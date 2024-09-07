Весной 2025: Apple готовит iPhone SE 4 с полноэкранным дизайном

Apple планирует выпустить новый iPhone SE 4 в начале 2025-го, вероятно, весной. По информации Марка Гурмана из Bloomberg массовое производство модели начнётся уже в октябре 2024 года.

В отличие от предыдущих моделей SE, iPhone SE 4 получит полноэкранный дизайн, вдохновлённый iPhone 14. Это будет шаг вперёд по сравнению с традиционным дизайном бюджетных моделей, что может сделать iPhone SE 4 более привлекательным для пользователей, ищущих доступную современную версию.

Тем временем цена iPhone 16 в России в первые дни продаж — минимум 400 000 рублей за Pro Max в топовой комплектации. По данным Mash, перекупы уже берут заказы и готовятся выкатить прайс. Презентация Apple пройдёт 9 сентября, а продавать смартфон начнут 20 сентября. В России, предварительно, с 22-го числа. Главное — внести 100% предоплаты.

Фото: commons.wikimedia.org/MIKI Yoshihito (Commons Attribution 2.0 Generic license)





