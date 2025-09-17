Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:20

Бодрость оборачивается тревожностью: тёмная сторона кофеина

Врач Екатерина Дмитренко объяснила, почему эффект кофеина зависит от привычки

Кофеин стал привычной частью повседневной жизни миллионов людей — от утренней чашки эспрессо до зелёного чая или энергетических напитков. Он помогает проснуться, сосредоточиться и даже немного повысить работоспособность. Но, как отмечают врачи, всё зависит от дозировки и индивидуальной чувствительности.

Как действует кофеин

"Его эффект максимально выражен у тех, кто не привык к его регулярному потреблению. У постоянных потребителей может наблюдаться толерантность, и чтобы достичь того же эффекта, потребуется больше кофеина", — пояснила врач Екатерина Дмитренко.

Кофеин стимулирует нервную систему, улучшает память, скорость реакций и внимание. Но эффект ярче ощущается у тех, кто употребляет его нерегулярно.

Польза при умеренном употреблении

В небольших количествах кофеин может:

  • повышать концентрацию;

  • улучшать настроение;

  • помогать при усталости;

  • поддерживать когнитивные функции.

По словам специалистов, безопасной дозой для взрослых считается до 400 мг в сутки — это примерно четыре чашки кофе среднего объёма.

Когда кофеин становится вредным

Если доза превышает рекомендованную, появляются негативные эффекты:

  • тревожность и раздражительность;

  • проблемы со сном;

  • учащённое сердцебиение и аритмия;

  • головные боли, тошнота, рвота.

"Нервозность, тревожность и раздражительность могут возникать у людей на фоне переизбытка кофеина", — отмечала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

При появлении подобных симптомов важно сократить количество кофеина и при необходимости обратиться к врачу.

Мифы и правда

  1. Миф: кофе полностью обезвоживает организм.
    Правда: кофе имеет лёгкий мочегонный эффект, но не приводит к сильному обезвоживанию.

  2. Миф: чем крепче кофе, тем выше бодрость.
    Правда: слишком крепкий напиток может вызвать головную боль и тревожность.

  3. Миф: кофеин содержится только в кофе.
    Правда: он есть и в чае, какао, шоколаде, коле и энергетиках.

А что если отказаться от кофеина?

При резком отказе возможны "симптомы отмены" — сонливость, снижение концентрации, головные боли. Обычно они проходят за несколько дней. В долгосрочной перспективе организм восстанавливает собственные механизмы бодрствования.

Заключение

Кофеин может быть полезным помощником, если употреблять его умеренно. Но привычка к чрезмерным дозам превращает стимулятор в источник тревожности и проблем со здоровьем. Лучший вариант — знать свою норму и не превышать её.

