Кофе и дети: привычка взрослых, которая может повредить нервной системе подростков
Кофе давно стал не просто напитком, а привычным ритуалом — утром, на работе, на прогулке. Но стоит ли разрешать его детям и подросткам? Ответ на этот вопрос дал невролог, эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников в беседе с "Газетой.Ru". Врач объяснил, почему кофеин может негативно влиять на нервную систему ребёнка и какие безопасные дозы установлены международными медицинскими рекомендациями.
Сколько кофеина можно детям
"Кофе по текущим международным медицинским рекомендациям не стоит пить до 14 лет. До этого возраста общая суточная доза кофеина не должна превышать 50 мг", — рассказал невролог, эпилептолог Василий Плотников.
Это означает, что даже чашка растворимого кофе может превысить допустимую норму для ребёнка. Для подростков старше 14 лет допустимое количество кофеина увеличивается, но всё же остаётся ограниченным.
"С 14 лет обычно допускается до 100 мг в сутки, то есть уже можно одну чашку молотого кофе в сутки или две чашки кофе", — пояснил врач.
Иными словами, детям до 14 лет кофе противопоказан, а подросткам разрешается не более одной небольшой чашки в день. Превышение этих доз может вызвать негативные последствия для нервной системы.
Чем опасен кофеин для подростков
"Большие дозы кофеина могут привести к тревоге и агрессивности у подростков, а также могут способствовать излишней возбудимости и плохому поведению, головным болям", — отметил Плотников.
Кофеин стимулирует работу центральной нервной системы, увеличивая уровень адреналина и кортизола. Для несформировавшегося детского организма это приводит к:
-
учащённому сердцебиению,
-
нарушению сна,
-
головным болям и раздражительности,
-
колебаниям давления,
-
нарушению концентрации и повышенной утомляемости.
Врач подчёркивает, что особенно опасно сочетание кофеина с сахаром — такой "энергетический коктейль" повышает риск нервного перевозбуждения.
Не только кофе: где ещё прячется кофеин
Многие родители не подозревают, что кофеин содержится не только в кофе, но и в других привычных напитках.
"Важно учесть, что в коле также содержится кофеин, и больше маленькой банки колы 0,33 мл ребёнку до 14 лет давать не стоит", — предупредил Плотников.
Основные источники кофеина:
|Продукт
|Среднее содержание кофеина (мг)
|Кофе (200 мл)
|70-100
|Эспрессо (50 мл)
|60-80
|Чёрный чай (200 мл)
|40-50
|Зелёный чай (200 мл)
|25-35
|Кола (330 мл)
|35-45
|Энергетический напиток (250 мл)
|150 и более
|Шоколад (50 г)
|20-30
"Некоторые дети любят сладкие чаи — не стоит забывать о содержании кофеина и в них, в том числе в зелёном чае", — добавил врач.
Таким образом, даже без кофе ребёнок может получать значительное количество стимулятора из других напитков и продуктов.
Энергетики — под строгим запретом
"Ну и, разумеется, энергетики, согласно текущим рекомендациям, совершенно недопустимы до 18 лет, так как часто содержат не менее 150 мг кофеина в банке", — подчеркнул специалист.
Кроме кофеина, энергетики включают таурин, гуарану и сахар в высоких дозах, что усиливает нагрузку на сердце и нервную систему. У подростков после таких напитков могут возникать:
-
учащённое сердцебиение,
-
скачки давления,
-
панические атаки,
-
бессонница.
Медики неоднократно отмечали случаи госпитализации подростков после злоупотребления энергетиками, особенно в сочетании с алкоголем или физической нагрузкой.
Плюсы и минусы кофеина
|Плюсы
|Минусы
|Повышает бодрость и концентрацию
|Вызывает тревожность и раздражительность
|Улучшает настроение
|Нарушает сон и вызывает бессонницу
|Стимулирует обмен веществ
|Повышает давление и частоту сердцебиения
|Может снижать головную боль при умеренных дозах
|Вызывает зависимость при регулярном употреблении
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: давать ребёнку кофе "для бодрости перед школой".
Последствие: перевозбуждение, раздражительность, трудности с концентрацией.
Альтернатива: утренние прогулки, контрастный душ и завтрак с белками и сложными углеводами.
-
Ошибка: заменять кофе колой или чёрным чаем.
Последствие: поступление кофеина всё равно превышает допустимую норму.
Альтернатива: цикорий, какао без сахара, травяные чаи.
-
Ошибка: разрешать энергетики подросткам.
Последствие: риск тахикардии, бессонницы и нервных расстройств.
Альтернатива: спорт, полноценный сон и витаминные напитки.
Как понять, что ребёнок получает слишком много кофеина
Родителям стоит насторожиться, если у ребёнка появились:
-
раздражительность, перепады настроения;
-
ночная бессонница или поверхностный сон;
-
учащённое сердцебиение;
-
головные боли или дрожь в руках;
-
жалобы на усталость при кажущейся активности.
В этих случаях нужно сократить потребление напитков с кофеином и обсудить ситуацию с педиатром или неврологом.
Советы шаг за шагом
-
Исключите кофе до 14 лет.
-
Ограничьте сладкие газированные напитки и чёрный чай.
-
Следите за общим количеством кофеина — не более 50 мг в день.
-
После 14 лет допускайте не более одной чашки кофе в день.
-
Никогда не разрешайте энергетические напитки несовершеннолетним.
-
Приучайте детей к питьевой воде и натуральным сокам.
А что если подросток уже привык к кофе?
Резкий отказ может вызвать раздражительность и головные боли. Поэтому снижать количество кофеина нужно постепенно: уменьшать порции, разбавлять напиток молоком, переходить на безкофеиновые варианты. Через 1-2 недели организм адаптируется, а сон и настроение улучшатся.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли детям пить кофе без кофеина?
Да, но в умеренных количествах и без сахара. Такой напиток безопаснее, хотя полностью не исключает стимуляции нервной системы.
Какой напиток лучше заменить кофе утром?
Какао, цикорий, тёплое молоко с мёдом или травяной чай — безопасные альтернативы для детей.
А зелёный чай полезен?
Только при умеренном употреблении: в одной чашке зелёного чая может быть до 35 мг кофеина.
Что опаснее для ребёнка — кофе или энергетик?
Энергетики, так как содержат не только кофеин, но и другие стимуляторы в высокой концентрации.
