Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:06

Обратная сторона бодрости: когда кофе перестаёт работать на ваше настроение

Нейрофизиологи обнаружили прямую связь между кофеином и нарушением медленного сна

Задумывались ли вы, почему утренний кофе может так сильно поднимать настроение? Исследование, проведенное учеными из Университета Билефельда и Уорикского университета, показало, что регулярное употребление кофеина способствует улучшению эмоционального состояния, особенно в утренние часы.

Положительное влияние кофеина

Участники исследования, состоящего из 236 молодых людей в Германии, заполняли анкеты на своих смартфонах, сообщая о своем настроении и потреблении кофеина. Исследование длилось до четырех недель, и результаты показали, что люди чувствовали себя значительно счастливее и энергичнее по утрам, когда они употребляли кофе или другие напитки с кофеином.

Кроме того, было замечено, что кофеин немного снижает негативные эмоции, такие как грусть и расстройство, хотя этот эффект был менее выраженным. Исследователи отметили, что положительные эмоции, вызванные кофеином, более заметны в утренние часы, в отличие от вечернего времени.

Разные реакции на кофеин

Джастин Хахенбергер из Университета Билефельда отметил, что исследование не выявило значительных различий в реакции на кофеин между людьми с различным уровнем потребления или выраженности симптомов депрессии и тревожности. "Связи между потреблением кофеина и эмоциями были довольно устойчивыми во всех группах", — добавил он.

Интересно, что исследователи ожидали, что люди с повышенным уровнем тревожности будут испытывать негативные изменения настроения после употребления кофеина. Однако, как подчеркнул Хахенбергер, те, кто испытывает негативные реакции на кофеин, скорее всего, избегают его.

Механизм действия кофеина

Профессор Ану Реало из Уорикского университета объясняет, что кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, что способствует повышению бодрствования и энергии. Это может приводить к улучшению настроения и повышению бдительности. Однако пока неясно, связаны ли эти эффекты с симптомами отмены после ночного сна:

"Даже люди с умеренным потреблением кофеина могут испытывать легкие симптомы отмены, которые исчезают с первой утренней чашкой", — отметил Реало.

Кофеин: история и риски

Профессор Сакари Лемола из Билефельдского университета, ведущий автор исследования, подчеркивает, что около 80% взрослых во всем мире употребляют напитки с кофеином. "Употребление кофеина уходит корнями в далекое прошлое человечества", — говорит он. Даже дикие животные, такие как пчёлы и шмели, предпочитают нектар растений, содержащих кофеин.

Тем не менее, исследователи предупреждают о возможной зависимости от кофеина. Чрезмерное его потребление может привести к различным рискам для здоровья, а употребление кофе в вечернее время может вызвать проблемы со сном.

Информация представлена исключительно в ознакомительных целях и не служит рекомендацией для лечения заболеваний.

