Кофе бодрит или крадёт сон: тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать

Каждое утро миллионы людей начинают с чашки ароматного кофе. Для одних это ритуал, для других — способ проснуться и войти в ритм дня. Но привычка к кофе может иметь и обратную сторону: порой организм сам подаёт сигнал, что пора сделать паузу. Важно уметь услышать эти подсказки и вовремя отреагировать, чтобы напиток приносил пользу, а не становился причиной проблем.

Сколько кофе безопасно

Кофеин — природный стимулятор, благодаря которому многие ощущают прилив энергии и бодрости. Европейский орган по безопасности пищевых продуктов указывает, что для взрослого человека допустимая суточная норма — до 400 мг. Это примерно четыре стандартные кружки кофе. При этом разовая доза не должна превышать 200 мг. В чашке классического эспрессо содержится около 100 мг кофеина, а значит, две подряд уже приближают к верхней границе. Если переступить эту линию, организм может отреагировать неприятными симптомами.

Когда пора остановиться: тревожные сигналы

Жжение в груди. Кофеин расслабляет нижний пищеводный сфинктер, и кислота из желудка попадает обратно в пищевод. Результат — знакомое многим чувство изжоги. Если после кофе оно возникает часто, стоит сократить количество порций. Нарушение сна. Даже чашка, выпитая за шесть часов до сна, способна сбить естественные биоритмы и помешать выработке мелатонина. Итог — сложности с засыпанием, ночные пробуждения, беспокойство. Зависимость. Когда без кофе трудно начать день, а его отсутствие вызывает раздражительность, головную боль и упадок сил, речь идёт о формировании кофейной зависимости. Постепенное снижение дозы помогает мягко справиться с этим. Резкий голод. Кофеин может на время приглушить аппетит. Но позже наступает обратный эффект — сильное чувство голода, а вместе с ним риск переедания и набора веса.

Сравнение содержания кофеина