Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Питон
Питон
© flickr.com by Everglades NPS is licensed under Public Domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:10

Змеиный секрет минерального равновесия: способ, которым пользуются избранные рептилии

Учёные выявили клетки у тигровых питонов, помогающие переваривать кости без дисбаланса минералов

Вы когда-нибудь задумывались, как питоны справляются с перевариванием костей? Эти змеи способны проглатывать добычу целиком — от кожи до самых костей. И недавно учёные обнаружили у них особый тип клеток, который помогает справляться с излишком кальция и фосфора при такой необычной диете.

Питоны — мастера переваривания

Питоны — неядовитые хищники, которые душат свою добычу, а затем проглатывают её целиком. В их рационе — грызуны, птицы, приматы, а иногда даже антилопы. Змеи могут голодать несколько месяцев, но когда наступает время еды, их желудок растягивается до невероятных размеров, и они переваривают всё - от копыт до рогов.

Известно, что у тигровых питонов более 200 позвонков и пар ребер, что говорит о высокой гибкости их пищеварительной системы. Кислотность желудочного сока и скорость метаболизма у них могут резко меняться в зависимости от голода или насыщения. Но как при таком нестабильном режиме питоны сохраняют баланс важных минералов — кальция и фосфора, из которых состоят кости? Этот вопрос долго оставался загадкой.

Эксперимент учёных из Франции и США

Чтобы разобраться, биологи провели эксперимент с тигровыми питонами (Python molurus bivittatus). Змей разделили на четыре группы:

  • кормление обычными лабораторными крысами (с костями)
  • кормление бескостными крысами (без кальция и фосфора)
  • кормление бескостными крысами, которым вводили раствор карбоната кальция (CaCO₃)
  • группа голодающих змей

После серии кормлений исследователи изучили кишечник и кровь питонов.

Открытие новых клеток в кишечнике

В кишечном эпителии голодающих змей учёные заметили пустоты с короткими ворсинками и тёмной цитоплазмой — так называемые крипты. У сытых змей эти крипты содержали частицы с кальциевыми структурами, а также кислород, фосфор и серу.

У змей, которые ели бескостных крыс, крипты были заполнены частицами, богатыми железом, серой и фосфором, но с очень низким уровнем кальция. Анализ крови показал высокий уровень паратиреоидного гормона, который стимулирует высвобождение кальция из костей при его недостатке в крови.

В группе, где бескостных крыс кормили с добавлением карбоната кальция, крипты тоже были заполнены. Микроскоп показал многослойные частицы, содержащие ионы кальция и фосфора.

Что это за клетки?

Авторы исследования предположили, что эти частицы — продукт работы особых клеток, которые концентрируют избыток кальция и фосфора на железистой сердцевине внутри кишечника. После этого излишки минералов выводятся из организма, что помогает питонам поддерживать минеральный баланс.

По словам учёных, такие клетки встречаются не только у питонов, но и у удавов, аризонского ядозуба, лучистой змеи и других рептилий, питающихся костной добычей. Однако пока эти клетки не получили официального названия и требуют дальнейшего изучения.

Исследователи надеются провести более масштабный анализ кишечного эпителия у позвоночных, которые питаются костями. Вопрос остаётся открытым: являются ли эти клетки уникальным изобретением змей и ящериц или они достались им от общих предков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи нашли наскальные рисунки фараона Скорпиона в Египте сегодня в 18:50

Фараоны Египта: их пропаганда в камне оказалась хитрее, чем все современные трюки вместе взятые

Уникальные наскальные рисунки в пустыне Египта раскрывают тайны власти фараонов более 5000 лет назад и показывают, как визуальная пропаганда формировала древнее государство.

Читать полностью » Нейтронные звезды уступают черным дырам в новых гравитационных волнах сегодня в 17:11

Черные дыры захватывают галактики: новая волна слияний пугает астрономов

Новые данные гравитационно-волновых обсерваторий удвоили число зарегистрированных слияний черных дыр и нейтронных звезд, ставя под вопрос существующие астрофизические модели.

Читать полностью » Антропологи выяснили, почему мозг Homo sapiens перестал расти 100 тысяч лет назад сегодня в 17:10

Рост мозга человека остановился 100 тысяч лет назад — что скрывает эта загадка эволюции

Почему рост мозга человека остановился 100 000 лет назад? Нейробиолог объясняет, как Homo sapiens смогли развиваться дальше благодаря когнитивной разгрузке и коллективному разуму.

Читать полностью » Учёные установили, что пот покрывает кожу пленкой для эффективной терморегуляции сегодня в 16:49

Тайна потоотделения: почему кожа покрывается не каплями, а тонкой пленкой

Новое исследование раскрывает, как пот на самом деле распространяется по коже — не каплями, а тонкой пленкой. Эти открытия открывают путь к улучшению косметики, спортивной одежды и медицинских технологий.

Читать полностью » Антропологи представили модель машинного обучения для точного возраста по костям сегодня в 16:37

Смешение эпох в черепе: когда 16 лет выглядят как 66, но машина разоблачает иллюзию

Российский ученый разработал инновационный метод оценки возраста по черепу с помощью машинного обучения, который значительно повышает точность в антропологии и судебной медицине.

Читать полностью » Влияние подсластителей на мозг: новое исследование выявило связь с ускоренным старением сегодня в 15:08

Замена сахару: насколько безопасны низкокалорийные подсластители для вашего мозга – тревожные звонки

Новое исследование показало, что регулярное употребление искусственных подсластителей связано с ускоренным снижением когнитивных функций. Узнайте, какие подсластители наиболее опасны и как они влияют на память и скорость мышления.

Читать полностью » Ученые представили новую теорию формирования Гималаев: при чем здесь сэндвич сегодня в 14:08

Гималаи - это не то, что вы думали: новая модель перевернула теорию горообразования

Новая модель объясняет устойчивость Гималаев и Тибетского плато! Ученые обнаружили сложную структуру типа "сэндвича" кора-мантия-кора. Как это открытие изменит геологию?

Читать полностью » ИИ расширяет возможности интерфейса мозг-компьютер: что это значит для парализованных сегодня в 13:57

ИИ-ассистент в ИМК: революция в управлении для людей с ограниченными возможностями

Ученые UCLA разработали ИИ-ассистента для интерфейса мозг-компьютер (ИМК), значительно повысив точность и скорость выполнения задач. Новый ИМК открывает перспективы для людей с ограниченными возможностями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Флеболог Летуновский: риск варикоза зависит от генетики и усиливается с возрастом
Авто и мото

Российские Lada и Яндекс внедряют GigaChat и Алису в мультимедиа автомобилей
Красота и здоровье

Врачи: избавиться от вируса герпеса невозможно, но препараты сокращают рецидивы
Наука и технологии

Учёные описали социальное поведение косаток при охоте на сельдь в Норвегии
Красота и здоровье

Физиотерапевт Тайна Мессиас: наклон головы к смартфону создаёт нагрузку на шею до 27 кг
Питомцы

В Вологде сотрудники МЧС помогли приюту для животных в День благотворительности
Садоводство

Камеры с нейросетью фиксируют нарушения на дачных участках в Московской области
Туризм

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet