ЦАХАЛ начал масштабную операцию на Западном берегу Иордании

Израильские силы обороны (ЦАХАЛ) начали крупную контртеррористическую операцию в двух городах на севере Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на заявление армии.
Операция развернулась в городах Дженин и Тулькарем, где израильские военные усилили свои действия после недавних ожесточенных столкновений в Дженине, которые привели к значительным жертвам. Газета подчеркивает, что это заявление ЦАХАЛ последовало сразу после событий, которые обострили и без того напряженную ситуацию в регионе.
Фото: www. idf. il/IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
РФ и КНДР обсудили расширение экономического сотрудничества
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо провели переговоры в Пхеньяне, на которых обсудили дальнейшее развитие двустороннего экономического сотрудничества.
Ким Чен Ын лично контролирует испытания РСЗО в КНДР
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник наблюдал за испытаниями модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 миллиметров, разработанной в стране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Советы по повышению на работе от экспертов
Повышение на работе и увеличение заработной платы можно добиться, проявляя инициативу и демонстрируя свои достижения руководству, а также путем постоянного совершенствования своих знаний и навыков в различных областях.
Ольга Орлова объяснила, почему не позволяет ребёнку спасть в супружеской кровати
Певица Ольга Орлова откровенно ответила на вопрос о том, почему собаке можно спать в её кровати, а дочке нет.