Салат Цезарь
Салат Цезарь
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:31

Секретный ингредиент Цезаря: как пекинская капуста меняет привычные правила салата

Как приготовить салат Цезарь с курицей и пекинской капустой: советы шеф-повара

Задумывались, как сделать ваш праздничный стол по-настоящему незабываемым? Классический Цезарь с пекинской капустой и курицей — это именно то, что вам нужно! Этот салат прекрасно подойдет как для обеда, так и для ужина, а также станет ярким акцентом на любом торжестве.

Ингредиенты

  • 600 г пекинской капусты
  • 500 г куриного филе
  • 400 г помидоров черри
  • 200 г белого хлеба
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 г твёрдого сыра (например, пармезан)
  • 1 куриное яйцо
  • 20 г шпината или рукколы
  • Соль, перец, итальянские травы по вкусу
  • 0,5 лимона
  • 0,25 ч. л. горчицы
  • 80 мл оливкового масла
  • 30 мл растительного масла
  • 1 ч. л. вустерского соуса

Пошаговое приготовление

Промойте и нарежьте овощи, очистите и нарежьте курицу. Хлеб лучше использовать вчерашний, а яйцо выбирайте крупное. Промойте курицу и, если грудки не разделаны, снимите кожу и удалите кости. Нарежьте филе на кусочки толщиной примерно 1 см. Обсушите их и приправьте специями. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки.

Срежьте корочку с хлеба и нарежьте его на кубики. Обжарьте хлеб с раздавленным чесноком до румяной корочки и остудите. Уберите темные листья с пекинской капусты и нарежьте ее на куски. Нарежьте помидоры черри на половинки. Отварите яйцо в течение одной минуты, затем охладите. В глубокой емкости взбейте яйцо с горчицей, чесноком, солью, оливковым маслом и вустерским соусом. Добавьте сок половины лимона.

В большом салатнике перемешайте листья капусты и шпината, полейте соусом и аккуратно перемешайте. Затем выложите курицу и помидоры, посыпьте натертым сыром и добавьте сухарики непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли. Этот салат станет настоящим украшением вашего стола, порадует гостей и подарит незабываемые вкусовые ощущения.

