Салат Цезарь
Салат Цезарь
© flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:08

Салат Цезарь с курицей: блюдо, которое родилось из случайности и стало мировой классикой

Классический цезарь готовится с пармезаном и горчицей

Вы когда-нибудь задумывались, почему салат Цезарь с курицей считается одним из самых популярных и узнаваемых блюд в мире? Этот классический рецепт, который часто подают в ресторанах и готовят дома, имеет удивительную историю и простой, но изысканный вкус, который покорил миллионы.

Ингредиенты для классического салата Цезарь с курицей

Для приготовления вам понадобятся:

  • Салат Айсберг — 400 г
  • Куриное филе — 280 г
  • Помидоры черри — 10 шт.
  • Батон — 220 г
  • Пармезан — 80 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Для соуса:

  • Оливковое масло — 60 мл
  • Пармезан — 20 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Горчица — 2 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.

Приготовление салата: пошаговое руководство

Начинаем с приготовления гренок. Батон нарежьте на небольшие кубики. На сковороду налейте немного растительного масла, добавьте очищенный и слегка раздавленный зубчик чеснока. Положите хлеб и обжаривайте на самом маленьком огне, периодически помешивая, пока гренки не станут золотистыми и хрустящими. Если чеснок начинает подгорать, его лучше убрать, чтобы не испортить вкус.

Куриное филе нарежьте на одинаковые медальоны, посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки с обеих сторон. После этого дайте мясу немного остыть, а затем нарежьте на небольшие кусочки.

Для соуса важно использовать качественные ингредиенты. Яйцо перед использованием залейте крутым кипятком на пару минут — это простая дезинфекция. Затем в стакан для взбивания добавьте яйцо, пармезан, горчицу, сахар, соль, оливковое масло и измельчённый чеснок. Взбейте всё короткими импульсами до однородной консистенции. Соус должен получиться немного гуще воды, но не слишком густым.

На дно тарелки выложите порванные листья салата Айсберг и полейте их соусом. Сверху разместите кусочки курицы и разрезанные пополам помидоры черри. Посыпьте гренками и натёртым пармезаном. В конце ещё раз аккуратно полейте салат оставшимся соусом. Подавайте сразу, чтобы гренки остались хрустящими.

Советы для идеального салата

  1. Выбирайте свежие и качественные ингредиенты — от этого напрямую зависит вкус блюда.
  2. Не пережаривайте курицу, чтобы она осталась сочной.
  3. Соус можно слегка адаптировать под свой вкус, например, добавить лимонный сок для свежести или заменить горчицу на более мягкую.

Салат Цезарь с курицей — это не просто классика, а настоящая гастрономическая история, которую стоит попробовать приготовить самостоятельно. Его сбалансированный вкус и простота делают его любимым блюдом во многих семьях и ресторанах по всему миру.

