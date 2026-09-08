Чашка кофе может стать последней: почему с бодрящим напитком лучше не играть в дозировки
Чрезмерное потребление кофеина способно спровоцировать остановку сердца, заявил в беседе с NewsInfo кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев. Специалист подчеркнул, что зависимость от бодрящего напитка носит характер пищевой наркомании, при которой резкий отказ или передозировка ведут к тяжелым последствиям для организма.
Ранее отмечалось, что критический порог потребления кофеина составляет четыреста миллиграммов в сутки. Превышение этой нормы может привести к летальному исходу из-за развития острой аритмии и тахикардии.
При этом важно учитывать индивидуальные показатели, такие как норма давления у конкретного человека.
Конев пояснил, что кофеин является мощным стимулятором, который вызывает привыкание. У зависимого человека в отсутствие привычной порции напитка начинается состояние, сопоставимое с абстинентным синдромом, что негативно сказывается на работе всех систем.
Особую опасность представляют попытки искусственно подстегнуть ресурсы организма при усталости. Медики часто фиксируют случаи, когда сердцебиение сигнализирует о перегрузке, вызванной внешними стимуляторами.
"Наступает момент, когда без кофе уже человек просто плохо себя чувствует. Наступает ломка. В период ломки может все что угодно произойти", — пояснил Конев.
По словам кардиолога, основная нагрузка при злоупотреблении напитком ложится на сердечно-сосудистую систему, печень и головной мозг. Даже добавление молока не снижает негативное воздействие, а лишь меняет концентрацию раствора, сохраняя общий объем поступившего в кровь вещества.
Врачи рекомендуют ограничиться одной чашкой в день, чтобы минимизировать риски. В некоторых случаях оптимальная норма кофе помогает поддерживать тонус сосудов, однако грань между пользой и вредом крайне тонка.
"Любой наркотический препарат в любом количестве вреден. Когда поймут люди, что искусственная стимуляция извне — это сродни наркомании?", — задался вопросом эксперт.
Специалист также обратил внимание на вред сопутствующих ингредиентов. Добавление сахара лишь усиливает негативный эффект на метаболизм. Стоит учитывать, что здоровье человека во многом зависит от чистоты рациона, а избыток быстрых углеводов в сочетании с кофеином перегружает поджелудочную железу.
При этом часто здоровье сердца страдает не столько от самого кофе, сколько от сопутствующего образа жизни и попыток компенсировать недосып стимуляторами.
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