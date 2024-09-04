Израиль наносит удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Вооруженные силы Израиля нанесли серию ударов по более чем десяти пусковым установкам и объектам военной инфраструктуры ливанского движения "Хезболлах" на южных территориях Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В результате нанесенных ВВС Израиля ударов было поражено более десяти пусковых установок "Хезболлах" и объектов военной инфраструктуры, представлявших угрозу для граждан Израиля на юге Ливана", — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Ситуация на границе между Израилем и Ливаном обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года.

Вооруженные силы Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обмениваются обстрелами в районах, прилегающих к границе. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за интенсивных обстрелов со стороны Израиля.

Со своей стороны, израильская сторона сообщает, что около 80 тысяч жителей севера Израиля оказались в аналогичной ситуации.

Фото: www. lebanonwar2. idf. il/IDF Spokesperson's Unit photographer (Public domain)