Cadillac
Cadillac
© commons.wikimedia.org by Greg Gjerdingen from Willmar, USA is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:10

Гонка без болида: почему Cadillac откладывает показ машины до 2026 года

Cadillac объявил состав пилотов для дебюта в Формуле-1 в 2026 году

Cadillac активно готовится к дебюту в Формуле-1, но поклонникам бренда придётся подождать с главным атрибутом — ливреей болида. На этой неделе команда подтвердила состав пилотов: Серхио Перес и Валттери Боттас станут первыми гонщиками Cadillac F1 Team в сезоне-2026. Руководителем коллектива назначен Грэм Лоудон, а в первые годы команда будет использовать силовые установки Ferrari.

Когда ждать показ машины

Несмотря на слухи и ожидания, раскраска болида не будет представлена в 2025 году. Генеральный директор Cadillac F1 Team Дэн Тоуэрисс пояснил:

"Вероятнее всего, мы покажем первые изображения в начале февраля 2026 года… Каждый новый анонс вызывает ещё больше вопросов, поэтому хочется довести до финального момента и представить готовый продукт эффектно", — отметил он.

Ещё в мае, накануне Гран-при Майами, команда устроила яркую вечеринку с красной дорожкой и звёздами, но ливрею тогда так и не показала.

Подготовка к дебюту

Проект Cadillac в Ф1 развивается быстрее намеченных сроков. По словам Тоуэрисса, работа над двигателем совместно с GM опережает график. Одновременно идёт масштабный набор персонала: только в ближайшие 10 дней к команде присоединятся 52 новых сотрудника.

Сейчас внимание сосредоточено на трёх направлениях: подбор кадров, обучение и техническая разработка. Всё это необходимо успеть завершить до зимних тестов, которые стартуют менее чем через полгода, а затем и до первого гран-при в истории Cadillac.

Итог

Ливрея болида Cadillac останется тайной до 2026 года. Но с уже известными пилотами, управленческой командой и налаженной работой над техникой проект уверенно движется к дебюту, который обещает быть громким.

