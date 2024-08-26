ЦАХАЛ сообщает об отражении атаки "Хезболлы" из 230 ракет и 20 дронов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск около 230 ракет и более 20 беспилотников со стороны ливанского шиитского движения "Хезболла" по северу Израиля в воскресенье.
Однако, по подсчетам израильских военных, большая часть этих атак оказалась неэффективной.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что большинство ракет и дронов либо не достигли израильской территории, либо были перехвачены средствами ПВО и кораблями ВМС Израиля.
При этом около 90% целей, пораженных израильской стороной, были ракетами малой дальности, нацеленными на северные регионы страны.
В свою очередь, представители "Хезболлы" заявили, что израильские данные о перехватах не соответствуют действительности. Лидер движения Хасан Насралла в своем выступлении отметил, что, по его информации, Израиль не смог сбить ни одной ракеты.
Согласно источникам телеканала "Аль-Маядин", несмотря на усилия израильских военных, выпущенные "Хезболлой" ракеты и дроны достигли своих целей.
Одновременный запуск 320 реактивных снарядов был предпринят с целью перегрузки израильских систем противоракетной обороны, таких как "Железный купол", в то время как ударные дроны атаковали ключевые объекты.
Эти действия "Хезболлы" стали ответом на недавнее убийство одного из командиров движения, Фуада Шукра, в результате удара ЦАХАЛ по Бейруту.
Фото: www. lebanonwar2. idf.il/IDF Spokesperson's Unit photographer (Public domain)
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