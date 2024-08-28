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Израильская армия проводит масштабную операцию на севере Западного берега
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ЦАХАЛ начал масштабную операцию на Западном берегу Иордании

Израильская армия проводит масштабную операцию на севере Западного берега

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) начали крупную контртеррористическую операцию в двух городах на севере Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на заявление армии.

Операция развернулась в городах Дженин и Тулькарем, где израильские военные усилили свои действия после недавних ожесточенных столкновений в Дженине, которые привели к значительным жертвам. Газета подчеркивает, что это заявление ЦАХАЛ последовало сразу после событий, которые обострили и без того напряженную ситуацию в регионе.

Фото: www. idf. il/IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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