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Салат Цезарь с курицей
Салат Цезарь с курицей
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Главная / Еда
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 16:28

Классика осталась на месте, а вкус другой: что добавили в салат "Цезарь" вместо привычного

Классический «Цезарь» давно перестал быть строго регламентированным блюдом, превратившись в конструктор. В этой версии канон соблюден в деталях — хрустящий лист латука, тертый пармезан и гренки, — но смещен акцент в главном. Вместо привычного белка в виде курицы или креветок здесь появляется жареный бекон, который задает блюду более плотный, копченый характер. Еще одно заметное отступление — заправка: тяжелый эмульсионный соус на желтках и анчоусах заменен легким йогуртовым миксом.

Ингредиенты на 4 порции

  • бекон — по вкусу
  • салат-латук — 1 пучок
  • яйца, сваренные вкрутую — 4 шт.
  • сыр пармезан тертый — 50 г
  • белый хлеб (мякиш) — 2 толстых ломтя
  • натуральный йогурт — для заправки
  • масло оливковое — 4 ст. л.
  • сок лимонный — по вкусу
  • соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. С хлеба срезать корку. Мякиш нарезать небольшими кубиками, выложить в один слой на противень и подсушить в разогретой до 180°С духовке в течение 5 минут.
  2. В миске подготовить заправку: смешать йогурт с оливковым маслом, лимонным соком, солью и черным перцем.
  3. Бекон обжарить на сухой разогретой сковороде примерно по 1 минуте с каждой стороны.
  4. Яйца очистить и разрезать на 4 части. Листья салата вымыть, обсушить и крупно нарвать.
  5. В салатнике соединить листья, бекон и яйца. Полить заправкой, посыпать пармезаном и добавить готовые крутоны.

Бекон стоит жарить именно на сухой сковороде, чтобы избежать лишнего жира, который может перебить свежесть зелени. Интересным решением будет обжарить хлебные кубики на той же сковороде, где готовился бекон — так гренки впитают в себя остатки копченого аромата. Если заменить натуральный йогурт в заправке на густую сметану или добавить в неё каплю вустерширского соуса, вкус станет более глубоким, приближаясь к ресторанным вариациям, но сохранив домашнюю простоту.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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