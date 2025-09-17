Бодрость оборачивается тревожностью: тёмная сторона кофеина
Новое исследование раскрывает, что раковые клетки реагируют не только на химические сигналы, но и на механическое давление. Физический стресс запускает программы инвазии, меняя эпигенетику и повышая устойчивость к лечению, делая опухоль неуязвимой для стандартной терапии. Особую роль играет белок HMGB2.Читать полностью » вчера в 22:27
Офтальмолог объяснил, почему при чихании могут появляться искры перед глазами, и в каких случаях это сигнал о серьёзных проблемах со зрением.Читать полностью » вчера в 22:18
Сенсационное открытие! Учёные нашли связь между микроРНК-93 и жировой болезнью печени (MASLD). Неожиданно, но обычный витамин B3 (ниацин) показал себя как эффективный ингибитор этого генетического фактора, открывая новые перспективы в лечении миллионов пациентов.Читать полностью » вчера в 21:16
Туман в голове мешает сосредоточиться и забываются простые вещи? Узнайте, какие шаги помогут вернуть ясность ума и энергию.Читать полностью » вчера в 20:12
Новая вспышка Эболы в ДРК: что известно о вирусе, путях передачи и мерах профилактики? Сравнение с прошлыми эпидемиями, мифы и прогнозы на 2025 год.Читать полностью » вчера в 19:10
Блогер Марьяна делится опытом перехода на ранний подъем без будильника. Её секрет - набор простых ежедневных привычек и умные устройства. Как настроить биоритмы?Читать полностью » вчера в 18:05
Тренды верхней одежды на осень 2025: от утилитарной фермерской куртки до дерзкого животного принта. Выбор ткани, фасона и советы стилистов. Всё, что нужно знать о модных куртках сезона!Читать полностью » вчера в 18:04
Почему многие люди просыпаются в три часа ночи? Психология и духовные традиции предлагают разные объяснения — и оба взгляда заслуживают внимания.Читать полностью »