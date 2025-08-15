Электрическая революция Cadillac: как новые модели меняют имидж бренда

Cadillac, который долгие годы находился в тени своих конкурентов, похоже, вновь набирает силу. В этом году продажи бренда значительно увеличились, а на рынок вышли новые привлекательные модели, что позволяет компании уверенно заявить о своем возрождении.

На недавней презентации 2026 Cadillac Lyriq-V в Сиэтле, директор по глобальному маркетингу Cadillac Брэд Франц сообщил, что первая половина этого года стала для бренда лучшей за почти два десятилетия. Результаты говорят сами за себя:

Розничные продажи выросли на 19% с начала года.

Продажи моделей V-Series достигли рекорда.

Розничные продажи выросли в 50 штатах, а в 26 из них рост составил более 25%. В Калифорнии продажи увеличились на 16%.

Электрическое будущее Cadillac

Частично успех Cadillac связан с ее упором на электромобили. В июле компания заявила, что несмотря на исчезновение государственных субсидий, электромобили остаются важным направлением, и спрос на их премиальные модели выдержит любые рыночные колебания. Франц сообщил, что доля электромобилей в продажах составила 23% на начало 2025 года.

Модели Lyriq и Optiq возглавляют свои сегменты, при этом оба автомобиля показывают невероятные результаты в плане завоевания новых клиентов: 71% продаж этих моделей — это покупатели, которые ранее не были владельцами автомобилей Cadillac.

Революция в модельном ряду

На протяжении последних трех лет было продано более 60 000 автомобилей Lyriq, причем большинство из них — за последние два года, когда производство ускорилось.

GM активно реагирует на отзывы клиентов, улучшая автомобили, включая корректировку работы дверцы зарядного порта Lyriq, что стало важным улучшением после многочисленных жалоб.

Не стоит забывать и о традиционных автомобилях Cadillac, которые тоже переживают второе дыхание. Модели V-Series стали особенно популярными, с более молодой аудиторией и покупателями, которые чаще всего имеют более высокий доход.

Планы на будущее

Cadillac отказался от идеи полностью перейти на электромобили в течение пяти лет, но новые электрические модели продолжают поступать в продажу. К примеру, в ближайшие недели будет запущен первый электрический V-Series — 2026 Lyriq-V. Помимо этого, дилеры уже получили трехрядный электромобиль Vistiq, а в будущем появится также Optiq-V.

Не ограничиваясь только автомобилями, Cadillac активно укрепляет свой имидж, участвуя в гонках 24 часа Ле-Мана, вступая в Формулу 1 и представляя эксклюзивный ручной сборки электромобиль стоимостью $340 000.