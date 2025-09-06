Салат Цезарь с курицей: блюдо, которое родилось из случайности и стало мировой классикой
Вы когда-нибудь задумывались, почему салат Цезарь с курицей считается одним из самых популярных и узнаваемых блюд в мире? Этот классический рецепт, который часто подают в ресторанах и готовят дома, имеет удивительную историю и простой, но изысканный вкус, который покорил миллионы.
Ингредиенты для классического салата Цезарь с курицей
Для приготовления вам понадобятся:
- Салат Айсберг — 400 г
- Куриное филе — 280 г
- Помидоры черри — 10 шт.
- Батон — 220 г
- Пармезан — 80 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Для соуса:
- Оливковое масло — 60 мл
- Пармезан — 20 г
- Яйцо — 1 шт.
- Горчица — 2 ч. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
Приготовление салата: пошаговое руководство
Начинаем с приготовления гренок. Батон нарежьте на небольшие кубики. На сковороду налейте немного растительного масла, добавьте очищенный и слегка раздавленный зубчик чеснока. Положите хлеб и обжаривайте на самом маленьком огне, периодически помешивая, пока гренки не станут золотистыми и хрустящими. Если чеснок начинает подгорать, его лучше убрать, чтобы не испортить вкус.
Куриное филе нарежьте на одинаковые медальоны, посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки с обеих сторон. После этого дайте мясу немного остыть, а затем нарежьте на небольшие кусочки.
Для соуса важно использовать качественные ингредиенты. Яйцо перед использованием залейте крутым кипятком на пару минут — это простая дезинфекция. Затем в стакан для взбивания добавьте яйцо, пармезан, горчицу, сахар, соль, оливковое масло и измельчённый чеснок. Взбейте всё короткими импульсами до однородной консистенции. Соус должен получиться немного гуще воды, но не слишком густым.
На дно тарелки выложите порванные листья салата Айсберг и полейте их соусом. Сверху разместите кусочки курицы и разрезанные пополам помидоры черри. Посыпьте гренками и натёртым пармезаном. В конце ещё раз аккуратно полейте салат оставшимся соусом. Подавайте сразу, чтобы гренки остались хрустящими.
Советы для идеального салата
- Выбирайте свежие и качественные ингредиенты — от этого напрямую зависит вкус блюда.
- Не пережаривайте курицу, чтобы она осталась сочной.
- Соус можно слегка адаптировать под свой вкус, например, добавить лимонный сок для свежести или заменить горчицу на более мягкую.
Салат Цезарь с курицей — это не просто классика, а настоящая гастрономическая история, которую стоит попробовать приготовить самостоятельно. Его сбалансированный вкус и простота делают его любимым блюдом во многих семьях и ресторанах по всему миру.
