Кофе и дети: привычка взрослых, которая может повредить нервной системе подростков

Кофе давно стал не просто напитком, а привычным ритуалом — утром, на работе, на прогулке. Но стоит ли разрешать его детям и подросткам? Ответ на этот вопрос дал невролог, эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников в беседе с "Газетой.Ru". Врач объяснил, почему кофеин может негативно влиять на нервную систему ребёнка и какие безопасные дозы установлены международными медицинскими рекомендациями.

Сколько кофеина можно детям

"Кофе по текущим международным медицинским рекомендациям не стоит пить до 14 лет. До этого возраста общая суточная доза кофеина не должна превышать 50 мг", — рассказал невролог, эпилептолог Василий Плотников.

Это означает, что даже чашка растворимого кофе может превысить допустимую норму для ребёнка. Для подростков старше 14 лет допустимое количество кофеина увеличивается, но всё же остаётся ограниченным.

"С 14 лет обычно допускается до 100 мг в сутки, то есть уже можно одну чашку молотого кофе в сутки или две чашки кофе", — пояснил врач.

Иными словами, детям до 14 лет кофе противопоказан, а подросткам разрешается не более одной небольшой чашки в день. Превышение этих доз может вызвать негативные последствия для нервной системы.

Чем опасен кофеин для подростков

"Большие дозы кофеина могут привести к тревоге и агрессивности у подростков, а также могут способствовать излишней возбудимости и плохому поведению, головным болям", — отметил Плотников.

Кофеин стимулирует работу центральной нервной системы, увеличивая уровень адреналина и кортизола. Для несформировавшегося детского организма это приводит к:

учащённому сердцебиению,

нарушению сна,

головным болям и раздражительности,

колебаниям давления,

нарушению концентрации и повышенной утомляемости.

Врач подчёркивает, что особенно опасно сочетание кофеина с сахаром — такой "энергетический коктейль" повышает риск нервного перевозбуждения.

Не только кофе: где ещё прячется кофеин

Многие родители не подозревают, что кофеин содержится не только в кофе, но и в других привычных напитках.

"Важно учесть, что в коле также содержится кофеин, и больше маленькой банки колы 0,33 мл ребёнку до 14 лет давать не стоит", — предупредил Плотников.

Основные источники кофеина: