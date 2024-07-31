Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к любой возможной ситуации в противостоянии с ливанским движением "Хезболлах", которое возлагает на него ответственность за эскалацию ситуации.

ЦАХАЛ подчеркивает, что не желает превращения нынешних военных действий в более широкой конфликт.

По словам представителя ЦАХАЛ, Даниэля Хагари, армия Израиля не потерпит террористических атак "Хезболлах" против израильских граждан и ответит на них точечными ударами по членам движения и его инфраструктуре в Ливане. В частности, недавний авиаудар по Бейруту был направлен на ликвидацию высокопоставленного командира "Хезболлах", ответственного за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.

ЦАХАЛ подчеркивает, что имеет долг обеспечить безопасное возвращение жителей севера Израиля к своим домам и продолжит защищать всех граждан страны.

Эскалация ситуации на израильско-ливанской границе началась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и "Хезболлах" ведут ежедневные обстрелы друг друга в районах вдоль границы. Порядка 100 тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана, а около 80 тысяч жителей севера Израиля оказались в аналогичной ситуации.﻿

Фото: www. idf. il/IDF Spokesperson's Unit (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)