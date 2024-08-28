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Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров
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Израильские силы нейтрализуют ключевую фигуру "Исламского джихада" в приграничной зоне

Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров "Исламского джихада"

Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) провели успешную операцию по ликвидации одного из высокопоставленных членов экстремистской группировки "Исламский джихад". Инцидент произошел в районе, прилегающем к сирийско-ливанской границе.

Согласно официальному заявлению пресс-службы израильской армии, целью операции стал Фарис Касим, занимавший ключевую позицию в оперативном отделе организации. Информация о его местонахождении была получена благодаря тщательной работе разведывательных служб ЦАХАЛ.

Для выполнения задачи были задействованы силы военно-воздушных сил Израиля, которые нанесли точечный удар по выявленной цели. В результате атаки Фарис Касим был уничтожен.

Это событие демонстрирует продолжающуюся борьбу Израиля с террористическими угрозами в регионе и подчеркивает эффективность разведывательной и оперативной деятельности израильских вооруженных сил.

Ликвидация столь значимой фигуры в иерархии "Исламского джихада" может существенно повлиять на дальнейшую деятельность этой экстремистской группировки и, возможно, ослабить ее позиции в регионе.

Израильские власти рассматривают эту операцию как важный шаг в обеспечении безопасности своих граждан и борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе. Однако стоит отметить, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности в и без того нестабильном районе.

Фото: www. flickr. com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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