Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Строительство домов
Строительство домов
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Недвижимость
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:36

Роскадастр взялся за старое: как будут исправлять ошибки в кадастре и возвращать излишки налогов

Ошибку в кадастровой стоимости теперь можно оспорить задним числом — Хантимиров

Ситуации, когда налог считают по ошибочной кадастровой стоимости, могут получить более предсказуемое решение: сниженный показатель предложили применять "задним числом". Об этом сообщает издание "Ведомости": правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала поправки о ретроспективном применении кадастровой стоимости, если она уменьшилась после исправления технической или реестровой ошибки в ЕГРН. По данным газеты, об одобрении поправок сообщили два источника — один близкий к комиссии, второй в Белом доме.

Ретроспектива для снижения и "только вперед" для роста

Поправки вносятся в правительственный законопроект о государственной кадастровой оценке (ГКО), который также предполагает передачу публично-правовой компании "Роскадастр" полномочий по ведению фонда данных ГКО. Госдума приняла документ в первом чтении в мае 2025 года. Сейчас ведением фонда занимается Росреестр, а работы по ГКО в регионах выполняют специальные бюджетные учреждения, которые передают в фонд необходимые сведения и материалы.

Ключевое изменение касается момента применения исправленной кадастровой стоимости. Если после исправления ошибки показатель снизился, его предлагают применять ретроспективно. Если же исправление ведет к увеличению кадастровой стоимости, новая величина, по словам управляющего партнера адвокатского бюро "Астериск" Владимира Хантимирова, должна действовать только на будущее — со дня внесения исправленных сведений в ЕГРН.

Перерасчет налога: что может измениться для собственников

Ретроспективное применение сниженной кадастровой стоимости, как отмечают собеседники "Ведомостей", может стать основанием для пересмотра налоговой базы. Издание направило запрос в ФНС, чтобы уточнить, может ли такое снижение уменьшить уже уплаченный налог на имущество за прошлые годы и с какого момента будет считаться корректной стоимость. Ранее практика могла различаться, и собственникам нередко приходилось добиваться перерасчета через суд, говорит Хантимиров.

Старший партнер юридической компании "Поправка бизнеса" Наталия Дорофеева считает, что вступление закона в силу способно привести к уменьшению ранее начисленных налогов, если снижение связано именно с исправлением ошибки. Хантимиров уточняет: если завышение возникло из-за опечатки, арифметической ошибки или использования недостоверных сведений о характеристиках объекта, перерасчет предполагается с даты внесения ошибочной записи. Это, по его словам, открывает возможность вернуть или зачесть излишне уплаченные налоги за прошедшее время.

Ограничения по срокам и "техническая настройка" системы

При этом Дорофеева напоминает о рамке возврата переплат: Минфин разъяснял, что суммы, уплаченные более трех лет назад, не считаются излишне уплаченными и не формируют положительное сальдо единого налогового счета. Из этого следует, что в административном порядке перерасчет возможен в пределах трехлетнего срока, а возврат сверх него — только через суд. Она добавляет, что Конституционный суд связывает начало течения исковой давности с моментом, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении права.

Поправки также вводят срок официальной публикации акта об утверждении результатов кадастровой стоимости — не позднее 30 ноября года проведения оценки, чтобы применять данные с 1 января следующего года. Кроме того, если заявление об установлении рыночной стоимости подает правообладатель, не являющийся собственником, потребуется согласие собственника, за исключением объектов в государственной или муниципальной собственности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на вторичку в Адлере выросли на 12% за год — Бобровская 06.12.2025 в 9:05
Осторожно, две скорости: рынок Сочи раскололся: пока один район спит, другой показывает бешеный рост

В Сочи вторичка дорожает неравномерно: Адлер прибавил 12% за год, спрос смещён в готовое жильё. Почему покупатели выбирают "вторичку"?

Читать полностью » Цены на вторичное жилье упали в 17 городах в ноябре — РБК Недвижимость 06.12.2025 в 8:37
Не верьте глазам: ноябрьская пауза перед Новым годом обрушила цены в 17 городах

В ноябре резко выросло число городов, где "вторичка" пошла вниз. Сочи — лидер падения, Москва тоже в списке. Что это говорит о рынке?

Читать полностью » Самозанятые в Москве получают 65 тыс рублей за аренду жилья — Консоль 06.12.2025 в 8:34
Ремонт, аренда, перевозки: аналитики назвали три кита, на которых держатся доходы самозанятых в РФ

Какие сферы приносят самозанятым больше всего денег? Аналитики сравнили регионы и мегаполисы — лидеры оказались разными.

Читать полностью » Покупатели уходят с вторичного рынка из-за страха отката — Киселева 06.12.2025 в 7:49
Цены на вторичке достигли дна: эксперты ждут наплыва инвесторов, готовых рискнуть всем

Покупатели уходят с "вторички" в новостройки из-за страхов после громких дел. Но и первичка несёт риски, о которых говорят реже.

Читать полностью » Покупатели жилья стали опасаться пожилых продавцов из-за Долиной — Барсуков 06.12.2025 в 7:33
Эффект Долиной набирает силу: покупатели жилья стали заложниками опасного предубеждения

После дела Долиной покупатели начали отсекать "не тех" продавцов по возрасту. Риелтор объяснил, почему эта логика может подвести.

Читать полностью » Плата за содержание жилья в Москве вырастет на 15% с 2026 года — Головченко 05.12.2025 в 9:31
Рост на 16.7% за год: почему итоговое повышение платы за ЖКУ окажется больше заявленных 15%

В Москве с 1 января 2026 года вырастет плата за содержание общего имущества: базовые ставки прибавят 15%. Кому начислят больше и почему?

Читать полностью » Предложение новостроек в Ростове увеличилось на 50% за год — Ведомости Юг 05.12.2025 в 9:18
Вот главный магнит для покупателей: секрет ажиотажа вокруг ростовских однушек и студий

В Ростове-на-Дону в 2025 году оживился рынок новостроек: предложение выросло на 50%, спрос — на 16%. Особый рывок показали студии.

Читать полностью » Стоимость квадратного метра в хрущёвках выросла на 16.6% — РГ 05.12.2025 в 9:16
Ставка на реновацию до 2032 года: как покупка хрущёвки стала лотереей с потенциальным выигрышем

Хрущёвки снова в фокусе: просмотры объявлений растут, а инвесторы делят стратегии на перепродажу после ремонта и доход от аренды. Почему так?

Читать полностью »

Новости
Технологии
Искусственный интеллект вызвал дефицит чипов памяти на рынке — PRO Hi-Tech
Наука
Разработан спектрометр для ранней диагностики рака — ИФМ РАН
Туризм
В Турции нашли фреску Доброго Пастыря III века — ЮФ
Технологии
ИИ угрожает существованию человечества — Стивен Хокинг
Экономика
Ставки по кредитам не опустятся ниже 15% в 2026 — аналитик Селезнев
Экономика
Личные фонды предложили обложить налогом в 25% — Госдума
Экономика
Финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян — РИАН
Экономика
Уровень бедности в России снизился до 10 млн человек — Владимир Путин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet