Число погибших в результате воздушного удара по центральному региону Сирии, который пришелся на город Мисьяф, возросло до четырех, еще 13 человек получили ранения.
Об этом сообщил Сирийскому агентству новостей SANA директор национальной больницы в Мисьяфе Фейсал Хайдер.
Фейсал Хайдер отметил, что число жертв израильской агрессии на окрестности Мисьяфа увеличилось до четырех, 13 человек ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницу.
Ранее агентство сообщило об отражении воздушной атаки на центральный регион Сирии. Министерство обороны подтвердило, что этот обстрел совершили израильские истребители. По его данным, погибли трое человек, еще 15 получили ранения.
Фото: commons. wikimedia. org/ZCU (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)
Депутат Госдумы призвал канцлера ФРГ Шольца покаяться за поддержку Киева
Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом покаяться перед Россией и ее народом за его роль в разжигании конфликта на Украине.
Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-летием образования КНДР
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования страны.
Гарик Харламов высказался о смерти Александра Маслякова
Комик Гарик Харламов не прошёл мимо скорбной новости о смерти главы КВН Александра Маслякова.
Стала известна причина смерти главы КВН Александра Маслякова
Названа причина смерти президента Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова.