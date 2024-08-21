Министр обороны Израиля Галант заявил об уничтожении бригады "Рафах" и 150 туннелей ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала бригаду "Рафах" палестинского движения ХАМАС и уничтожила около 150 туннелей в районе Филадельфийского коридора на юге сектора Газа.

Как передает новостной портал Ynet, Галант уточнил, что примерно 100 из этих туннелей представляют собой подземные траншеи, прорытые специальной техникой на глубине от одного до двух метров.

Он добавил, что на границе сектора Газа и Египта осталось несколько туннелей, и уже отдал приказ уничтожить их.

7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, обстреляли военных и гражданских, захватив более 250 заложников. Сообщается, что атака унесла жизни около 1,2 тысячи человек.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, которая включала удары по гражданским объектам. Израиль также объявил полную блокаду анклава, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов.

По данным министерства здравоохранения Газы, с 7 октября число погибших в результате израильских ударов превысило 40 тысяч, а более 92,8 тысячи человек получили ранения.

Российское Министерство иностранных дел призвало обе стороны прекратить боевые действия. Москва считает, что конфликт можно решить только на основе формулы, утвержденной Советом Безопасности ООН, предполагающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Фото: www. flickr. com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)