БПЛА "Хезболлы" атаковали штаб бригады ЦАХАЛ

Ситуация на границе Ливана и Израиля продолжает накаляться. Согласно заявлению пресс-службы ливанского движения "Хезболла", их бойцы провели атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на штаб израильской бригады "Запад", расположенный южнее поселения Яаара.

Представители "Хезболлы" утверждают, что беспилотники точно поразили намеченные цели, где находились израильские военнослужащие. Эта операция была охарактеризована как ответная мера на недавнюю израильскую агрессию в районе Бекаа на востоке Ливана.

Помимо атаки беспилотниками, бойцы "Хезболлы" также осуществили ракетный обстрел израильского опорного пункта "Рувейсат" на ливанских высотах Кафаршуба.

Эти действия стали реакцией на предшествующий инцидент, когда израильский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Бейрут — Дамаск уже на территории Сирии, в результате чего погибли четыре человека. "Хезболла" подтвердила гибель одного из своих бойцов, а палестинское движение "Исламский Джихад" сообщило о потере трех своих членов.

Израильские военные, в свою очередь, заявили о ликвидации Фариса Касима, высокопоставленного члена "Исламского джихада", в районе сирийско-ливанской границы.

Конфликт продолжает разрастаться: израильская авиация нанесла удары по ливанскому поселению Удейси на юге страны.

Напряженность в приграничном регионе значительно возросла после начала военной операции Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. С тех пор израильские вооруженные силы и бойцы "Хезболлы" ежедневно обмениваются обстрелами вдоль границы.

По данным ливанского МИД, около 100 тысяч жителей юга Ливана были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских обстрелов. Израиль, в свою очередь, сообщает о примерно 80 тысячах эвакуированных с севера страны.

Фото: www. lebanonwar2. idf. il/IDF Spokesperson's Unit photographer (Public domain)