Число погибших при атаке на центральный регион Сирии увеличилось до четырех

Число погибших в результате воздушного удара по центральному региону Сирии, который пришелся на город Мисьяф, возросло до четырех, еще 13 человек получили ранения.

Об этом сообщил Сирийскому агентству новостей SANA директор национальной больницы в Мисьяфе Фейсал Хайдер.

Фейсал Хайдер отметил, что число жертв израильской агрессии на окрестности Мисьяфа увеличилось до четырех, 13 человек ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницу.

Ранее агентство сообщило об отражении воздушной атаки на центральный регион Сирии. Министерство обороны подтвердило, что этот обстрел совершили израильские истребители. По его данным, погибли трое человек, еще 15 получили ранения.

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