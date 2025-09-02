Этот повседневный продукт скрывает главный секрет крепких костей — только немногие о нём знают

Кальций — один из важнейших минералов, без которого невозможно нормальное функционирование организма. Многие воспринимают его лишь как основу для прочных костей и зубов, но его роль куда шире. Недостаток кальция отражается на работе мышц, нервной системы, дыхания и даже кровообращения.

Почему дефицит кальция опасен

Когда организм недополучает кальций, это может привести к ломкости костей и риску остеопороза. Но опасность не ограничивается только костной тканью. Дефицит минерала способен вызвать судороги, затруднённое дыхание и даже проблемы с работой сердца. Нарушается свёртываемость крови, ухудшается передача нервных импульсов, появляются боли в печени и почках.

"Заниматься самолечением и самодиагностикой не стоит. При наличии одного или более симптомов необходимо сразу обратиться к специалисту и пройти обследование. Врач определит точную причину недостатка кальция и подберёт лечение", — сказала врач общей практики Мария Беляева.

Как восполнить дефицит

Часто люди стремятся компенсировать нехватку кальция аптечными препаратами. Но восполнить его уровень можно и с помощью грамотно составленного рациона. Основными источниками кальция остаются молочные продукты: сыр, творог, йогурт, кефир. Полезны также листовые зелёные овощи и бобовые.

Если речь идёт о добавках, то выбирать их следует осторожно. Важно, чтобы в составе были витамин D и фосфор, ведь без этих элементов кальций плохо усваивается. Но приём любых препаратов возможен только по назначению врача.

Почему кальций может плохо усваиваться

Бывает так, что кальций поступает в организм, но не усваивается в нужном объёме. Это может быть связано как с наследственными особенностями, так и с приобретёнными нарушениями. Среди факторов:

• недостаток витамина D, который отвечает за правильное усвоение минерала;

• заболевания желудочно-кишечного тракта, мешающие его усвоению;

• сбои в эндокринной системе, влияющие на обмен веществ.

Таким образом, одними продуктами или добавками проблему не решить. Нужно комплексное обследование, чтобы определить точную причину нарушений и исключить сопутствующие заболевания.

Рацион для здоровья костей и нервной системы

Чтобы поддерживать уровень кальция, стоит уделить внимание разнообразию питания. Помимо молочных продуктов, в рацион полезно включать орехи, семена, рыбу и морепродукты. Особенно богаты кальцием кунжут и миндаль. Важную роль играет и витамин D, который организм получает из солнечного света и определённых продуктов — например, жирной рыбы.

Здоровый образ жизни, сбалансированное питание и регулярные обследования помогают поддерживать нормальный баланс кальция и избежать серьёзных осложнений.

Три интересных факта

• В организме взрослого человека содержится около 1,2 кг кальция, и почти 99% этого количества сосредоточено в костях и зубах.

• При длительном дефиците кальция организм начинает забирать его из костной ткани, что приводит к их ослаблению.

• Женщины после 50 лет особенно подвержены нехватке кальция из-за гормональных изменений и риска остеопороза.