CT4 приговорён, CT5 на грани: эпоха бензиновых Cadillac доживает последние главы
Cadillac готовит серьёзную перестройку в своей седанной линейке. Уже в ближайшие годы американский бренд попрощается с моделью CT4, а флагманский CT5, напротив, получит второе поколение — с тем же бензиновым сердцем и сборкой в США. Несмотря на общий курс концерна General Motors на электрификацию, в Cadillac убеждены: у классических двигателей внутреннего сгорания всё ещё есть своя аудитория.
Новая стратегия Cadillac: не всё ради электричества
Компания давно анонсировала масштабный переход к электромобилям, однако полный отказ от ДВС пока не входит в её планы. Популярные модели CT4 и CT5, появившиеся ещё в 2019 году, постепенно уступают место новому поколению технологий. Тем не менее, руководство бренда решило сохранить баланс между традицией и инновацией.
"Мы видим, что спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания остаётся стабильно высоким", — отметил вице-президент Cadillac Джон Рот.
Согласно его заявлению, CT4 прекратит своё существование в июне 2026 года, а вот CT5 продолжит жизнь во втором поколении, сохранив бензиновую платформу и привычное производство на заводе Lansing Grand River Assembly в штате Мичиган.
Завод останется верен седанам
Планировалось, что площадку в Мичигане переоборудуют под выпуск электрокаров — под этот проект уже было выделено порядка 500 миллионов долларов. Однако анализ продаж показал, что традиционные седаны остаются востребованными. Поэтому Cadillac решил не ломать отлаженные процессы: CT5 останется на прежней линии, а будущие электромобили займут отдельные мощности.
Такое решение демонстрирует гибкость компании — редкий пример, когда автопроизводитель не идёт на поводу у трендов, а старается учитывать реальные предпочтения покупателей.
Сравнение моделей CT4 и CT5
|Параметр
|Cadillac CT4
|Cadillac CT5
|Год дебюта
|2019
|2019
|Класс
|Компактный премиум-седан
|Среднеразмерный премиум-седан
|Двигатели
|2.0 Turbo, 2.7 Turbo
|2.0 Turbo, 3.0 Twin-Turbo V6
|Обновление
|Практически не проводилось
|Рестайлинг в 2024 году
|Производство
|Lansing Grand River (США)
|Lansing Grand River (США)
|Будущее
|Снятие с производства в 2026 году
|Второе поколение с ДВС
Что известно о новом CT5
Пока Cadillac держит детали в секрете, но инсайдеры сообщают, что обновлённый седан сохранит узнаваемый силуэт и фокус на спортивной динамике. Интерьер обещает стать более технологичным: цифровая панель, мультимедиа с ИИ-помощником и премиальная акустика AKG войдут в стандартное оснащение.
Главное отличие — новый CT5 останется автомобилем с "живым" звуком мотора. Cadillac делает ставку на эмоции, комфорт и драйв — качества, которые поклонники бренда не готовы обменять на тихий электромобиль.
Советы покупателям: как выбрать между CT4, CT5 и электросерией
-
Если вы ищете компактность и экономию топлива — CT4 остаётся доступным выбором до конца 2025 года.
-
Для тех, кто ценит комфорт бизнес-класса и мощный двигатель, лучше подождать новый CT5.
-
Любителям инноваций стоит обратить внимание на Cadillac Lyriq — полностью электрический кроссовер, символ новой эпохи бренда.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: покупка CT4 без учёта скорого прекращения производства.
-
Последствие: падение ликвидности и сложности с запчастями через несколько лет.
-
Альтернатива: обновлённый CT5 или электрокар Lyriq, которые будут поддерживаться официально.
А что если Cadillac всё-таки откажется от ДВС?
Если компания через несколько лет примет решение полностью перейти на электротягу, CT5 второго поколения станет своеобразным "лебединым пением" эпохи бензиновых Cadillac. В этом случае автомобиль может превратиться в коллекционную модель, особенно в спортивных версиях CT5-V и CT5-V Blackwing с двигателями V6 и V8.
Плюсы и минусы сохранения ДВС
|Плюсы
|Минусы
|Живой отклик и звук двигателя
|Более высокий расход топлива
|Простота обслуживания
|Возможные ограничения в мегаполисах
|Длительный ресурс эксплуатации
|Давление экологических стандартов
|Привычная динамика и "характер"
|Потенциальные сложности с перепродажей
FAQ
Когда прекратится выпуск CT4?
— Производство модели завершится в июне 2026 года.
Будет ли CT5 полностью электрическим?
— Нет, второе поколение сохранит бензиновый двигатель, хотя в будущем возможно появление гибридной версии.
Где будут собирать новый CT5?
— На том же заводе Lansing Grand River Assembly в Мичигане.
Можно ли ожидать европейские поставки?
— Пока нет: основными рынками останутся США и Канада.
Что будет с CT5-V Blackwing?
— Эта версия сохранится и, вероятно, станет самой желанной для коллекционеров.
Мифы и правда
Миф: Cadillac полностью переходит на электромобили.
Правда: бренд делает ставку на электрификацию, но не отказывается от ДВС — особенно в премиальном сегменте.
Миф: CT5 второго поколения станет гибридом.
Правда: модель останется бензиновой, но с обновлённой архитектурой и улучшенной экономичностью.
Миф: бензиновые Cadillac больше не будут продаваться в США.
Правда: напротив, именно американский рынок останется главным для новых моделей с ДВС.
Исторический контекст
Седаны Cadillac всегда символизировали американскую роскошь и мощь. Ещё в середине XX века автомобили марки ассоциировались с комфортом и престижем. Смена поколений от CTS к CT5 и CT4 стала попыткой адаптировать бренд к новой аудитории, сохранив дух классического Cadillac. Теперь история делает очередной виток — CT5 готов продолжить эту линию, доказывая, что бензиновый двигатель ещё рано списывать со сцены.
