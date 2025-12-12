Роскадастр взялся за старое: как будут исправлять ошибки в кадастре и возвращать излишки налогов

Ситуации, когда налог считают по ошибочной кадастровой стоимости, могут получить более предсказуемое решение: сниженный показатель предложили применять "задним числом". Об этом сообщает издание "Ведомости": правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки о ретроспективном применении кадастровой стоимости, если она уменьшилась после исправления технической или реестровой ошибки в ЕГРН. По данным газеты, об одобрении поправок сообщили два источника — один близкий к комиссии, второй в Белом доме.

Ретроспектива для снижения и "только вперед" для роста

Поправки вносятся в правительственный законопроект о государственной кадастровой оценке (ГКО), который также предполагает передачу публично-правовой компании "Роскадастр" полномочий по ведению фонда данных ГКО. Госдума приняла документ в первом чтении в мае 2025 года. Сейчас ведением фонда занимается Росреестр, а работы по ГКО в регионах выполняют специальные бюджетные учреждения, которые передают в фонд необходимые сведения и материалы.

Ключевое изменение касается момента применения исправленной кадастровой стоимости. Если после исправления ошибки показатель снизился, его предлагают применять ретроспективно. Если же исправление ведет к увеличению кадастровой стоимости, новая величина, по словам управляющего партнера адвокатского бюро "Астериск" Владимира Хантимирова, должна действовать только на будущее — со дня внесения исправленных сведений в ЕГРН.

Перерасчет налога: что может измениться для собственников

Ретроспективное применение сниженной кадастровой стоимости, как отмечают собеседники "Ведомостей", может стать основанием для пересмотра налоговой базы. Издание направило запрос в ФНС, чтобы уточнить, может ли такое снижение уменьшить уже уплаченный налог на имущество за прошлые годы и с какого момента будет считаться корректной стоимость. Ранее практика могла различаться, и собственникам нередко приходилось добиваться перерасчета через суд, говорит Хантимиров.

Старший партнер юридической компании "Поправка бизнеса" Наталия Дорофеева считает, что вступление закона в силу способно привести к уменьшению ранее начисленных налогов, если снижение связано именно с исправлением ошибки. Хантимиров уточняет: если завышение возникло из-за опечатки, арифметической ошибки или использования недостоверных сведений о характеристиках объекта, перерасчет предполагается с даты внесения ошибочной записи. Это, по его словам, открывает возможность вернуть или зачесть излишне уплаченные налоги за прошедшее время.

Ограничения по срокам и "техническая настройка" системы

При этом Дорофеева напоминает о рамке возврата переплат: Минфин разъяснял, что суммы, уплаченные более трех лет назад, не считаются излишне уплаченными и не формируют положительное сальдо единого налогового счета. Из этого следует, что в административном порядке перерасчет возможен в пределах трехлетнего срока, а возврат сверх него — только через суд. Она добавляет, что Конституционный суд связывает начало течения исковой давности с моментом, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении права.

Поправки также вводят срок официальной публикации акта об утверждении результатов кадастровой стоимости — не позднее 30 ноября года проведения оценки, чтобы применять данные с 1 января следующего года. Кроме того, если заявление об установлении рыночной стоимости подает правообладатель, не являющийся собственником, потребуется согласие собственника, за исключением объектов в государственной или муниципальной собственности.