Бодрость оборачивается тревожностью: тёмная сторона кофеина

Кофеин стал привычной частью повседневной жизни миллионов людей — от утренней чашки эспрессо до зелёного чая или энергетических напитков. Он помогает проснуться, сосредоточиться и даже немного повысить работоспособность. Но, как отмечают врачи, всё зависит от дозировки и индивидуальной чувствительности.

Как действует кофеин

"Его эффект максимально выражен у тех, кто не привык к его регулярному потреблению. У постоянных потребителей может наблюдаться толерантность, и чтобы достичь того же эффекта, потребуется больше кофеина", — пояснила врач Екатерина Дмитренко.

Кофеин стимулирует нервную систему, улучшает память, скорость реакций и внимание. Но эффект ярче ощущается у тех, кто употребляет его нерегулярно.

Польза при умеренном употреблении

В небольших количествах кофеин может:

повышать концентрацию;

улучшать настроение;

помогать при усталости;

поддерживать когнитивные функции.

По словам специалистов, безопасной дозой для взрослых считается до 400 мг в сутки — это примерно четыре чашки кофе среднего объёма.

Когда кофеин становится вредным

Если доза превышает рекомендованную, появляются негативные эффекты:

тревожность и раздражительность;

проблемы со сном;

учащённое сердцебиение и аритмия;

головные боли, тошнота, рвота.

"Нервозность, тревожность и раздражительность могут возникать у людей на фоне переизбытка кофеина", — отмечала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

При появлении подобных симптомов важно сократить количество кофеина и при необходимости обратиться к врачу.

Мифы и правда

Миф: кофе полностью обезвоживает организм.

Правда: кофе имеет лёгкий мочегонный эффект, но не приводит к сильному обезвоживанию. Миф: чем крепче кофе, тем выше бодрость.

Правда: слишком крепкий напиток может вызвать головную боль и тревожность. Миф: кофеин содержится только в кофе.

Правда: он есть и в чае, какао, шоколаде, коле и энергетиках.

А что если отказаться от кофеина?

При резком отказе возможны "симптомы отмены" — сонливость, снижение концентрации, головные боли. Обычно они проходят за несколько дней. В долгосрочной перспективе организм восстанавливает собственные механизмы бодрствования.

Заключение

Кофеин может быть полезным помощником, если употреблять его умеренно. Но привычка к чрезмерным дозам превращает стимулятор в источник тревожности и проблем со здоровьем. Лучший вариант — знать свою норму и не превышать её.