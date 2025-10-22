Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:14

Один элемент держит на себе весь скелет: сколько кальция нужно, чтобы не ломаться с возрастом

Ревматолог Ирина Самкова: после 50 лет суточная норма кальция составляет 1000 мг

С возрастом кости теряют прочность, а риск переломов растёт, особенно у женщин после менопаузы. Одним из главных способов сохранить здоровье опорно-двигательной системы является достаточное потребление кальция. Врач-ревматолог Ирина Самкова в беседе с "Газетой.ру" объяснила, сколько кальция нужно людям старшего возраста и как правильно его получать.

"Суточной нормой кальция после 50 лет является 1000 мг активного вещества", — проинформировала врач Ирина Самкова.

Почему кальций особенно важен в пожилом возрасте

Кальций — основной строительный материал костей и зубов. С возрастом организм хуже усваивает этот минерал, а гормональные изменения ускоряют потерю костной массы. Это может привести к остеопорозу - заболеванию, при котором кости становятся хрупкими и ломкими даже при незначительных нагрузках.

Регулярное поступление кальция с пищей помогает не только укрепить кости, но и поддерживать нормальную работу сердца, мышц и нервной системы.

"Для здоровья костей пожилым нужно потреблять 3 порции молочных продуктов в день: творог, йогурт, молоко, сыр", — уточнила Самкова.

Источники кальция в рационе

Продукт Количество кальция (мг на 100 г) Рекомендации
Твёрдый сыр 600-900 Ежедневно в умеренном количестве
Творог 120 Отлично подходит для завтрака
Йогурт и кефир 120-150 Выбирать без сахара и красителей
Миндаль, кунжут 250-400 Хорошее дополнение к рациону
Рыба с костями (сардины, лосось) 300-400 Желательно включать 2-3 раза в неделю
Брокколи, шпинат 40-70 Дополнительный растительный источник

Когда нужны добавки

Если человек получает недостаточно кальция с пищей или имеет хронические заболевания ЖКТ, снижающие его усвоение, врач может назначить препараты кальция.

"Врач может назначить дополнительный приём кальция в виде капсул, чтобы не допустить сокращения костной массы и переломов", — подчеркнула Самкова.

Однако добавки следует принимать только после консультации специалиста. Самолечение может привести к передозировке и проблемам с сосудами.

Опасность избытка кальция

"Избыток кальция и самолечение может привести к отложению вещества в сосудах", — предупредила Ирина Самкова.

При переизбытке минерала кальций оседает на стенках артерий, повышая риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно соблюдать баланс и не превышать рекомендованную норму.

Как улучшить усвоение кальция

  1. Добавьте витамин D. Он помогает организму усваивать кальций. Источники — солнечный свет, рыба, яйца, добавки по назначению врача.

  2. Сочетайте с магнием и цинком. Эти микроэлементы участвуют в обмене кальция и укрепляют кости.

  3. Ограничьте кофе и соль. Они ускоряют выведение кальция из организма.

  4. Следите за физической активностью. Лёгкие нагрузки, ходьба и гимнастика стимулируют укрепление костей.

  5. Избегайте курения и алкоголя. Они ухудшают усвоение минералов и ослабляют костную ткань.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Принимать кальций без анализа и консультации врача.
    Последствие: Отложение кальция в сосудах, развитие атеросклероза.
    Альтернатива: Сдать анализ крови на уровень кальция и витамина D перед приёмом добавок.

  • Ошибка: Исключить молочные продукты при отсутствии непереносимости.
    Последствие: Недостаток кальция и витамина B12.
    Альтернатива: Умеренно употреблять ферментированные молочные продукты.

  • Ошибка: Пить препараты кальция вместе с кофе или чаем.
    Последствие: Снижение усвоения минерала.
    Альтернатива: Принимать добавки с водой или соком.

Советы шаг за шагом

  1. Включайте кальций в каждый приём пищи — небольшими порциями.

  2. Получайте не менее трёх источников кальция в день (творог, йогурт, сыр).

  3. Не забывайте о витамине D — особенно в осенне-зимний период.

  4. Проверяйте уровень кальция в крови ежегодно после 50 лет.

  5. Принимайте добавки только по назначению врача.

FAQ

Сколько кальция нужно в день после 50 лет?
Около 1000 мг активного вещества. Женщинам в постменопаузе и мужчинам старше 65 лет — до 1200 мг.

Можно ли восполнить кальций только питанием?
Да, при сбалансированном рационе. Добавки требуются лишь при дефиците.

Какие признаки нехватки кальция?
Судороги, ломкость ногтей, боли в костях, крошение зубов.

Можно ли принимать кальций постоянно?
Нет, приём проводится курсами под контролем врача.

Мифы и правда

Миф 1. Кальций нужен только женщинам.
Правда: Мужчины тоже подвержены потере костной массы с возрастом.

Миф 2. Чем больше кальция, тем крепче кости.
Правда: Избыток минерала опасен для сосудов и сердца.

Миф 3. Достаточно пить молоко.
Правда: С возрастом усвоение молока снижается, поэтому нужны и другие источники.

