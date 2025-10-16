Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Cadillac CT4
Cadillac CT4
© commons.wikimedia.org by Jengtingchen is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:05

CT4 приговорён, CT5 на грани: эпоха бензиновых Cadillac доживает последние главы

Cadillac завершит выпуск седана CT4 в 2026 году и сохранит CT5 с бензиновым двигателем

Cadillac готовит серьёзную перестройку в своей седанной линейке. Уже в ближайшие годы американский бренд попрощается с моделью CT4, а флагманский CT5, напротив, получит второе поколение — с тем же бензиновым сердцем и сборкой в США. Несмотря на общий курс концерна General Motors на электрификацию, в Cadillac убеждены: у классических двигателей внутреннего сгорания всё ещё есть своя аудитория.

Новая стратегия Cadillac: не всё ради электричества

Компания давно анонсировала масштабный переход к электромобилям, однако полный отказ от ДВС пока не входит в её планы. Популярные модели CT4 и CT5, появившиеся ещё в 2019 году, постепенно уступают место новому поколению технологий. Тем не менее, руководство бренда решило сохранить баланс между традицией и инновацией.

"Мы видим, что спрос на автомобили с двигателями внутреннего сгорания остаётся стабильно высоким", — отметил вице-президент Cadillac Джон Рот.

Согласно его заявлению, CT4 прекратит своё существование в июне 2026 года, а вот CT5 продолжит жизнь во втором поколении, сохранив бензиновую платформу и привычное производство на заводе Lansing Grand River Assembly в штате Мичиган.

Завод останется верен седанам

Планировалось, что площадку в Мичигане переоборудуют под выпуск электрокаров — под этот проект уже было выделено порядка 500 миллионов долларов. Однако анализ продаж показал, что традиционные седаны остаются востребованными. Поэтому Cadillac решил не ломать отлаженные процессы: CT5 останется на прежней линии, а будущие электромобили займут отдельные мощности.

Такое решение демонстрирует гибкость компании — редкий пример, когда автопроизводитель не идёт на поводу у трендов, а старается учитывать реальные предпочтения покупателей.

Сравнение моделей CT4 и CT5

Параметр Cadillac CT4 Cadillac CT5
Год дебюта 2019 2019
Класс Компактный премиум-седан Среднеразмерный премиум-седан
Двигатели 2.0 Turbo, 2.7 Turbo 2.0 Turbo, 3.0 Twin-Turbo V6
Обновление Практически не проводилось Рестайлинг в 2024 году
Производство Lansing Grand River (США) Lansing Grand River (США)
Будущее Снятие с производства в 2026 году Второе поколение с ДВС

Что известно о новом CT5

Пока Cadillac держит детали в секрете, но инсайдеры сообщают, что обновлённый седан сохранит узнаваемый силуэт и фокус на спортивной динамике. Интерьер обещает стать более технологичным: цифровая панель, мультимедиа с ИИ-помощником и премиальная акустика AKG войдут в стандартное оснащение.

Главное отличие — новый CT5 останется автомобилем с "живым" звуком мотора. Cadillac делает ставку на эмоции, комфорт и драйв — качества, которые поклонники бренда не готовы обменять на тихий электромобиль.

Советы покупателям: как выбрать между CT4, CT5 и электросерией

  1. Если вы ищете компактность и экономию топлива — CT4 остаётся доступным выбором до конца 2025 года.

  2. Для тех, кто ценит комфорт бизнес-класса и мощный двигатель, лучше подождать новый CT5.

  3. Любителям инноваций стоит обратить внимание на Cadillac Lyriq — полностью электрический кроссовер, символ новой эпохи бренда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка CT4 без учёта скорого прекращения производства.

  • Последствие: падение ликвидности и сложности с запчастями через несколько лет.

  • Альтернатива: обновлённый CT5 или электрокар Lyriq, которые будут поддерживаться официально.

А что если Cadillac всё-таки откажется от ДВС?

Если компания через несколько лет примет решение полностью перейти на электротягу, CT5 второго поколения станет своеобразным "лебединым пением" эпохи бензиновых Cadillac. В этом случае автомобиль может превратиться в коллекционную модель, особенно в спортивных версиях CT5-V и CT5-V Blackwing с двигателями V6 и V8.

Плюсы и минусы сохранения ДВС

Плюсы Минусы
Живой отклик и звук двигателя Более высокий расход топлива
Простота обслуживания Возможные ограничения в мегаполисах
Длительный ресурс эксплуатации Давление экологических стандартов
Привычная динамика и "характер" Потенциальные сложности с перепродажей

FAQ

Когда прекратится выпуск CT4?
— Производство модели завершится в июне 2026 года.

Будет ли CT5 полностью электрическим?
— Нет, второе поколение сохранит бензиновый двигатель, хотя в будущем возможно появление гибридной версии.

Где будут собирать новый CT5?
— На том же заводе Lansing Grand River Assembly в Мичигане.

Можно ли ожидать европейские поставки?
— Пока нет: основными рынками останутся США и Канада.

Что будет с CT5-V Blackwing?
— Эта версия сохранится и, вероятно, станет самой желанной для коллекционеров.

Мифы и правда

Миф: Cadillac полностью переходит на электромобили.
Правда: бренд делает ставку на электрификацию, но не отказывается от ДВС — особенно в премиальном сегменте.

Миф: CT5 второго поколения станет гибридом.
Правда: модель останется бензиновой, но с обновлённой архитектурой и улучшенной экономичностью.

Миф: бензиновые Cadillac больше не будут продаваться в США.
Правда: напротив, именно американский рынок останется главным для новых моделей с ДВС.

Исторический контекст

Седаны Cadillac всегда символизировали американскую роскошь и мощь. Ещё в середине XX века автомобили марки ассоциировались с комфортом и престижем. Смена поколений от CTS к CT5 и CT4 стала попыткой адаптировать бренд к новой аудитории, сохранив дух классического Cadillac. Теперь история делает очередной виток — CT5 готов продолжить эту линию, доказывая, что бензиновый двигатель ещё рано списывать со сцены.

