень кальция в крови ежегодно после 50 лет.
-
Принимайте добавки только по назначению врача.
FAQ
Сколько кальция нужно в день после 50 лет?
Около 1000 мг активного вещества. Женщинам в постменопаузе и мужчинам старше 65 лет — до 1200 мг.
Можно ли восполнить кальций только питанием?
Да, при сбалансированном рационе. Добавки требуются лишь при дефиците.
Какие признаки нехватки кальция?
Судороги, ломкость ногтей, боли в костях, крошение зубов.
Можно ли принимать кальций постоянно?
Нет, приём проводится курсами под контролем врача.
Мифы и правда
Миф 1. Кальций нужен только женщинам.
Правда: Мужчины тоже подвержены потере костной массы с возрастом.
Миф 2. Чем больше кальция, тем крепче кости.
Правда: Избыток минерала опасен для сосудов и сердца.
Миф 3. Достаточно пить молоко.
Правда: С возрастом усвоение молока снижается, поэтому нужны и другие источники.
