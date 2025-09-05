Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:09

Кальций может спасти урожай — но одна неверная форма обернётся бедой

Избыток кальция в таблетках приводит к дефициту магния и калия у томатов — специалисты

Огородники часто ищут новые способы сделать растения крепче и здоровее. Особенно это касается томатов: они нуждаются в большом количестве питательных веществ, среди которых кальций занимает особое место. Этот элемент укрепляет ткани растения, повышает устойчивость к болезням и помогает избежать такого неприятного явления, как вершинная гниль плодов. Когда у томата не хватает кальция, его нижняя часть темнеет и становится мягкой — плоды теряют товарный вид. Казалось бы, проблема очевидна и решение тоже: дать растению кальций. Но не всё так просто.

Почему таблетки кальция — плохая идея

Первое, что приходит в голову многим садоводам, — использовать ненужные таблетки кальция из домашней аптечки. На первый взгляд это кажется разумным: если они помогают человеку, почему бы не помочь и растениям? Однако пищевые добавки содержат слишком высокую концентрацию карбоната кальция — около 40% в одной таблетке. Для человека это норма, но для растения — переизбыток.

Слишком высокая доза не только не принесёт пользы, но и способна навредить. При попадании в почву таблетка растворяется неравномерно, создавая перенасыщенную зону. В этом месте корни могут получить "ударную дозу" кальция, которая блокирует усвоение других жизненно важных элементов — магния, калия и железа. Такое состояние называют "блокировкой питательных веществ". В результате растение, вместо ожидаемой помощи, начинает испытывать новые дефициты.

Кроме того, не стоит забывать о животных. Домашние питомцы или дикие гости вашего сада могут случайно съесть таблетку. Для них высокая концентрация кальция опасна и может привести к проблемам со здоровьем.

Чем кальций из удобрений отличается от добавок

Садовые удобрения тоже содержат кальций, но в куда более безопасной и продуманной форме. Чаще всего это кальциевая селитра (около 19% кальция) или известняк (карбонат кальция, 40%). В отличие от аптечных таблеток, такие формы рассчитаны на постепенное усвоение и учитывают баланс с другими веществами.

При этом важно помнить ещё один момент: уровень pH почвы. Даже если кальция достаточно, слишком кислая или щелочная земля не позволит растениям усвоить его в полной мере. Поэтому перед любыми подкормками стоит сделать простой тест кислотности.

Натуральные источники кальция для огорода

Вместо таблеток стоит обратить внимание на безопасные и доступные варианты, которые работают мягко и эффективно.

  1. Яичная скорлупа. Один из самых популярных способов. Скорлупу измельчают и добавляют в компост или прямо в почву. Она разлагается медленно, но зато обеспечивает растения стабильным поступлением кальция.
  2. Морские водоросли. После промывки их можно настоять в воде несколько недель. Получившийся раствор богат кальцием и другими микроэлементами, и отлично подходит для подкормки.
  3. Известняк (садовая известь). Его используют не только для восполнения кальция, но и для снижения кислотности почвы. Однако здесь тоже важно соблюдать норму: слишком много извести может навредить питомцам и растениям.

Как не навредить томатам

Чрезмерное усердие с подкормками часто становится причиной проблем. Даже полезные вещества в неправильной дозе могут навредить. В случае с кальцием это особенно заметно: избыток способен не только не решить проблему вершинной гнили, но и усилить её проявления.

Главное правило для огородника — равновесие. Лучше использовать проверенные садовые продукты или натуральные добавки, чем рисковать здоровьем растений, применяя аптечные препараты.

Вместо того чтобы бросать в почву случайные таблетки, стоит подумать о постепенном и безопасном обогащении земли. Тогда растения получат всё необходимое без вреда для себя и окружающей среды.

