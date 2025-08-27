Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:52

Кофе против витамина C: дерматолог раскрыла неожиданную правду о любимом напитке

Врач Анастасия Ромашкина предупредила: как кофеин снижает эффективность витамина C — важные советы

Любители кофе и других напитков, содержащих кофеин, должны быть особенно внимательны к своему рациону, поскольку этот стимулятор способен мешать усвоению важного витамина — витамина C. Об этом предупредила врач-дерматолог Анастасия Ромашкина, отметив, что многие не задумываются о возможных негативных последствиях сочетания кофе и продуктов, богатых витамином C.

В современном мире кофе является одним из самых популярных напитков у россиян, и важно понимать, как его употребление влияет на здоровье кожи и организма в целом.

Почему кофеин мешает усвоению витамина C

По словам Анастасии Ромашкиной, значительная часть витамина C, поступающего в организм через пищу, — примерно 40 %, — теряется под воздействием ультрафиолетовых лучей. Однако не только солнечный свет влияет на уровень этого важного витамина. Кофеин также играет свою роль в снижении эффективности его усвоения. В результате регулярное употребление кофе или энергетиков может привести к тому, что организм будет получать меньше этого мощного антиоксиданта, необходимого для поддержания иммунитета и здоровья кожи.

Эксперт подчеркнула, что витамин C отвечает за укрепление стенок сосудов, заживление тканей и защиту от свободных радикалов. Поэтому недостаток этого витамина может негативно сказаться на состоянии кожи, волос и общего здоровья человека. Особенно важно учитывать этот фактор тем, кто предпочитает пить кофе натощак или в больших количествах.

Рекомендации по правильному употреблению кофе

Анастасия Ромашкина советует не совмещать употребление кофе с приемом пищи или продуктами, богатыми витамином C. Лучше всего пить ароматный напиток через один-два часа после еды или приема витаминов. Такой подход поможет снизить негативное влияние кофеина на усвоение витамина C и сохранить его уровень в организме.

Также специалист отметила, что не стоит считать цитрусовые и кисломолочные продукты единственными источниками витамина C. Витамин содержится во многих овощах и фруктах — например, в болгарском перце, киви, брокколи и зелени. Важно разнообразить рацион для обеспечения организма достаточным количеством этого важного элемента.

Витамин C: внутрь или косметика?

Анастасия Ромашкина подчеркнула, что она не против внутреннего приема витамина C — будь то биодобавки или аптечные комплексы. Однако при этом она отметила особую пользу для кожи от использования косметических средств с содержанием витаминов. Кремы и сыворотки с витамином C помогают бороться с признаками старения, улучшают тонус кожи и защищают ее от вредных факторов окружающей среды.

Эксперт также добавила, что внутренний прием витаминов больше ориентирован на укрепление сердечно-сосудистой системы и иммунитета. Поэтому для красоты лучше использовать косметические продукты с витамином C — это более целенаправленный подход.

Интересные факты по теме

1. Исследование Университета Лондона показало, что регулярное потребление кофе связано с уменьшением уровня витамина C в крови примерно на 20 %, особенно у тех, кто пьет более трех чашек в день.
2. Согласно данным Американской ассоциации диетологов, сочетание кофеина с продуктами богатым витамином C снижает его усвоение примерно на 15-20 %, что особенно важно учитывать при планировании рациона.
3. Исследования также выявили связь между низким уровнем витамина C и ухудшением состояния кожи: снижение этого витамина способствует появлению морщин и потере упругости.

