Секретный ингредиент Цезаря: как пекинская капуста меняет привычные правила салата

Задумывались, как сделать ваш праздничный стол по-настоящему незабываемым? Классический Цезарь с пекинской капустой и курицей — это именно то, что вам нужно! Этот салат прекрасно подойдет как для обеда, так и для ужина, а также станет ярким акцентом на любом торжестве.

Ингредиенты

600 г пекинской капусты

500 г куриного филе

400 г помидоров черри

200 г белого хлеба

3 зубчика чеснока

100 г твёрдого сыра (например, пармезан)

1 куриное яйцо

20 г шпината или рукколы

Соль, перец, итальянские травы по вкусу

0,5 лимона

0,25 ч. л. горчицы

80 мл оливкового масла

30 мл растительного масла

1 ч. л. вустерского соуса

Пошаговое приготовление

Промойте и нарежьте овощи, очистите и нарежьте курицу. Хлеб лучше использовать вчерашний, а яйцо выбирайте крупное. Промойте курицу и, если грудки не разделаны, снимите кожу и удалите кости. Нарежьте филе на кусочки толщиной примерно 1 см. Обсушите их и приправьте специями. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу до золотистой корочки.

Срежьте корочку с хлеба и нарежьте его на кубики. Обжарьте хлеб с раздавленным чесноком до румяной корочки и остудите. Уберите темные листья с пекинской капусты и нарежьте ее на куски. Нарежьте помидоры черри на половинки. Отварите яйцо в течение одной минуты, затем охладите. В глубокой емкости взбейте яйцо с горчицей, чесноком, солью, оливковым маслом и вустерским соусом. Добавьте сок половины лимона.

В большом салатнике перемешайте листья капусты и шпината, полейте соусом и аккуратно перемешайте. Затем выложите курицу и помидоры, посыпьте натертым сыром и добавьте сухарики непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли. Этот салат станет настоящим украшением вашего стола, порадует гостей и подарит незабываемые вкусовые ощущения.