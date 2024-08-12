ЦАХАЛ сообщает, что не может подтвердить смерть своего пленного в ХАМАС

Армия обороны Израиля сообщила, что пока не располагает данными, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию об убийстве израильского гражданина, находящегося в плену у ХАМАС, о чем ранее заявляли представители палестинского движения.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Армии обороны Израиля, говорится, что ХАМАС распространил информацию о двух отдельных инцидентах, в результате которых один заложник был убит, а две женщины-заложницы получили ранения от рук боевиков ХАМАС. В настоящее время, по данным израильской стороны, нет разведывательных данных, позволяющих подтвердить или опровергнуть заявления ХАМАС.

Армия обороны Израиля также отметила, что предоставит дополнительную информацию по мере ее получения.

Ранее "Бригады Аль-Кассам", военное крыло ХАМАС, заявили о двух инцидентах, в ходе которых один израильский пленный был убит, а две другие пленницы получили ранения. Для расследования обстоятельств произошедшего была сформирована специальная комиссия.

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