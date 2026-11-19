Привычка климатических моделей усреднять реальность в долгие температуры и осадки создаёт видимость устойчивости, которой в живой природе не существует. Новая работа, опубликованная в журнале Nature, разрушает это спокойное представление, показывая, что для тысяч видов растений будущее определяется не средним потоком воды, а редкими, но катастрофическими перерывами в нём.

Международная команда учёных из Университета Южной Флориды и Университета Аризоны провела исследование, охватившее почти тысячу видов кактусов, распространённых по всей Америке. Их цель заключалась в том, чтобы ввести в стандартные прогнозы тот элемент, который традиционно остаётся за скобками: прогноз на тяжелые засухи.

Когда эти экстремальные параметры были добавлены в модели распределения видов, картина резко изменилась. Оказалось, что более четверти изученных видов могут потерять до 80 процентов своих пригодных для жизни территорий к концу столетия. Для таких регионов, как Чили, Перу и северо-восток Бразилии, это означает колоссальный удар по биоразнообразию.

Границы адаптации

Кактусы долгое время считали символом выносливости. Они эволюционировали, чтобы выживать в одних из самых засушливых местах на планете, развивая удивительный набор форм и стратегий накопления влаги. Однако, как отмечает старший автор исследования Брайан Инсвут, существование этих механизмов не равносильно бессмертию. Их адаптация имеет пределы.

«Мы были скептичны, когда впервые получили такие данные, — рассказывает соавтор исследования, доцент интеграционной биологии Университета Южной Флориды Брайан Мейтнер. — Но когда мы проконсультировались с экспертами по кактусам в Северной и Южной Америке, они подтвердили, что то, что мы моделируем, уже наблюдается в полях».

Традиционные распределительные модели опираются на долгосрочные средние значения температуры и осадков. Они не учитывают разрушительное влияние экстремальных явлений: засух, ураганов или аномально низких температур. Объединив новые глобальные данные о будущих засухах с записями из баз данных биоразнообразия, полевых наблюдений и сети iNaturalist, исследователи смогли получить более точную картину будущих угроз.

Это не просто статистический сдвиг. По критериям Международного союза охраны природы (МСОП), такой уровень потери среды обитания квалифицирует эти виды как «критически уязвимые». Это более чем вдвое увеличит число видов, находящихся в этой категории. Стоит помнить, что более 30% видов кактусов уже сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за разрушения мест обитания и незаконного сбора.

Системный сбой в прогнозировании

Пиллет, ведущий автор исследования и постдок в Университете Южной Флориды, указывает на фундаментальную проблему текущего подхода: «Изменение климата делает экстремальные явления более частыми, но такие события обычно исключаются из прогнозов крупного масштаба».

Исследование подчёркивает, что адаптация к засухе, выработанная эволюцией, может оказаться недостаточной в мире, где засухи становятся длиннее и интенсивнее. Это не просто локальная проблема отдельных популяций. Это сигнал о том, что сама архитектура климатических моделей нуждается в пересмотре, если мы хотим адекватно оценивать риски для биоразнообразия.

Исследователи подчеркивают, что необходимы дальнейшие работы для понимания того, как засуха влияет на разные жизненные этапы видов и как они могут реагировать на меняющиеся условия. Однако уже сейчас ясно: учёт тяжелых засух существенно меняет прогнозы потерь биоразнообразия. Мы сталкиваемся с растущей проблемой выявления тех видов, которые находятся под наибольшим риском, когда экстремальные погодные явления рассматриваются в совокупности с долгосрочными климатическими тенденциями.

«Хотя эти прогнозы рассчитаны на конец века, важно отметить, что мы уже видим последствия, ограничивающие ареалы растений сегодня, — говорит Пиллет. — Наши результаты помогут обновить оценки состояния видов в Красной книге МСОП, и мы ожидаем, что перспективы для кактусов будут мрачными, особенно если наши прогнозы объединить с существующими угрозами разрушения мест обитания и незаконного сбора».