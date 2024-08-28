Бойцы ЦАХАЛ блокировали медучреждения на Западном берегу

Палестинское информационное агентство WAFA сообщает об ограничении доступа к медицинским учреждениям.

На Западном берегу реки Иордан израильские военные окружили крупнейшие больницы в городе Тулькарм. Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что доступ в медицинские учреждения "Аль-Исра" и "Табет" затруднен.

Военные препятствуют движению машин скорой помощи.

По информации WAFA, израильские военные ограничивают движение машин скорой помощи, препятствуя их доступу к больницам. Сообщается, что одну из машин скорой помощи остановили и подвергли обыску.

Израильские военные заняли позиции в городе.

Агентство WAFA отмечает, что израильские военные заняли позиции в различных районах Тулькарма, в том числе на высотах, где разместились снайперы. Над городом на небольшой высоте активно используются разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Фото: www. flickr. com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)