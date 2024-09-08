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Израиль убил четырех граждан Сирии
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Число погибших при атаке на центральный регион Сирии увеличилось до четырех

Израиль убил четырех граждан Сирии

Число погибших в результате воздушного удара по центральному региону Сирии, который пришелся на город Мисьяф, возросло до четырех, еще 13 человек получили ранения.

Об этом сообщил Сирийскому агентству новостей SANA директор национальной больницы в Мисьяфе Фейсал Хайдер.

Фейсал Хайдер отметил, что число жертв израильской агрессии на окрестности Мисьяфа увеличилось до четырех, 13 человек ранены, некоторые из них находятся в критическом состоянии. Машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницу.

Ранее агентство сообщило об отражении воздушной атаки на центральный регион Сирии. Министерство обороны подтвердило, что этот обстрел совершили израильские истребители. По его данным, погибли трое человек, еще 15 получили ранения.

Фото: commons. wikimedia. org/ZCU (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)

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